Lichtensteig entschied sich in den Siebzigern für Alterswohnungen

Wohnen im Alter Der Zeit voraus: Statt auf ein Altersheim setzte die Lichtensteiger Zivilbevölkerung schon in den 70er-Jahren auf Wohnungen – die Genossenschaft Dreilinden entstand Am 20. August feierte die Genossenschaft Dreilinden ihr 50-jähriges Bestehen. Die Idee, Alterswohnungen im Städtli anzubieten, gärte bereits zuvor, und hat auch heute hohe Relevanz, erklärt Genossenschaftspräsident Ruedi Enzler. Sascha Erni Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Die Alterswohnungen sind auf den Altbau (links, mit bewachsenem Dach), den Neubau von 2010 (Bildmitte) und das zugekaufte Mehrfamilienhaus (rechts) verteilt. Bild: Peter Hüberli

Von ursprünglich 17 Wohnungen zu 27: Stark gewachsen ist die Alterssiedlung Dreilinden in Lichtensteig über die letzten fünf Jahrzehnte nicht. Grund zu feiern hatte sie vor zwei Wochen trotzdem. Denn entstanden sind die Alterswohnungen aus einer Bürgerinitiative, erklärt der heutige Genossenschaftspräsident Ruedi Enzler. Aus der Basis, quasi. Und eine solche Basis sei auch heute immer noch die treibende Kraft hinter den Dreilinden.

Gewohntes soziales Umfeld von zentraler Bedeutung

Die Idee, in Lichtensteig Alterswohnungen anzubieten, hätte schon in den Sechzigerjahren in der Bevölkerung gegärt, erzählt Ruedi Enzler. Konkret wurde es 1971, als sich eine zehnköpfige Gruppe zum Initiativkomitee «Pro Alterssiedlung» verband. Anders als bei einem Altersheim spielte dabei Pflegerisches nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger war es den Initianten, ein Leben im gewohnten sozialen Umfeld zu gewährleisten.

Auch Ruedi Enzler nennt das Beibehalten des sozialen Umfelds als einen der Hauptgründe, sich für eine Alterswohnung zu entscheiden. Die anderen zwei Punkte seien der Zugang zu seniorengerechtem und preisgünstigem Wohnraum. Derselbe Grundgedanke findet sich mit einem Blick ins Zeitungsarchiv. So fragte 1971 Pfarrer Hans Mettler, Mitglied des Initiativkomitees, in einem Leserbrief ans «Toggenburger Volksblatt»:

«Wohin soll der alternde Mensch, wenn ihm seine bisherige Wohnung zu gross und zu umständlich geworden, eine kleine praktische Neubauwohnung ihm aber zu teuer ist?»

Ruedi Enzler ist Präsident der Genossenschaft Dreilinden. Bild: Sascha Erni

Die damaligen Initiativmitglieder haben sich laut Enzler vor Ort in den wenigen bereits bestehenden Einrichtungen umgesehen. Sie besuchten etwa die Alterssiedlungen in Flawil und Gossau. Fürs ländliche Toggenburg war die Idee, Alterswohnungen zu bauen, Neuland. «Also ging das Komitee auch ungewohnte Wege, um eine erste Finanzierung zu ermöglichen», so Enzler.

Durch Engagement der Bevölkerung zur Alterssiedlung

Neben Genossenschaftsanteilen und Spenden sollte es ein grosses Städtlifest richten. Mit Zelt auf dem «Goldenen Boden», verschiedenen Veranstaltungen, Losverkauf und Sammelaktionen. Das Komitee konnte gemeinsam mit Vereinen und unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfern 150'000 Franken sammeln, inflationsbereinigt entspricht dies heute 450'000 Franken. Der finanzielle Grundstein war damit gelegt, 1972 konnte die Genossenschaft Dreilinden gegründet werden.

Gestartet ist das Lichtensteiger Projekt mit einem Neubau für 1,5 Millionen Franken, der 1974 seine Türen öffnete. Eine Besonderheit seien damals die Aufzüge gewesen, sagt Ruedi Enzler. «Verglichen mit den Altstadtwohnungen, die grösstenteils ohne Lift auskommen müssen, war das ein echter Bonus für ältere Menschen.» In den Achtzigerjahren übernahm die Genossenschaft ein Mehrfamilienhaus mit weiteren drei Wohnungen. 2010 kamen dann mit einem Erweiterungsbau neun moderne Einheiten hinzu.

Bilder aus den frühen Siebzigerjahren zeigen den Aufbau des ersten Gebäudes der Genossenschaft für Alterswohnungen Dreilinden. Bild: PD

Einfache Wohnungen, dafür günstig

Um die Appartements weiterhin möglichst günstig anbieten zu können, hielt die Genossenschaft über all die Jahre an einem einfachen Ausbaustandard fest. Auch heute noch hätten zum Beispiel nicht alle Wohnungen einen Geschirrspüler, sagt Ruedi Enzler. Konzessionen an heutige Bedürfnisse wurden jedoch bei der Wohnungsgrösse gemacht.

Denn lange Zeit bot die Genossenschaft nur Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen an. Das Bedürfnis nach etwas mehr Raum habe aber über die Jahre auch bei Menschen zugenommen, denen ihre ursprüngliche Wohnung dann doch zu gross wurde. So entstanden in der Dreilinden aus 29 Wohnungen die heutigen 27.

Alterswohnungen können Pflegeheim-Angebote ergänzen Die Menschen in der Schweiz leben nicht nur länger, sondern seien auch länger gesund, schreibt der Kanton St.Gallen auf seiner Website. «Die Lebenserwartung bei guter Gesundheit hat sogar stärker zugenommen als die Lebenserwartung insgesamt.» Umgekehrt bedeutet das, dass es erstrebenswert ist, dass Menschen möglichst lange ausserhalb von stationären Einrichtungen wie dem klassischen Alters- und Pflegeheim leben. Hier setzen Alterswohnungen an. Die technische und medizinische Entwicklung könnte die Bedeutung von Alterswohnungen in Zukunft weiter verstärken. Betagte könnten länger ausserhalb von Pflegeeinrichtungen betreut und gepflegt werden, das Fortschreiten von Krankheiten und damit die Zunahme der Pflegebedürftigkeit könnte sich verlangsamen, meint der Kanton. «Auch diesen Faktoren ist bei der Prognose des Platzbedarfs (Anzahl Plätze in Alters- und Pflegeheimen, Anm.d.Red.) Bedeutung beizumessen», schreibt das Amt für Soziales in einem Faktenblatt aus dem Jahr 2020. (ser)

Vermietung via Internet

Mittelfristig sei kein weiterer Neubau geplant, sagt Genossenschaftspräsident Ruedi Enzler. In Vorbereitung sei aber zurzeit die Installation einer Fotovoltaikanlage. Eine energietechnische Sanierung des Altbaus müsse auch aufgrund der aktuellen Energiesituation ins Auge gefasst werden. Der Neubau erfülle bereits die Minergie-Norm, dort wird sich also nur wenig ändern.

Wachstum stünde zurzeit nicht auf dem Programm, so Ruedi Enzler. Die jetzigen 27 Wohnungen würden den Bedarf gut befriedigen, die Genossenschaft könne immer wieder Wohnungen neu ausschreiben. Das geschehe heute natürlich anders als zur Gründung, nämlich fast ausschliesslich im Internet. «Denn bei unserer Klientel übernehmen oft die Kinder die Wohnungssuche», sagt Ruedi Enzler, und lacht.

