Zelte vor dem Eingang: Spitäler in Wil und Wattwil organisieren Zugänge neu Besuche in den Spitälern sind grundsätzlich nicht mehr erlaubt. Für die wenigen, die dennoch ein Spital betreten müssen, gelten neue Zugangsregeln. Ruben Schönenberger 18.03.2020, 11.44 Uhr

Am Spital Wil wurde das Zugangsregime neu geregelt. Bild: Hans Suter

Seit der Bund die Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus verschärft hat, sind auch an den Spitälern der Region besondere Vorkehrungen in Kraft. So gilt beispielsweise ein striktes Besuchsverbot. Ausnahmen seien nur für Angehörige von Sterbenden, für die Begleitung von Kindern und für Partner von Gebärenden vorgesehen, schreibt die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT) auf ihrer Webseite.

Eine analoge Mitteilung ist auch auf der Webseite des Kantonsspital St.Gallen (KSSG) aufgeführt, zu dem das Spital Flawil organisatorisch gehört.

SRFT hat Zelte aufgestellt

Auch für die wenigen, die nun noch Zugang zum Spital erhalten, gelten besondere Vorschriften. So regelt zum Beispiel die SRFT den Zutritt über einen zentralen Eingang, wo sich alle anmelden müssen. Am Standort Wil wurde dafür ein Zelt beim Notfalleingang errichtet, in Wattwil eines beim Eingang zum Provisorium.

Durch dieses Zelt müssen alle, die das Spital Wil betreten wollen. Besucher werden keine mehr zugelassen. Bild: Hans Suter

In diesem Eingangsbereich erfolge eine sogenannte Prä-Triage. Corona-Verdachtsfälle werden nicht in jedem Fall im Spital behandelt. Die SRFT schreibt: «Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Virus-Infektion, die aber keine Behandlung im Spital benötigen, können so nach der entsprechenden Beratung wieder nach Hause geschickt werden, ohne dass sie weite Wege durch die Spitäler machen.»

Was nicht dringend ist, wird verschoben

Die getroffenen Massnahmen haben auch Auswirkungen auf das Angebot der SRFT. Was nicht dringend ist, wird verschoben, so zum Beispiel nicht dringliche Operationen (diese Zeitung berichtete). Die SRFT beruhigt allerdings: «Notfallpatienten werden weiterhin wie gewohnt behandelt. Notfalloperationen sind jederzeit möglich und auch medizinisch dringliche Eingriffe und Therapien werden nach wie vor gewährleistet. Auch Geburten sind nicht von der Einschränkung betroffen.»