TOGGENBURG: Mehr Pendler kommen zum Arbeiten

ZAHLEN & FAKTEN So pendeln die Toggenburger: Die meisten Berufstätigen wohnen und arbeiten im Tal Die Organisation Region Toggenburg hat die Pendlerströme 2014 bis 2018 ausgewertet. Die Zahl der Pendler innerhalb der Region ist grösser als die Zahl der Zu- und der Wegpendler zusammengenommen. Martin Knoepfel 07.06.2021, 05.00 Uhr

Züge von Thurbo und Südostbahn befördern viele Pendler nach Wattwil. Bild: Martin Knoepfel

Das Toggenburg zählt ungefähr 20'000 Berufspendler. Das zeigt eine Erhebung, welche die Region Toggenburg hat durchführen lassen. Grundlage waren Zahlen aus den Jahren 2014 bis 2018. Unlängst wurden die Ergebnisse der Auswertung bekannt.

Binnenpendler sind weiterhin die grösste Gruppe

2018 wurden innerhalb der Region 10'659 Berufspendler gezählt. Gegenüber dem Jahr 2014 - damals waren es 10'579 Personen gewesen - ist die Zahl der Binnenpendler mit einem Plus von 0,76 Prozent fast unverändert.

Gleich wie 2014 sind aber auch 2018 die Pendler innerhalb der Region zahlreicher als die Zupendler aus anderen Regionen und die Wegpendler in andere Regionen zusammengenommen. Das heisst, die meisten berufstätigen Toggenburger wohnen und arbeiten im Tal.

Als Arbeitsregion weiterentwickelt

Von 2014 bis 2018 habe sich das Toggenburg vor allem als Arbeitsregion weiterentwickelt, hält die Studie fest. Von 2014 bis 2018 stieg die Zahl der Zupendler um 14,5 Prozent von 3064 auf 3509 Personen.

Auch die Zahl der Wegpendler in andere Regionen stieg, aber langsamer als die der Zupendler. Konkret zählte man 2014 genau 5032 Wegpendler. 2018 waren es schon 5248 Personen oder 4,3 Prozent mehr als 2014.

St.Gallen und Wil als wichtigste Destinationen

Die meisten Toggenburger, die ausserhalb des Tals arbeiten, zieht es in den Wahlkreis St.Gallen, gefolgt vom Wahlkreis Wil. Über 1200 Personen pendeln aus dem Toggenburg in den Wahlkreis St.Gallen, halb so viele in den Wahlkreis Wil.

Zugenommen hat nach den Erkenntnissen der Studie die Bedeutung des Thurgaus im Allgemeinen und des Hinterthurgaus im Besonderen als Ziel für die Toggenburger Wegpendler. Das Gleiche gilt für den zürcherischen Bezirk Hinwil.

In der Gruppe «übriger Kanton St.Gallen» findet man alle Wahlkreise ausser St.Gallen und Wil sowie die beiden Toggenburger Gemeinden Lütisburg und Kirchberg. Aus dieser Gruppe verzeichnete das Toggenburg im Jahr 2018 einen Pendlersaldo von plus 700 Personen. 2014 waren es noch 500 Personen gewesen.

Wenig Pendler über die Kantonsgrenzen

Zupendler ins Toggenburg kommen vor allem aus dem Wahlkreis Wil und aus den anderen Regionen des Kantons St.Gallen. Von 2014 auf 2018 stieg gemäss der Studie die Zahl der Zupendler aus fast allen Regionen.

Eine wichtige Ausnahme bildet der Wahlkreis See-Gaster, vor allem Kaltbrunn, Uznach und Rapperswil-Jona. Aus den Zahlen gehe aber nicht hervor, ob diese Menschen nun nicht mehr in Wattwil arbeiten würden oder ob sie in die Region gezogen seien, womit sie nicht mehr als Zupendler gelten würden. Schliesslich hält die Studie fest, dass die Zahl der Berufspendler über die Kantonsgrenzen sehr klein ist.

«Strategie hat sich bewährt»

Das Raumkonzept wolle über das Wachstum der Zahl der Arbeitsplätze ein Bevölkerungswachstum im Toggenburg erreichen. Das sei ein vielversprechender Ansatz, sagt Joëlle Zimmerli, Geschäftsführerin der Firma Zimraum.

Joëlle Zimmerli wertet die Zunahme der Stellen als erfreulich, sieht aber noch weiteres, nicht ausgeschöpftes Potenzial bei Zupendlern, die man als Einwohner fürs Toggenburg gewinnen könnte. Grundsätzlich findet Joëlle Zimmerli aber, dass die Strategie, ein zentral gelegenes Bindeglied zwischen dem Raum Zürich und der Nordostschweiz zu sein, sich bewährt habe.