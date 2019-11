Zertifiziert grün sein – Lichtensteig auf dem Weg zur «Grünstadt»

Hinter dem Label «Grünstadt» steckt die Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter (VSSG/USSP). Seit 2016 zeichnet Grünstadt Schweiz Wohnorte aus, die sich besonders für die Gestaltung und Pflege ihres Grüns einsetzen. Dieses Label wird in den Kategorien Bronze, Silber und Gold vergeben.



Grünstadt Schweiz hat in einem ausführlichen Massnahmenkatalog zusammengestellt, welche Vorgaben für eine Zertifizierung erfüllt sein müssen. Zu diesen insgesamt 60 Massnahmen gehört gemäss ihrer Website unter anderem, dass Grünräume naturnah und umweltschonend gepflegt und Altbäume geschützt werden, da diese besonders viele Arten beherbergen. Zudem verlangt der Massnahmenkatalog, dass der Boden möglichst wenig versiegelt wird, damit das Leben unter der Oberfläche weitergeht.



An Gebäudehüllen sollen Lebensräume geschaffen werden, etwa für Fledermäuse und Mauersegler. Und die Bauordnung muss Dachbegrünungen festschreiben, die Bienen als Weide dienen. Auch muss die Gemeinde ihre Gärtner dabei unterstützen, auf Herbizide zu verzichten, damit Kinder gefahrlos kriechen können und das Grundwasser sauber bleibt. Dazu kommen weitere Massnahmen, die Prozesse innerhalb der Verwaltung betreffen, zum Beispiel Standortmarketing, Aus- und Weiterbildung des Personals sowie Themen wie Unkrautregulierung und Technikeinsatz.



Bereits zertifiziert sind folgende sechs Städte: Luzern, Winterthur, Ecublens, Basel und Schaffhausen. Aktuell im Zertifizierungsprozess befindet sich in der Ostschweiz die Gemeinde Lichtensteig. (pd/tos)