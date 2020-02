Zehn Prozentpunkte weniger: Lütisburg will tiefsten Steuerfuss im Toggenburg Sagen die Lütisburgerinnen und Lütisburger an der Bürgerversammlung Ja, senkt die Gemeinde den Steuerfuss auf 125 Prozent. Gleich tief wie Nesslau. Ruben Schönenberger 11.02.2020, 12.22 Uhr

Die Brückengemeinde Lütisburg will die Steuern senken. Bild: Timon Kobelt

Die Lütisburger Stimmbürgerschaft wird an der Bürgerversammlung vom 31. März darüber entscheiden, ob der Steuerfuss in der Gemeinde um zehn Prozentpunkte gesenkt werden soll. Stimmt sie zu, würde Lütisburg im Toggenburg zusammen mit Nesslau die Spitzenposition einnehmen.

Möglich wird die Steuersenkung «aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung und des sehr hohen Eigenkapitals», wie die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt. So sei der Rechnungsabschluss 2019 sehr erfreulich ausgefallen. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von fast einer Million Franken. Budgetiert waren lediglich rund 100'000 Franken.