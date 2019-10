Zentrum Wattwil: Die zweite Bauetappe steht bevor Ab dem 7. Oktober werden die Sanierungsarbeiten im Zentrum Wattwils fortgesetzt.

Während der ersten Etappe wurden Kanalarbeiten an der Bahnhofstrasse durchgeführt. Bild: Michael Hehli (18. April 2019)

(gem/arc) Die Kanalbauarbeiten im Zentrum Wattwils werden wieder aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse wird die Kanalisation in ein neues Abwassersystem überführt, mit welchem Meteorwasser und Schmutzwasser separat entsorgt werden. Dazu muss gemäss Gemeinderat ein neuer Meteorwasserkanal erstellt werden, der direkt in die Thur entleert wird. Nachdem die Arbeiten an der Bahnhofstrasse fertiggestellt werden konnten, wird nun das Teilstück zwischen Postbrücke und Dorfplatz ausgeführt.

Die anstehenden Arbeiten erfolgen vom 7.Oktober bis Ende November. Während der Bauzeit wird der Verkehr mehrheitlich in einem Einbahnsystem geführt, wobei die Poststrasse ausschliesslich Richtung Dorfplatz befahren werden kann. In der Gegenrichtung wird eine Umleitung über die Ebnaterstrasse signalisiert. Der Zugang zu den Geschäften sowie zum Gemeindehaus bleibt jederzeit gewährleistet.