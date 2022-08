Toggenburger Fussballclubs überzeugen im Cup

Regionalfussball Makellose Bilanz: Alle engagierten Toggenburger sind im Cup eine Runde weiter Von Bütschwil und Kirchberg ist das Weiterkommen im Cup erwartet worden. Der Sieg von Ebnat-Kappel (4.) gegen Teufen (3.) kommt hingegen einer Überraschung gleich. Die gute Toggenburger Bilanz runden die Frauen aus Ebnat-Kappel und Bütschwil/Kirchberg ab. Beat Lanzendorfer 14.08.2022, 07.00 Uhr

Die Ebnater Spieler und Trainer Andi Büsser (rechts) haben ihren Sieg gegen Teufen in der Kabine mit dem ersten Bier gefeiert. Bild: PD

Die Bütschwiler Frauen (2.), die nach dem Zusammenschluss mit Kirchberg als FF Toggenburg auftreten, geben sich im Cup keine Blösse und schlagen Wittenbach aus der 3. Liga auswärts mit 6:0.

Zur Pause stand es aber noch 0:0, was Trainer Stefan Scherrer nicht sonderlich beunruhigte. «Wir waren schon in den ersten 45 Minuten das bessere Team, konnten die uns bietenden Chancen aber nicht nutzen.» Die grösste war dabei ein Lattentreffer von Nicole Scherrer.

Die Geduld des Oberklassigen sollte sich nach Wiederbeginn auszahlen. Nun vielen die Treffer wie reife Früchte. Den Torreigen eröffnete nach 48 Minuten Maurine Gübeli mit dem 0:1. Dann war die Reihe an Marina Oberholzer, die mit ihrem Doppelpack auf 0:3 erhöhte.

Wittenbach war nun auch kräftemässig überfordert und kassierte durch Alexandra Brändle und Melanie Thalmann zwei weitere Verlusttreffer. Den Schlusspunkt markierte Corinna Hasler in der 90. Minute mit dem 0:6.

Nicht nur der Sieg ist erfreulich. Die erst 15-jährige Mara Hagmann gab ihr Pflichtspieldebüt und lieferte gemäss Trainer Stefan Scherrer in der Abwehr eine souveräne Leistung ab. «Sie hat ihre Sache sehr gut gemacht und hat allen Freude bereitet.» Die Toggenburger Frauen erhalten vor dem letzten Test vor der Meisterschaft nur eine kurze Pause. Am Montagabend spielen sie um 20.15 Uhr auf der Bütschwiler Breite gegen Phönix Seen. Die Winterthurerinnen gehören ebenfalls der 2. Liga an.

Das Ebnater Frauenteam hätte am Sonntag bei Viertligist Buchs gastiert, erhielt aber frühzeitig die Kunde, dass der Gegner wegen zu wenig Spielerinnen nicht antreten kann.

Nun können sich die Ebnater Spielerinnen auf den Start der Meisterschaft konzentrieren, bei dem sie am 23. August das FF Team Toggenburg empfangen.

Drittligist Bütschwil gibt sich keine Blösse und bezwingt im Cup Weinfelden 1a mit 2:1. Der Sieg geht aufgrund des Gezeigten und anhand der mehreren vergebenen Chancen in Ordnung. Elias Keller brachte das Gastteam nach schöner Einzelleistung nach 26 Minuten in Führung.

Severin Gübeli sorgte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Nach perfekter Vorarbeit von David Birchler behielt er vor dem Torhüter die Nerven. Obwohl den Einheimischen drei Minuten später nach einem Eckball der Anschlusstreffer gelang, lief Bütschwil nicht mehr Gefahr, das Spiel noch aus den Händen geben zu müssen.

Drittliganeuling Kirchberg ist nach dem Cuperfolg vor einer Woche gegen Neckertal-Degersheim weiterhin gut unterwegs und setzt sich wiederum im Cup gegen Viertligist Pfyn mit 1:0 hinweg. Dazu erklärt Trainer Esposito: «Wir wussten, was uns auf dem schwierig zu spielenden Kunstrasen erwartet, entsprechend seriös haben wir uns auf die Aufgabe vorbereitet.»

Es sei trotzdem nicht einfach gewesen, was auch mit den hohen Temperaturen zusammenhing. Trotzdem geht der Sieg aus Sicht Espositos in Ordnung. Den einzigen Treffer der Partie schoss Florian Schefer schon vor dem Seitenwechsel.

Viertligist Ebnat-Kappel gelingt ein kleiner Coup. Die Obertoggenburger bezwingen im Cup Drittligist Teufen nach Elfmeterschiessen. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2. Die Einheimischen lagen bereits nach sieben Minuten hinten, konnten nach 25 Minuten aber durch Ramon Looser ausgleichen.

Marco Signer brachte Ebnat-Kappel nach dem Seitenwechsel in Führung. Diese hielt bis zur Nachspielzeit, ehe Teufen der Ausgleich gelang. Im fälligen Elfmeterschiessen behielten die Akteure von Trainer Andi Büsser die Nerven und gewannen die Begegnung mit 7:6. Die Freude danach war riesig.

Eine Woche vor dem Meisterschaftsstart in Thalwil musste Bazenheid seinen letzten Test mangels Spielern absagen. Die Mannschaft hätte am Samstag in Tübach gegen Rorschach-Goldach gespielt. Weil lediglich zehn Akteure zur Verfügung standen, entschied man sich zur Absage.