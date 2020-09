Reportage Zufluchtsort für Pferde in Nesslau: Barbara Abderhalden hilft da, wo andere nicht weiterkommen Ausgebeutet, ausgegrenzt, ausrangiert: Bei Barbara Abderhalden finden leidende Pferde eine naturnahe Heimat. Für sie steht das Wohl der Vierbeiner im Vordergrund. Deswegen bildet sie sich laufend weiter, aktuell beschäftigt sich Abderhalden mit Horse Bodyforming. Janine Bollhalder 23.09.2020, 05.00 Uhr

Barbara Abderhalden und Vollblutstute Lady Zensima auf dem Reitplatz des Stalls Morgenstern. Tobias Garcia

Eine schmale Strasse schlängelt sich von Nesslau den Hügel hinauf nach Laad. Vereinzelte Häuser und Ställe links und rechts. In dieser idyllisch grünen Landschaft liegt Barbara Abderhaldens Hof «Stall Morgenstern». Grosse Weiden, ein Reitplatz und mittig drei Stallgebäude sowie zwei Wohnhäuser. Hier wohnt sie mit ihrem Mann, dem gemeinsamen Kind, ihren Schwiegereltern und einem Angestellten.

Abderhaldens ganzer Stolz ist der neue Laufstall. Ein ganzes Jahr hat sie das Projekt geplant, das Ziel: Zurück in die Natur des Pferdes. Auf den 1000 Quadratmetern leben neun Pferde, sieben davon sind Pensionspferde. Es gibt eine Ruhebox mit Salzschleckstein, mehrere Treppenstufen, zwei computergesteuerte Futterplätze und einen überdachten Heuvorrat.

Pferdeflüsterin bei «Mini Schwiiz, dini Schwiiz»

Barbara Abderhalden ist mit Pferden aufgewachsen. Als Kind habe sie einen «schwierigen» Isländer gehabt, später habe sie mit einem Pferd der Rasse Freiberger an Turnieren teilgenommen, bevor sie sich dem Horsemanship zuwandte. Horsemanship beschreibt eine Kunst im Umgang mit Pferden und dreht sich um die harmonische Beziehung zwischen Tier und Mensch. Abderhalden sagt:

«Ich möchte Pferde nicht abrichten, sondern mit ihnen kommunizieren.»

Bei der TV-Serie «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» wurde sie von der Teilnehmerin, die den Ort Nesslau präsentierte, den anderen Kandidaten als Pferdeflüsterin vorgestellt.

Diese Bezeichnung mag Abderhalden allerdings nicht sonderlich. Es sei zwar der Name eines bekannten Filmes, sie verstehe sich aber vielmehr als Pferdezuhörerin und -beobachterin., Sie zitiert einen der Grundsätze aus dem Umgang mit Pferden:

«Ein guter Trainer hört sein Pferd reden. Ein hervorragender Trainer hört sein Pferd sogar flüstern. Ein schlechter Trainer allerdings hört sein Pferd nicht mal schreien.»

Eines der Pferde, mit welchen Abderhalden derzeit arbeitet, ist ein dunkelbrauner Andalusier. Eine Bekannte habe den Wallach in Sevilla gekauft und so vor dem Schlachter gerettet.

«Er war ein Showpferd für Umzüge und Flamencoschauen. Mit seinen zehn Jahren war er kaputt, vom Stress gezeichnet und wäre ausgemustert worden.»

Der Andalusier habe geschnappt, und sei in seiner Box nervös auf der Stelle getänzelt – er piaffierte, wie man dieses Verhalten in der Fachsprache nennt. Ab und zu macht er das jetzt noch. Es ist seine Weise, Stress abzubauen. Auf seinem Nasenrücken erkennt man wund gescheuerte Stellen, wo einst die Velokette lag, die als Zaumzeug verwendet wurde. Wie lange es dauern wird, bis er wieder Vertrauen in Menschen gewonnen hat und der Umgang mit ihm leichter wird, kann Abderhalden nicht einschätzen. «Vielleicht», sagt sie, «klappt das auch nie.»

Mit der Vollblutstute Lady Zensima hat es geklappt. Das weisse Pferd mit den braunen Sprenkeln sei ein Wildfang und komplett verkehrsscheu gewesen. Kaum den Reitplatz betreten, sei die zwölfjährige Stute ausgeflippt. «Sie stammt aus Norwegen, wurde immer an neue Besitzer weitergereicht und hat so nie ein Zuhause gehabt, nie den sozialen Umgang mit einer Herde gelernt.» Stresssituationen für ein Pferd, was sich dann auch in seinem Verhalten widerspiegelt.

Neue Ausbildung: Bodyforming für Pferde

Pferdeliebhaberin Barbara Abderhalden ist immer auf der Suche nach einer neuen Idee, einer besseren Methode, um mit den Vierbeinern umzugehen. Seit anderthalb Jahren besucht sie daher eine Ausbildung in Österreich zum Thema Horse Bodyforming. Sie beschreibt dies als eine Art Faszientraining für Pferde. Unterrichtet wird sie von Franz Grünbeck, dem Entwickler von Horse Bodyforming.

Das Vorgehen demonstriert Abderhalden mit der Vollblutstute Lady Zensima. «Pferde sind Fluchttiere. Wenn sie sich auf die Flucht vorbereiten, heben sie den Kopf, das Blut fliesst aus dem Kopf in die Beine.» Es gilt beim Bodyforming, Anspannungen wie diese, die bei sogenannten Problempferden besonders ausgeprägt sind, zu lösen.

