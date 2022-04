Workshop für die Zukunft der Gemeinde Lichtensteig

Workshop Der Schritt nach vorne für Lichtensteig: Bevölkerung sammelt Ideen für die Zukunft der Gemeinde Wie können Bürgerinnen und Bürger die Gemeinschaftsflächen an der Thur mitgestalten, und wie wird regionale Kulinarik ein noch wichtigeres Thema in Lichtensteig? In einem Workshop liessen sich im Austausch mit der Bevölkerung Lösungsansätze zu solchen Fragen finden. Alec Nedic 10.04.2022, 15.00 Uhr

Lisa und Phil, angehende Experten für nachhaltige Entwicklung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, im Austausch mit den Gästen am Workshop in Lichtensteig. Bild: Alec Nedic

Der Workshop in der Kalberhalle wurde von der Gemeinde Lichtensteig in Kooperation mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften auf die Beine gestellt. Die Teilnehmenden durften sich auf die verschiedenen Thementische aufteilen, um ihre Anliegen und Wünsche einzubringen.

Während in der ersten Diskussionsrunde vor allem die aktuelle Situation im Zentrum stand, ging es in der zweiten Runde um die Erarbeitung von konkreten Ideen für ein nachhaltigeres Lichtensteig.

Gemeinschaftsflächen im Stadtpark an der Thur

Der Landschaftsraum an der Thur und zwischen den Quartieren soll in Zukunft noch attraktiver für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Besucher von Lichtensteig gestaltet werden. Durch Anlegen von Grünflächen sollen Orte geschaffen werden, die zum Verweilen einladen und die Erscheinung des Ortsbildes steigern.

Für die Teilnehmenden des Austausches ist klar, dass der neue Stadtpark ein Ort der Erholung und des sozialen Austausches werden soll. Dabei legt man Wert auf Biodiversität und Naturbelassenheit. Wichtig sei zudem, dass die Grünflächen von allen Altersgruppen genutzt werden können.

Spezifische Ideen zur Gestaltung des Parkes kamen ebenfalls auf. So fordert man einen Weidepark als Begegnungsort für Mensch und Natur. Zudem äusserten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops das Anliegen, dass verschiedene Wege und Pfade, wie beispielsweise eine Kulturmeile, in das Konzept des Stadtparks an der Thur einfliessen sollen.

Lichtensteig wird zur regionalen Kulinarikhochburg

Stadtpräsident Mathias Müller (rechts) lässt sich einen Einblick ins Thema Kulinarik geben. Bild: Alec Nedic

Die Diskussionsrunde zum Thema Kulinarik entpuppte sich als Zusammentreffen der lokalen Connaisseuren. Sie sehen viel Potenzial im Ausbau der kulinarischen Situation in Lichtensteig. Primär sollen künftig die lokalen Spezialitätenmanufakturen gefördert werden.

Die Gruppe ist sich einig, dass die Bewohner einer Stadt Lebensmittel brauchen, wofür es sich lohne, ins Toggenburg zu reisen. In Manufakturen könnten Workshops stattfinden, die Touristen in die Ortschaft locken. «Doch satt gegessen und angetrunken reist es sich schlecht», meint der Vertreter des Thementisches in der Abschlusspräsentation.

«Und daher soll auch gleich noch ein Kulinarikhotel her, um den vollen Bäuchen die nötige Ruhe zu bieten.»

Lichtensteig gemeinsam auf dem Weg zur Grünstadt

An einem weiteren Thementisch dreht sich alles um die Frage, wie die Biodiversität gefördert und die Natur in der Toggenburger Kleinstadt geschützt werden kann. Man war sich einig, dass die Umweltbildung der Bevölkerung ein sinnvoller Ansatz sei. So wären Projektwochen in Schulen oder Biodiversitätsaktionen in Zusammenarbeit mit Umweltorganisationen denkbar.

Ein weiterer Aspekt sei die Förderung von individuellen Fassadenbegrünungen, damit die Biodiversität von den Einwohnern eigenständig gefördert wird.

Workshop war ein voller Erfolg

Für Mathias Müller, Stadtpräsident der Gemeinde Lichtensteig, war der Workshop ein voller Erfolg.

«Es freut mich, dass so viele Gäste gekommen sind und sich die Zeit nehmen, mit uns über die nachhaltige Zukunft unseres Städtlis zu diskutieren.»

Für ihn sei wichtig, dass Projekte nicht nur vom Schreibtisch aus umgesetzt werden, sondern dass auch die Bürger und Bürgerinnen ihre Ideen und Wünsche einbringen können.

Aus den gesammelten Projektideen werden von den Studierenden bis im Juni Projektskizzen ausgearbeitet und in der Gemeinde öffentlich präsentiert. Bis Herbst 2022 sollen dann ausgewählte Ideen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zur Umsetzungsreife gebracht werden.