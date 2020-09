Wo Freiwilligenarbeit geleistet und wertgeschätzt wird: In einem Jahr hat sich das Generationenzentrum Trefferei in Unterwasser etabliert Die Trefferei in Unterwasser, das Generationenzentrum der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, beging ihren ersten Geburtstag mit einer Würdigungsparty für die Freiwilligen. Für das zweite Jahr hat das Betriebsteam schon einige Ideen. Sabine Camedda 24.09.2020, 12.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit einem Jahr bringt die Trefferei Leben ins ehemalige Schulhaus in Unterwasser. Der Geburtstag wurde mit einem Würdigungsfest für alle Freiwilligen gefeiert. Bild: PD

Freiwilligenarbeit leisten und dafür Wertschätzung erhalten. Dies ist einer der Grundsätze des Generationenzentrums Trefferei in Unterwasser. So luden die sechs Frauen des Betriebsteam die engagierten Freiwilligen zu einer Würdigungsparty ein.

«Zugleich haben wir damit den ersten Geburtstag der Trefferei gefeiert», sagt Pamela Lepri Koch, die Betriebsleiterin der Trefferei. Zahlreich seien sie gekommen, die Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich für das Wohl der Gesellschaft einsetzen.

Unter der Gästeschar waren zudem Vertreter der Trägerschaft und der Sponsoren. Bei einem Apéro unter freiem Himmel wurden die Freiwilligen begrüsst und erhielten einen besonderen Dank für ihre Mitarbeit. Danach ging es im Kafi mit einem Spaghetti-Plausch weiter. «Die Stimmung war sehr gut, genauso haben wir es uns vorgestellt», freut sich Pamela Lepri Koch.

Viele verschiedene Wege, um sich zu engagieren

Die Betriebsleiterin ist rund ein Jahr nach der Eröffnung der Trefferei nach wie vor überzeugt, dass Freiwilligenarbeit sehr wichtig ist.

«Früher war das Engagement zugunsten der Gesellschaft selbstverständlich.»

Heute würden sich aber immer weniger Menschen freiwillig für andere einsetzen. Freiwilligenarbeit soll dem Einsatzleistenden in seinen Bedürfnissen entgegenkommen. Dem Bedürfnis zu geben, zu unterstützen, das Dorfleben zu bereichern, aber auch Teil von etwas zu sein, Zeit sinnvoll und für die Gemeinschaft einzusetzen. Dabei kann man auch etwas für sich gewinnen: Zusammengehörigkeitsgefühl, wertvolle Begegnungen und Gespräche, persönliche Weiterentwicklung oder auch Weiterbildung.

«Wir sind offen für alle Arten der Freiwilligenarbeit», sagt Pamela Lepri Koch. Wer sich engagieren will, kann aussuchen, was er machen will: Basteln mit Kindern, Handarbeiten oder Werken mit Erwachsenen, im Kafi oder in einem unserer Angebote. Aber auch schon die Mithilfe beim Aufstellen von Stühlen für einen Vortrag wird geschätzt. «Jeder kann selber entscheiden, wann und wie lange er sich engagieren möchte», sagt Pamela Lepri Koch. «Freiwilligenarbeit soll Spass machen», ist sie überzeugt.

Betriebsteam leistet auch Freiwilligenarbeit

Das sechsköpfige Betriebsteam der Trefferei: Fränzi Jahn, Bea Frei, Gaby Holenweg, Jasmin Wenk, Anita Brändle und Betriebsleiterin Pamela Lepri Koch (von links). Bild: PD

Mehr Engagement ist derzeit noch vom sechsköpfigen Betriebsteam gefordert. Im vergangenen Jahr gab es einige personelle Wechsel, ein Posten ist vakant. «Wir haben im ersten Halbjahr rund 600 Stunden als Betriebsteam geleistet, dazu kamen noch einmal 110 Stunden als Freiwillige in den Angeboten», zieht Pamela Lepri Koch Bilanz.

Die Zahl sei hoch, vor allem die Stunden im Haus könnten auch im Rahmen von Freiwilligenarbeit geleistet werden. «Hier sehe ich Verbesserungspotenzial», sagt die Betriebsleiterin. Dennoch ist sie überzeugt, dass sie jemanden mit einer Affinität zu Administration oder mit pädagogischem Interesse finden, der das Betriebsteam ergänzen wird.

Neustart nach dem Lockdown ist gelungen

Mit dem Betrieb in der Trefferei ist Pamela Lepri Koch sehr zufrieden. «Wir sind sehr gut gestartet und konnten uns bekannt machen», blickt sie auf die ersten Monate zurück. Der Lockdown brachte eine rund dreimonatige Schliessung mit sich und danach wieder ein Neustart um die Präsenz der Trefferei bei der Bevölkerung zu aktivieren. Seit der Wiedereröffnung nehmen die Leute wieder an den Angeboten, für die ein Schutzkonzept erstellt wurde, teil.

«Wir haben Menschen aller Generationen im Haus, das ist es, was wir wollen.»

Die Betriebsleiterin und ihr Team zogen nach einem Jahr Bilanz, was funktioniert und was nicht. Einige Angebote habe man ersatzlos gestrichen, andere, die wegen der Schliessung nicht stattfinden konnten, wurden ins nächste Jahr verschoben.

Vernetzung im Haus ist sehr gut angelaufen

Wichtig ist Pamela Lepri Koch die Vernetzung. Zum einen innerhalb des Hauses, zum anderen auch zu anderen, ähnlichen Angeboten im Tal. «Wir haben im Haus ein gutes Verhältnis zueinander und profitieren gegenseitig», sagt sie.

Gerade Eltern mit kleinen Kindern finden in der Trefferei mehrere Gelegenheiten, um sich auszutauschen und Rat von Fachpersonen zu bekommen. Für Eltern von Schulkindern gäbe es mit der Beraterei ebenfalls ein Angebot, dieses könnte aber noch ausgebaut werden.

Das Betriebsteam der Trefferei knüpft sich ebenfalls ein Netzwerk ausserhalb der Hausmauern. Im Oktober findet eine Vernetzungsveranstaltung aller Angebote zur frühen Förderung innerhalb der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann statt.

Aber auch über die Gemeindegrenze hinaus ist die Trefferei inzwischen bekannt und aktiv. Sie ist seit letztem Jahr Teil der Elternbildung Toggenburg, welche im November einen Grossvortrag zum Thema «Entschleunigung im Kinderzimmer» in Wattwil organisiert. Zudem ist die Trefferei Ende November Gastgeber einer Vernetzungsveranstaltung aller Familien- und Gemeinschaftszentren des Kanton St.Gallen.

Freiwillige leisten einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft

Auch wenn Pamela Lepri Koch und ihr Betriebsteam noch viele Stunden in die Trefferei stecken müssen, sind sie stolz auf das, was sie nach einem Jahr erreicht haben. «Wir sind zufrieden, dass die Trefferei bei der Bevölkerung bekannt wird und dass sie die Angebote auch nutzt. Dahinter stehen auch viele Freiwillige, die hier einen grossen und wichtigen Dienst für die Gesellschaft leisten.»

www.trefferei.com