Barbara Abderhalden rollt über die Halsschlagader des Pferdes. Es entspannt sich. Tobias Garcia

Dieses Rädchen ist eines der Instrumente für Horse Bodyforming. Tobias Garcia

Mit einem kleinen Rad rollt Abderhalden mehrfach über die Halsschlagader der Stute. Es sieht aus wie eine Massage. Sichtbar fliesst das Blut in den Kopf, das Pferd senkt ihn. Es wirkt ruhig und entspannt.

Wichtig ist es auch, den Rücken eines Pferdes zu stärken. Das kann ebenfalls mit dem Rädchen gemacht werden, welches Abderhalden von der Seite des Bauches nach unten rollt. Lady Zensima hebt den Rücken an.

Eine andere Möglichkeit ist es, mit einem Bodyforming-Gürtel zu arbeiten. Dabei wird unter dem Bauch eine Platte mit Noppen angebracht, die dafür sorgen, dass das Pferd die Muskulatur aktiviert und nicht den Rücken durchhängen lässt.

Auf dem Reitplatz lässt Abderhalden das Pferd im Kreis um sich gehen, achtet auf die Haltung des Pferdes. Sie sagt:

«Das ist eine Art Physiotraining für Pferde.»

Im Trab: Lady Zensima mit dem Bodyforming Gürtel. Tobias Garcia

Um eine weitere Übung zu demonstrieren, lässt sie die Stute seitlich um sich gehen, wobei das Pferd die Vorderbeine kreuzen muss. Auch das stärkt den Rumpf und sorgt dafür, dass sich ein Pferd schmerzfrei bewegen kann.

Bei der Arbeit auf dem Reitplatz fällt die harmonische Kommunikation zwischen Abderhalden und dem Pferd auf. Auf kleinste Signale hin, wendet die Stute, wechselt die Richtung, in welche sie den Kreis vollzieht.

«Pferde können die Körpersprache der Menschen hervorragend verstehen.»

Barbara Abderhalden hat aus dem Wildfang Lady Zensima wieder ein vertrauensvolles Pferd gemacht. Tobias Garcia

Auch aus diesem Grund bietet Abderhalden pferdebezogenes Persönlichkeitstraining an. Es geht darum, mit Hilfe von Therapiepferden das Selbstbewusstsein des menschlichen Patienten zu stärken – lernen zu wissen, was man will.

«Wir können Emotionen vor unseren Mitmenschen verstecken. Ein Pferd aber registriert das sofort.»

Selbstbedienung am Futterautomaten

Auf Barbara Abderhaldens Hof leben 18 Pferde, einige davon haben eine unschöne Geschichte. Dennoch bezeichnet sich die 41-Jährige nicht als Pferdesammlerin. Sie rette nicht wahllos Pferde vor dem Schlachter – selbst, wenn sie angefragt wird.

«Wenn ein Pferd alt ist und Schmerzen leidet, kann ich auch nichts mehr machen.»

Das Wohl der Pferde steht für sie an oberster Stelle. Deswegen kommt für sie eine reine Boxenhaltung nicht in Frage. «Die Pferde beginnen sich zu langweilen, bauen Muskeln ab und haben keinerlei Interaktion mit Artgenossen.» Die einzigen Pferde, die bei Abderhalden in Boxen stehen, sind Pensionspferde oder Problempferde, die nur für bestimmte Zeit im Stall Morgenstern stehen und die sie aus diesem Grund nicht in die Herde integriert. Doch auch diese Pferde haben nebst einer geräumigen Box einen Auslauf.

Abderhaldens Pferde sind, wie sie sagt, «voll im Saft»: ihr Fell glänzt, sie wirken entspannt, sind neugierig, wenn Besucher im Laufstall stehen. Durch diesen neugebauten Laufstall will Abderhalden den Vierbeinern ein Stück natürlichen Lebensraum bieten.

Der Chip ist verantwortlich für die Futterausgabe am Automaten. Das Pferd geht in die Schleuse und erhält eine Futterration. Die Tür schliesst sich, das Pferd kann ungestört seine Ration fressen. Nur wenige Pferde stehen in Boxen - diese haben aber ebenfalls einen Auslauf. Barbara Abderhalden mit der Vollblutstute Lady Zensima.

Pferde tragen keine Hufeisen

Die neun Pferde können sich frei bewegen, sie tragen keine Hufeisen. Treppenstufen sorgen für ein kleines Krafttraining, Erhöhungen für Ausweichmöglichkeiten vor ranghöheren Tieren. Natürlich gebe es Verletzungen, so, wie in der Boxenhaltung auch. Natürlich sei es nicht immer friedlich, manchmal zanken sich die Pferde.

Der eingeflochtene gelbe Chip registriert, welches Pferd die Futterstation betritt und weiss, ob es Futter zu Gute hat. Tobias Garcia

Wenn sie Hunger haben, können sie an einer Futterstation ihre tägliche Portion verzehren. Dies ist genau programmiert: Abderhalden kann auf dem Computer einsehen, welches Pferd wann und wie oft die Schleuse betrat und Futter bekommen hat oder nicht. Das System funktioniert mittels eines Chips, welchen jedes Pferd in seine Mähne eingeflochten trägt. So kann gesteuert werden, welches Pferd welches Futter bekommt und in welcher Menge.

Während Abderhalden das System erklärt, hört man Schläge gegen den Futterautomaten. Die Pferdeliebhaberin sagt lachend:

«Der kleine Freiberger ist total verfressen. Er testet immer wieder, ob es eine Portion Futter für ihn gibt und wird manchmal wütend, wenn er noch warten muss.»

Abderhalden ist überzeugt, mittels dieses abwechslungsreichen Bewegungsraums den Pferden ein Stück Natürlichkeit zurück zu geben und hofft, dass vermehrt Pferdehalter auf diese Form der Haltung aufmerksam werden.