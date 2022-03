ZEITREISE Nostalgie-Skirennen samt Stürze im Video: So ging Skifahren zu Grosselterns Zeiten Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein nahmen am Samstag 35 Skifahrerinnen und Skifahrer am vierten Nostalgie-Skirennen in Unterwasser teil. Ein Teilnehmer reiste gar mit einem Auto aus dem Jahr 1929 an. Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kamerafahrt zum Nostalgie-Skirennen. Video. Christiana Sutter

«Welches Wachs sollen wir nehmen? Das Silberblöckli oder etwa doch etwas gelben Skiwachs?» Vor dem nostalgischen Skirennen am Übungslift im Skigebiet Chäserrugg in Unterwasser wurde gefachsimpelt.

Bei dem nostalgischen Skirennen kommt es jedoch nicht unbedingt auf das Skiwachs an, um schnell die Zielflagge zu sehen. Denn die Skitechnik von damals in den wadenhohen Skischuhen und den nicht taillierten Skis setzt Gleichgewicht und eine etwas andere Skitechnik als heute voraus. Mit dem Nostalgierennen sollen sich Skifahrerinnen und Skifahrer mit Skis mit oder ohne Kanten, Fassdauben oder Metallskis messen können. Was aber beim Skifahren nicht zu kurz kommen darf, ist die Freude am Skifahren und das gemeinsame Prahlen beim Après-Ski.

Vision ist ein Skimuseum

Liselotte Schlumpf, Präsidentin von NostalSki. Bild: Christiana Sutter

Der Auslöser zu den nostalgischen Skirennen wird von den vier Organisatorinnen Lieselotte Schlumpf, Andrea Allmann, Andrea Lieberherr und Christiana Sutter wie folgt erklärt:

«Das Toggenburg hat eine lange Skifahrer-Tradition. Diese soll unter dem Titel NostalSki Toggenburg erhalten und gepflegt werden.»

Eine Vision haben die vier Frauen von NostalSki Toggenburg: Irgendwann soll im Toggenburg ein Skimuseum errichtet werden. Inzwischen haben weitere Personen zugesagt, dabei mitzuhelfen. Das nostalgische Skifahren soll auch zur Entschleunigung in der heutigen schnelllebigen Zeit beitragen.

Die vier Organisatorinnen Liselotte Schlumpf, Christiana Sutter, Andrea Lieberherr und Andrea Allmann mit der passenden Ausrüstung und Bekleidung. Bild: PD

Auch Zielsicherheit war gefragt

Schon vor der Anmeldung am Morgen erfolgte die erste Attraktion bei der Talstation der Iltiosbahn in Unterwasser. Armin Peter aus Stäfa, der später am Rennen teilnahm, fuhr mit seinem Rennwagen Derby K4, Baujahr 1929, vor. Peter nimmt regelmässig an Bergrennen teil. So war er am Klausenrennen bereits Sieger in seiner Kategorie und am Bergrennen Hemberg fuhr er schon zweimal rennmässig von Bächli nach Hemberg.

Mit dem passenden Gefährt zum Nostalgie-Skirennen. Bild: Christiana Sutter

Nach der Anmeldung auf dem Iltios begaben sich die Skifahrerinnen und Skifahrer zur Besichtigung ins Renngelände am Übungslift. Für die jüngeren Teilnehmenden war es teilweise das erste Mal, dass sie auf solchen Ski den Hang hinunter kurvten. Leichter machte es die gut präparierte Piste. Helfer hatten mit den selber hergestellten Torstangen aus Haselstauden einen fairen Lauf ausgesteckt.

Bei Benno’s Hochsitzt, auf der Hälfte des Rennens, mussten die Teilnehmenden Zielsicherheit zeigen. Die Vorgabe war es, mit drei Versuchen einen Hut auf eine Skispitze zu werfen. Wer es nicht schaffte, bekam Minussekunden. Nach der Zieldurchfahrt oberhalb der ehemaligen Talstation des Stöfeli-Skilifts sah man viele strahlende Gesichter. Sei es, weil das Ziel ohne Sturz erreicht wurde, oder einfach aus purer Freude.

Bei Rennhälfte war Zielsicherheit gefragt. Auch bei Hermann Huser. Bild: Christiana Sutter

Das sind die Sieger

Die Rangverkündigung mit Musik der «Lutere Buebeä» erfolgte beim Espel Pavillon. Alle erhielten einen Preis, ein Diplom mit einem Polaroidfoto sowie eine Pinnadel zum Anstecken oder einen Schal. Präsidentin Liselotte Schlumpf überreichte den drei Erstplatzierten jeder Kategorie ein Kissen mit aufgenähter nostalgischer Startnummer. (csu)

Kategorie Retro: 1. Rolf Steiner, Rorschacherberg. 2. Armin Peter, Stäfa. 3. Thomas Tinner, Lienz. Kategorie Fassdauben: 1. Ueli Wickli, Ennetbühl. 2. Luzia Götte, Ennetbühl. Kategorie Holzski mit Kanten: 1. Prisco Raguth, Lenzerheide. 2. Ruedi Bollhalder, Unterwasser. Kategorie Königsklasse: 1. Beni Bischofberger, Oberegg. 2. Ralph Habegger, Kaltbrunn. 3. Gabriel von Grünigen, Schaan.

Skiwachsen vor dem Rennen. Bild: Christiana Sutter

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen