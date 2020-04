Rubrik «Corona » im Toggenburg: Plädoyer für Wuhan-Shake statt Fistbump Homeoffice hat nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Und das trotz günstigen Rahmenbedingungen wie einem Gartensitzplatz. Vom schönen Wetter nicht zu reden. Martin Knoepfel 17.04.2020, 12.11 Uhr

Martin Knoepfel, Redaktor Toggenburger Tagblatt Bild: Urs Bucher

Ich schreibe diese Kolumne im Homeoffice. Genauer gesagt unter blauem Himmel bei Sonnenschein auf dem Gartensitzplatz meiner Wohnung. Das Homeoffice hat Vorteile, die ich früher nicht so richtig realisiert hatte.

Was nach dem Ende des Lock-Down fehlen wird

Wenn wir mehrere Wochen schlechten Wetters hinter uns hätten, sähe es allerdings anders aus. Aber lassen wir das. Immer positiv denken, lautet das Gebot der Stunde.

Etwas werde ich in der Nach-Corona-Zeit vermissen, das weiss ich heute schon mit Sicherheit. Es ist der Wuhan-Shake, bei dem man mit einem Fuss den Fuss des Gegenübers touchiert. Der Wuhan-Shake ist aufgekommen als Ersatz für das Händeschütteln. Der Ghetto-Fistbump hat mich dagegen nie so begeistert.

Aus dem Fussball vertrauter Bewegungsablauf

Der Bewegungsablauf des Wuhan-Shakes ist mir nämlich vertraut. Man braucht ihn beim Fussball, wenn man einem Gegner den Haken stellen will. Und ich als ziemlich talentfreier Verteidiger hatte deshalb von Anfang an keine Mühe damit. Falls er sich also halten sollte, soll mir das recht sein.

Homeoffice hat aber auch Schattenseiten. Und damit meine ich nicht Katzen, die die Computertastatur zum Lieblingsschlafplatz erkoren haben. Nein, die Gefahren lauern an anderer Stelle, so wie es Gefahren ja immer tun. Es ist im Homeoffice erheblich leichter als im Büro, etwas zum Knabbern zu holen.

Man muss nicht einmal Hunger haben, es reicht schon, wenn man gerade mit der Arbeit nicht weiterkommt. Der Kühlschrank steht nur wenige Meter entfernt, und ist bei mir immer gut gefüllt.

Folgen sind in Gramm und Kilogramm messbar

Die Folgen kann man auf der Waage in Kilogramm messen. Allerdings habe ich keine, doch leider hilft das nur beschränkt, denn die Folgen des leichteren Zugangs zur Futterstelle sieht man auch, wenn man Badehose trägt.

Momentan ist zwar nicht sicher, ob die Badis überhaupt aufgehen, doch ich übe mich auch hier darin, das Positive zu sehen, und hoffe auf einen späteren Saisonbeginn. Ich habe in diesem Fall mehr Zeit, mir wieder eine Sommerfigur zuzulegen, und das ist doch positiv.

Und als Sofortmassnahme trinke ich den Kaffee nur noch mit Asugrin gesüsst. Das wird die Zuckerfabrik spüren, aber jeder ist sich selbst der Nächste.