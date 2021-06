Wirtschaft Zusammenschluss der Landi Thur AG mit Wattwil wird geprüft Aus finanziellen Gründen sollen die Landi Thur AG und die Landi Wattwil AG fusionieren. Philipp Stutz 10.06.2021, 12.00 Uhr

Ueli Kellenberger, Geschäftsführer Landi Thur AG. Bild: Philipp Stutz

Eine der zentralen Aufgaben einer Unternehmung sei es, die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, schreibt die Landi Thur AG. Hierbei stelle sich die Frage, wie die Unternehmung aufgestellt sein müsse, damit die Kundenwünsche am besten abgedeckt werden können. Zukunftsfähig sein heisse auch, Investitionen tätigen zu können und dadurch mit Bezug auf die Kosten fit zu bleiben. Ein solcher Schritt steht in der Landi Wattwil mit dem Umbau auf das neue Ladenkonzept 2.0 an.