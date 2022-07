Die Mosnanger Seilzieherin Stefanie Ott geht an die World Games

World Games Die Schwester von Schwinger Damian Ott gehört zu den besten Seilzieherinnen der Welt – nun reist sie an die World Games in den USA Stefanie Ott ist in Dreien bei Mosnang aufgewachsen, wohnt aber mittlerweile in Kirchberg. Die 25-Jährige hat erst spät zum Seilziehen gefunden, startet seit einem Jahr aber durch. Nun gehört sie zum Team, das die Schweiz vom 11. bis 18. Juli an den World Games in den USA repräsentiert. Beat Lanzendorfer 08.07.2022, 11.44 Uhr

Die 25-jährige Stefanie Ott fliegt am Montag an die World Games in die USA. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Gebäude aus Holz am Ende von Mosnang in Fahrtrichtung Dreien wirkt von der Strasse aus unscheinbar. Dahinter aber befindet sich das Trainingsgelände der Mosnanger Seilzieher. Ein magischer Ort, aus dem in der Vergangenheit schon Schweizer-, Europa- und Weltmeister hervorgegangen sind.

Zu diesem Kreis könnte bald auch die 25-jährige Stefanie Ott gehören. Im letzten Jahr ist sie mit der Schweizer Seilziehnationalmannschaft bei den Titelkämpfen in Spanien in den Kategorien 500 Kilogramm und 540 Kilogramm bereits zweifache Vizeweltmeisterin geworden. Nun folgt mit der Teilnahme an den World Games in Birmingham (USA) ein weiterer Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere.

Das Trainingsgelände der Seilzieherinnen und Seilzieher in Mosnang, hier wurden schon diverse Weltklasseathleten geformt. Bild: Beat Lanzendorfer

Die World Games umfassen Sportarten, die nicht zum Wettkampfprogramm der Olympischen Spiele gehören. Nebst Stefanie Ott ist auch Michaela Koch Mitglied der Nationalmannschaft. Die ehemalige Mosnangerin startet seit einigen Jahren für das Frauenteam des Seilziehklubs Gonten.

Die Seilzieher kommen weit herum

Stefanie Ott ist in Dreien aufgewachsen, heute wohnt sie in Kirchberg. Am 11. Juli fliegt die diplomierte Pflegefachfrau für eine Woche an die World Games. Das Turnier der Seilzieherinnen wird am 15. Juli in Birmingham über die Bühne gehen. Die Stadt liegt im Bundesstaat Alabama, rund 1600 Kilometer südwestlich von New York an der Ostküste und hat rund 200’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die 25-Jährige freut sich auf die Reise. Es ist ihre erste in die USA, obwohl Seilzieherinnen und Seilzieher bei ihren Titelkämpfen die Welt durchaus kennen lernen. «Durch mein Hobby war ich schon in England, Holland, Spanien und Deutschland.» Und das Wort Hobby kann man durchaus wörtlich nehmen, denn Stefanie Ott muss ein Grossteil der Reisespesen jeweils selbst berappen, auch jene in die USA. Dennoch sagt sie:

Seilzieherin Stefanie Ott. Bild: Beat Lanzendorfer

«Seilziehen ist für mich Freude und Leidenschaft zugleich und zurzeit nimmt der Seilziehsport einen grossen Platz in meinem Leben ein.»

Da macht es ihr auch nichts aus, wenn sie dafür Ferien opfern muss. «Und dann habe ich zum Glück eine tolerante Stationsleiterin im Kinderspital St.Gallen, die mir das alles ermöglicht.»

Erst mit 19 zum Seilziehen gekommen

Die bisherige Karriere von Stefanie Ott erstaunt. «Ich habe erst mit 19 durch meine Schwester Petra zum Seilziehen gefunden.» Dann ist sie aber durchgestartet und erhielt im vergangenen Jahr ihr erstes Aufgebot für die Nationalmannschaft.

«Die Nationaltrainer haben mich in ein Training eingeladen und anschliessend in die Nationalmannschaft aufgenommen, es hat gepasst.» Um weiterhin dem Kreis anzugehören, betreibt sie einen immensen Aufwand. «Fünf Trainingseinheiten in der Woche sind die Regel.»

Zweimal ist die Spätzünderin auf dem Trainingsgelände der Seilzieher in Mosnang, zweimal absolviert sie ein individuelles Krafttraining und einmal fährt sie ins aargauische Sins, um im Kreis der Nationalmannschaft zu trainieren. Das sind hin und zurück 200 Kilometer.

Acht Frauen und Männer stehen am Seil

«Die Mannschaft muss als Einheit auftreten, alle müssen das gleiche Ziel haben. Aber auch die Freude darf nicht fehlen», sagt Stefanie Ott auf die Frage, was beim Seilziehen das Wichtigste ist.

Das Seil hat eine Länge von 32 Meter. Bei der Elite ziehen pro Mannschaft jeweils acht Frauen oder acht Männer. Einer dieser acht übernimmt den Lead und gibt die Anweisungen. Häufig die- oder derjenige in der Mitte, damit die Rufe für alle gut hörbar sind. Hinzu kommt ein Coach, der von aussen einwirken kann.

Sie kommt aus einer kinderreichen Familie

Stefanie Ott ist mit vier Schwestern und drei Brüdern bei den Eltern Oskar und Romi in Dreien bei Mosnang aufgewachsen. Einer der drei Brüder ist Damian, der als Schwinger im letzten Jahr mit zwei Bergfestsiegen sowie dem Triumph beim Kilchberg-Schwinget so richtig aufs Gas gedrückt hat.

«Wenn es die Zeit erlaubt, bin ich an den Schwingfesten auch dabei, zuletzt beim St.Galler Kantonalen in Wil sowie beim NOS in Balterswil.» Schwingen sei aber nichts für sie: «Das ist die Sache von Damian», sagt Stefanie Ott und lacht.

Das glaubt man ihr aufs Wort und fragt sich, ob sie mit ihrer zierlichen Figur am Seil überhaupt dagegenhalten kann. Dazu sagt sie bestimmt: «Die Technik und der Wille sind genauso entscheidend. Man muss mit dem Körper stabil bleiben und sein eigenes Körpergewicht am Seil halten können, auch braucht es schnelle Beine. Dafür muss ich aber nicht schwerer werden.»

Nebst den World Games in den USA verfolgt Stefanie Ott noch zwei weitere Ziele. In diesem Jahr möchte sie mit der Nationalmannschaft an die Seilzieh-WM nach Holland und im nächsten Jahr bei der Heim-WM in Sursee dabei sein. Vorerst gilt ihre Konzentration aber der Reise in die USA – die Vorfreude ist schon jetzt gross.