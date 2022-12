Bauernfamilie Zwingli betreibt in Nesslau auch einen Skilift

Wolzenalp Bergbauernfamilie Zwingli kümmert sich im Winter neben dem Hof auch um einen Skilift mit Wirtschaft Bei Zwinglis auf dem Stalden in Nesslau können die Arbeitstage im Winter manchmal mehr Energie fordern als jene im Sommer. Die Betreuung des Tierbestands und das Führen eines Skilifts mit kleinem Restaurant brauchen tägliche Präsenz. Dies alles macht die Familie Zwingli aber mit viel Herzblut. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 11.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bauernhof mit Aussicht auf die Toggenburger Berglandschaft. Bild: Ruedi Roth

Auf 1000 Metern über Meer liegt der Hof Stalden in Nesslau. Herrlich ist dort die Aussicht auf die Toggenburger Berglandschaft und die Morgensonne besucht den Hof der Familie Zwingli fast als Erste in der Gemeinde Nesslau. Im 1998 erstellten Laufstall tummeln sich rund 20 Originalbraune Mutterkühe mit ihren Kälbern. Meistens sind dies Charolais-Masttiere. «Die braunen Kühe liefern sehr zufriedenstellende Milchmengen. So haben die Charolais genügend Nahrung und manchmal können ruhig noch zusätzliche Kälber gehalten werden.»

Chläus Zwingli wuchs als Nachzügler in einer siebenköpfigen Familie auf. 1992 übernahm er den 30 Hektaren grossen Betrieb von seinen Eltern. Zuerst in Zusammenarbeit mit Bruder Hans; bald aber als Alleinbetreiber. Chläus Zwingli stellte von Tränkkälberhaltung auf Mutterkühe um. Er ist zufrieden damit. Die Natura-Beefs werden über die Vianco vermarktet. Es wird bei Zwinglis aber auch rege Direktvermarktung praktiziert.

Das Glück gefunden

Chläus und Elisabeth Zwingli. Bild: Ruedi Roth

«Ja, mein 30. Geburtstag war schon Vergangenheit, als ich meine Frau kennen lernte. Aber es hat gepasst», erinnert sich Chläus Zwingli mit einem Lachen an das erste Treffen mit der gebürtigen Grabserin Elisabeth Gasenzer. Die Bergbauerntochter arbeitete damals schon seit geraumer Zeit im Toggenburg. Im Jahr 2001 wurde geheiratet. Die drei Kinder Nicolo, Lena und Silvio sorgen für Betrieb auf dem Stalden. Der Jüngste zeige momentan Interesse an der Landwirtschaft. Lisä Zwingli sagt:

«Das wird sich noch weisen. Die Hauptsache ist, dass wir gut harmonieren.»

Gemeinsame Ferien gehören alljährlich in den Kalender der Nesslauer Bergbauernfamilie. Auch im Frühjahr und im Herbst gönnen sich Zwinglis einige erholsame Freitage. Sommer wie Winter sind Zwinglis froh um die Mithilfe der Kinder auf dem Betrieb. Die Hälfte der Futterernte besteht auf dem Stalden aus Siloballen, die andere Hälfte ist Dürrfutter. Siloballenwickeln gehörte längere Zeit zu einem Nebenerwerb von Chläus Zwingli. Doch irgendwann wurden dem Bergbauer die nächtelangen Einsätze zu streng. Jetzt kommt das Ballenwickeln nur noch sporadisch vor. Dies in Zusammenarbeit mit einem Nachbarn, welcher die Ballen presst.

Im lichtdurchfluteten Stall herrscht eine angenehme Ruhe. Bild: Ruedi Roth

Sämtliches Vieh bleibt über die Sommermonate zu Hause. So habe man ja trotzdem genug zu tun. Lisä Zwingli arbeitet gerne als Bäuerin, ist auch vielseitig einsetzbar. «Blumen sind ein grosses Hobby von mir. Solche gehören über den Sommer einfach zu einem Bauernhaus», meint die aufgestellte Frau mit einem Lachen.

Skilift als Nebenerwerb

1966 wurde auf dem Stalden der mutige Entschluss gefasst, einen eigenen Skilift zu bauen. Auslöser dafür war die ein Jahr früher eröffnete Sesselbahn Wolzenalp. Diese führt, nicht weit von Zwinglis Betrieb entfernt, hinauf ins Skigebiet. Die Eltern von Chläus Zwingli erlebten so die schneereichen Winter zu jener Zeit.

