Wohnungen statt Büros gebaut und vermietet: Toggenburger Unternehmer wehrt sich vor Gericht gegen hohe Geldzahlung Die Wohnungen, die ein Toggenburger vermietete, waren nicht bewilligt. Dort sollten Büros entstehen. Die Staatsanwaltschaft verhängte eine Busse gegen den Bauherren und wollte die Mieteinnahmen einziehen. Der Mann wehrte sich vor dem Kreisgericht in Lichtensteig. Teilweise erfolgreich, denn die Geldforderungen fallen tiefer aus. Sabine Camedda 20.11.2020, 05.00 Uhr

Ein Toggenburger wehrte sich vor dem Kreisgericht in Lichtensteig gegen eine Busse wegen einer Übertretung des Planungs- und Baugesetzes. Bild: Sabine Camedda

Ein Toggenburger, Handwerker und Inhaber einer Immobilienfirma, kaufte eine grössere Liegenschaft in einer Gemeinde im Toggenburg. Für diese bestand ein Sondernutzungsplan, der eine Nutzung für Gewerbe und Wohnraum vorsieht. Schon beim Kauf war für den neuen Besitzer klar, dass er das Gebäude umbauen und umnutzen wollte. Büroräumlichkeiten und Wohnungen sollte es geben. Er reichte in der Standortgemeinde ein Baugesuch ein. Das wurde mit einigen Auflagen genehmigt.

Büros, die auch als Wohnungen genutzt werden können

Bei Baubeginn war ein Mieter für die Büroräumlichkeiten in Aussicht, dieser sprang jedoch ab. Ein Mietverhältnis mit einer zweiten Firma kam auch nicht zustande. So kam der Bauherr auf die Idee, die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass sie sowohl als Büro als auch als Wohnungen genutzt werden konnten. Viel habe es dafür nicht gebraucht, sagte er vor dem Toggenburger Kreisrichter. Heute hätten viele Büros Duschen für die Mitarbeiter. Die Teeküchen wurden mit wenigen zusätzlichen Küchengeräten ausgestattet.

Über diese Änderung gegenüber der Baubewilligung informierte der Bauherr die Gemeinde aber nicht. Es sei im Sondernutzungsplan nicht festgeschrieben, wie gross der Anteil an Gewerberäumen und an Wohnraum sein müsse. Daher habe er die Freiheit gehabt, die Büroräume als Wohnungen zu vermieten, sagte der Bauherr.

Das sei nicht rechtens, pfiff die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen ihn zurück. Der Bauherr hätte für die Umnutzung sowohl den Gestaltungsplan als auch die Baubewilligung ändern müssen. In einem Strafbefehl verhängte die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Bauherren eine Busse von 6000 Franken. Dazu solle die Immobilienfirma eine Ersatzforderung von über 115'000 Franken bezahlen. So viel betrugen gemäss Rechnung der Staatsanwaltschaft die Mieteinnahmen für die fünf Wohnungen während der zwei Jahren zwischen dem Einzug der Mieter und dem Inkrafttreten der Änderung der Baubewilligung, die später doch noch eingereicht wurde.

Busse ja, aber keine Ersatzforderung

Der Verteidiger des Toggenburger Handwerkers anerkannte, dass das Vorgehen seines Mandanten nicht ganz korrekt gewesen ist. Der Handwerker hätte für die Realisierung der Wohnungen eine Änderung der Baubewilligung beantragen müssen. Hierfür sei er schuldig. Der Verteidiger beantragte eine Busse von maximal 3000 Franken. Damit sei sein Mandant genügend bestraft und von einer Ersatzforderung sei abzusehen.

Die Staatsanwaltschaft sehe die Mietzinseinnahmen aus den Wohnungen von deren Bezug bis zur nachträglichen Bewilligung als illegal, führte der Verteidiger aus. Dieser Argumentation könne nicht gefolgt werden. Der anerkannte Verstoss gegen das kantonale Planungs- und Baugesetz bringe keinen unmittelbaren Vermögensvorteil ein. Weiter führte der Verteidiger ins Feld, dass die Baubehörde der Standortgemeinde nur ein teilweises Nutzungsverbot erlassen hat. Daraus habe der Unternehmer glauben dürfen, dass er vier der fünf Wohnungen vermieten durfte.

Der Verteidiger sagte weiter, dass die Staatsanwaltschaft bei der Berechnung der Ersatzforderung hätte berücksichtigen müssen, dass die Büroräumlichkeiten ohne weiteres hätten vermietet werden können. Durch den höheren Mietzins für die Wohnungen sei nur ein marginaler finanzieller Vorteil generiert worden, wenn überhaupt. Denn eine Vermietung von Wohnungen sei kostenintensiver als für Büroräume.

Die Ersatzforderung fällt nicht so hoch aus wie gefordert

Da die Schuld wegen der Übertretung des Planungs- und Baugesetzes nicht bestritten war, sprach der Richter dafür eine Busse gegen den Bauherren aus. Er setzte diese auf 4000 Franken fest. Zudem verpflichtet es die Immobilienfirma des Bauherren zu einer Ersatzforderung in der Höhe von 25'000 Franken.

Der Richter begründet diesen Entscheid damit, dass es zwar nicht grundsätzlich verboten sei, Wohnungen zu vermieten. In diesem Falle sei es aber unrechtmässig gewesen, die Wohnungen ohne Bewilligung zu bauen. Weil die Vermietung nur dadurch überhaupt möglich war, betrachtet der Richter die Mieteinnahmen als einen Ertrag durch eine Straftat.

Nicht die ganze Mietdauer berechnet

Der Richter ging beim Festlegen der Höhe der Ersatzforderung von einem anderen Berechnungsgrundsatz aus als die Staatsanwaltschaft. Es sei nicht verhältnismässig den Mietzins für die gesamte Dauer vom Bezug bis zur Bewilligung des nachträglich eingereichten Baugesuches einzuziehen. Vielmehr sei nur die Zeit zu berücksichtigen, bis eine vorgängig eingereichte Änderung vorgelegen hätte. Diese Zeit beträgt gemäss Aussage des kantonalen Baudepartements acht Monate.

Zudem, fand der Richter, dürfe nur der Mietzins der Wohnungen eingezogen werden und nicht auch der rechtmässig bewilligten Parkplätze und Keller. Davon werden gemäss den Richtlinien Abzüge für Hypothekarzinsen, Unterhalts- und Baukosten sowie Amortisation gemacht, sodass eine Ersatzforderung vom 25'000 Franken bleibt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.