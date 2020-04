Wolfikon erhält ein neues Pumpwerk Im Altbachwald wird ein neues Pumpwerk gebaut, das die Wasserversorgung für kommende Generationen sicherstellen soll. Beat Lanzendorfer 08.04.2020, 05.00 Uhr

Daniel Koch, Bauchef Dorfkorporation Wolfikon, Harry Reinert, Bauingenieur, Kurt Sennhauser, Tiefbau (im Bagger) und Joachim Harder, Präsident Dorfkorporation Wolfikon (von links). Bild: Beat Lanzendorfer

Der Altbachwald zählt zu den beliebten Ausflugszielen der Kirchbergerinnen und Kirchberger innerhalb der Gemeindegrenze. Das Naherholungsgebiet kann nicht nur mit seiner optischen Schönheit aufwarten. Es ist auch reich an Wasser, das unter anderem die Dorfkorporation Wolfikon nutzt, um seine Bezüger mit Quellwasser zu versorgen.

Zu dieser Erkenntnis gelangten bereits frühere Generationen, die im Jahre 1948 ein Pumpwerk im Altbachwald erstellten. Mittlerweile ist es in die Jahre gekommen, es erfüllt seine Dienste aber nach wie vor zuverlässig.

Neues Pumpwerk soll Bedürfnisse abdecken

Trotzdem war Joachim Harder, Präsident der Dorfkorporation Wolfikon, bewusst, dass nur ein neues Pumpwerk kommende Bedürfnisse abdecken kann. Nach der Planungszeit war es am vergangenen Montagnachmittag nun so weit. Der Spatenstich war der Auftakt, an deren Ende ein neues Generationenprojekt vollendet sein soll. In sechs Monaten entsteht für rund 520000 Franken ein neues Pumpwerk, das sich etwa 100 Meter nördlich des bisherigen befindet.

Das alte, das immerhin 72 Jahre seine Dienste verrichtete, wird anschliessend rückgebaut. Im neuen Pumpwerk im Altbach werden gemäss Bauchef Daniel Koch drei Quellen gefasst, die in der Minute etwa 150 Liter Wasser liefern. Die Dorfkorporation Wolfikon zählt rund 320 Bezüger, wobei die Weiler Bruberg, Engi und Lamperswil ebenso mit dem lebensnotwendigen Nass beliefert werden.

Der Weiler Wolfikon ist weiterhin selbstständig

Im November 2015 haben sich die Stimmberechtigten der Dorfkorporation Wolfikon zum Alleingang entschieden. Damals haben sie den Antrag, «die Wasserversorgung an die politische Gemeinde Kirchberg zu übertragen», abgelehnt.

Dies hatte zur Folge, dass die Dorfkorporation Wolfikon, nebst jener in Bazenheid und Kirchberg weiterhin selbstständig arbeitet. Zu ihrem hauptsächlichsten Aufgabengebiet gehört die Versorgung der Haushalte mit Wasser.

Die Korporationen in Müselbach und Gähwil haben damals einen anderen Weg beschritten und die Geschäfte der politischen Gemeinde übertragen. Alle Korporationen sind für die Gemeinde wichtigen Ansprechpartner für die Belange der Dorfgemeinschaften.