Eine Pistenwalze existierte am Anfang auf dem Stalden nicht. Man benutzte eine zweieinhalb Meter breite Rolle. Diese wurde mit dem Skilift hinaufbefördert. Zwei Skifahrer rollten mit ihr wieder zur Talstation und das Spiel begann von neuem. Und dies grad etliche Male, bis eine einigermassen akzeptierte Skipiste zur Verfügung stand. Heute steht bei Zwinglis eine eigene motorisierte Pistenwalze zur Verfügung.

Chläus Zwingli beim Versetzen der Bügel am Skilift. Bild: Ruedi Roth

Die Skiliftanlage bringe vor, während und nach der Wintersaison einen erheblichen Arbeitsaufwand mit sich. Ständig vermehrt hätten sich auch die Vorschriften bezüglich Sicherheit. «Da muss dauernd investiert werden. So verfügt der Skilift heute über eine mehrfache Abstellelektronik und Kameraüberwachung.» Das habe klar einen Nutzen, könne aber auch mal zu widersprüchlichen Betriebsunterbrüchen führen.

20 Jahre alt ist das Skiliftseil auf dem Stalden. Damit dies so lange hält, muss Chläus Zwingli einen guten Unterhalt betreiben. Nach 50 bis 100 Betriebsstunden müssen zum Beispiel alle Skibügel um 30 Zentimeter versetzt werden. So wird das Drahtseil immer wieder an einer neuen Stelle stärker beansprucht.

Die Arbeitstage sind an guten Skitagen fast pausenlos. Zuerst wird das Vieh kontrolliert und gefüttert. Zwei Tonnen Maiswürfel ergänzen die Fütterung auf dem Stalden, sonst wird ausschliesslich Futter vom eigenen Betrieb verabreicht. Nach dem Morgenessen werden Skilift und Piste endgültig bereit gemacht. Wenn frischer Schnee gefallen ist, steht natürlich auch die Schneeräumung auf dem Programm. Um neun Uhr treffen die ersten Skifahrer ein und Chläus Zwingli erledigt das Anbügeln. Oft macht er dies fast durchgehend. Es seien aber schon ein paar Aushilfen an der Hand. Und irgendwann stehe ja das Mittagessen in der Staldenbar an.

Beim Anbügeln der Gäste können auch neue Kontakte geknüpft werden. Bild: Ruedi Roth

Wirten mit Herzblut

Ganz klein hat es angefangen mit Verpflegung der Gäste beim Staldenlift. Doch irgendwann wurde ein Hochsilo bei der Scheune entfernt. Ein Dach wurde dort verlängert und eine gemütliche Bar eingerichtet. Mit einigen Garnituren Tische und Bänke wurde die Wirtschaft erweitert. Lisä Zwingli führt den Restaurantbetrieb. «Ja, ich mache dies sehr gerne. Mir gefällt es, mit den Gästen zu kommunizieren!» Alle hätten ja Freude, wenn sie beim Skifahren verpflegt würden.

An gut frequentierten Tagen sind Zwinglis froh um die zuverlässigen Helfer in der Staldenbar. Bild: Ruedi Roth

Zwinglis schätzen es sehr, dass auch immer wieder zahlreiche Einheimische ihren Skilift mit Wirtschaft benutzen. Ein breites Angebot an Getränken steht bereit. Einige Knabbereien und vor allem Grillwaren vom eigenen Hof stehen auf der Speisekarte.

Verwandte von Zwinglis zählen zu den Mithilfen bei der Staldenbar. Durchschnittlich sind es klar mehr als 50 Betriebstage pro Saison, an denen Skilift und Bar in Betrieb sind. «Es gibt natürlich immer wieder flaue Tage. Kaum ein Gast während des ganzen Tages. Im Gegenzug gibt es wieder Wochenenden, an denen es richtig rundläuft.» Am besten seien aber schon Schönwettertage mit Schnee während der Weihnachtsferien.

Wie lange dieser Nebenerwerb von Zwinglis noch betrieben wird, wissen sie auch nicht so recht. Es gebe halt schon manchmal Momente, an denen man sich hinsichtlich Aufwand und Ertrag hinterfrage.

Es ist noch nicht Feierabend

Wenn sich die letzten Gäste vom Stalden verabschiedet haben, gibt es sowohl am Skilift als auch an der Bar eine Stunde lang aufzuräumen. Stallarbeiten, Bürosachen erledigen und Geräteservice stehen danach an. Einmal in der Woche fährt Chläus an die Männerchorprobe. Da übt er auch das Amt des Präsidenten aus. Wann es Feierabend gebe, sei unterschiedlich. Aber eines wissen Zwinglis: Für den Staldenlift und die Staldenbar gibt es vorerst noch keinen endgültigen Feierabend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen