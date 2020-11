«Zuerst fühlte ich mich total hilflos»: Volley-Toggenburg-Spielerin hat sich mit dem Coronavirus angesteckt Die Polin Gabriela Maciagowski spielt in dieser Saison für Volley Toggenburg. Kürzlich fiel bei ihr ein Coronatest positiv aus, die Spielerin und ihre Mitbewohnerinnen mussten in Isolation beziehungsweise Quarantäne. Sie ist überzeugt, dass sie die Folgen der Corona-Infektion mittlerweile überwunden hat. Martin Knoepfel 22.11.2020, 11.16 Uhr

Gabriela Maciagowski im Einsatz beim Ausswärtsspiel gegen Sm'Aesch Pfeffingen.

Bild: Claudio Thoma

Wie geht es Ihnen jetzt?



Gabriela Maciagowski: Mir geht es gut, ich fühle mich wieder gesund.

Wie haben Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt?



Das weiss ich nicht. Die Frau von Marcel Erni war ebenfalls krank. Vielleicht wurden wir von der gleichen Quelle angesteckt.

Wie spürten Sie die Krankheit?



Am ersten Tag, an welchem ich krank war, konnte ich das Bett nicht ohne fremde Hilfe verlassen. Es war an einem Freitag. Am Morgen informierte ich Marcel Erni, dass ich Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus hatte. Am gleichen Abend konnte ich zum Coronatest.

Wie lange waren Sie krank und wie lange mussten Sie mit dem Training aussetzen?



Gabriela Maciagowski wechselte von Polen zu Volley Toggenburg. Bild: PD

Am zweiten Tag nach dem Coronatest ging es mir schon besser. Danach hatte ich ungefähr zehn Tage lang Symptome wie bei einer sehr starken Erkältung. Ungefähr zwei Wochen konnte ich nicht trainieren. Ich setzte noch zwei Tage nach dem Ende der Quarantäne mit dem Training aus, weil ich noch erkältet war.

Mussten Sie in Spitalpflege verbracht werden?



Nein, das war nicht nötig, aber ich musste natürlich für zehn Tage in Quarantäne.

Wie ging es Ihnen psychisch während der Krankheit?



Zuerst fühlte ich mich total hilflos. Der Verein half mir aber sehr. So wurden zum Beispiel das Essen und alle nötigen Medikamente vor meine Zimmertüre gelegt.

Fühlen Sie heute noch Nachwirkungen der Krankheit, zum Beispiel, dass Sie rasch ausser Atem geraten oder dass die Motorik nachgelassen hat?



Am Anfang geriet ich rasch ausser Atem. Zudem litt ich unter Verstopfung. Probleme mit der Motorik hatte ich keine. Jetzt ist wieder alles in Ordnung.

Wie hoch ist Ihre Leistungsfähigkeit heute, wenn man den Zustand vor der Erkrankung als 100 Prozent nimmt?



Jetzt bin ich wieder zu 100 Prozent leistungsfähig.

Krank sein ist niemals schön, und im Ausland krank zu werden, ist nochmals schlechter. Konnte wenigstens Ihre Familie Sie besuchen?



Meine Eltern leben in Kanada. Sie konnten mich deshalb nicht besuchen, als ich krank war, denn sie hätten nach der Einreise in Quarantäne gehen müssen.

Wie ist Ihr Tagesablauf hier, nachdem Sie die Corona-Infektion überstanden haben und wieder trainieren und spielen können?



Es dreht sich alles um den Sport. Nach den Trainings gehen wir nach Hause. Meistens verbringe ich den Tag zusammen mit meinen Mitbewohnerinnen. An einigen Tagen haben wir nur ein Training, an anderen zwei. Heute Morgen besuchten wir zum Beispiel ein Fitnessstudio für einen Work-out.



Leben Sie hier mit den beiden anderen Ausländerinnen von Volley Toggenburg zusammen?



Ja, ich teile die Wohnung mit Laura Condotta und Rudy Renko-Ilic.

Gehen Sie noch einer Arbeit nach neben dem Training und den Matchs?

Nein, ich übe momentan keine Arbeit aus.

Als Profi-Volleyballerinnen angestellt Gabriela Maciagowski ist Polin, während Laura Condotta kanadische und Rudy Renko-Ilic kroatische Staatsbürgerinnen sind. Alle drei haben eine Arbeitsbewilligung als Profi-Volleyballspielerinnen.

Wo haben Sie gespielt, bevor Sie zu Volley Toggenburg kamen?



Zuletzt spielte ich in der obersten polnischen Liga, bevor ich hierher kam, und vorher an der Universität in Chicago. In Kanada gibt es keine professionelle Liga.

Wie ist das Niveau in der obersten polnischen Liga im Vergleich zur Schweizer Nationalliga A?



Das Niveau in der obersten polnische Liga ist viel höher als hierzulande, aber die Nationalliga A ist viel ausgeglichener als die oberste polnische Liga. In Polen gibt es zwei Spitzenteams und einige gute Teams im Mittelfeld. Dazu kommen einige Mannschaften am Tabellenende. Die Unterschiede zwischen den drei Gruppen sind aber sehr gross. Hierzulande kann jedes Team die anderen schlagen.