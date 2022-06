Toggenburger Treppenbau AG baut für Weltkonzern in Cambridge

Wirtschaft Toggenburger Know-how in Cambridge: Die Ganterschwiler Treppenbau AG hat Treppen für einen Weltkonzern gebaut Sie sind nach wie vor für private Kunden tätig. Doch vor kurzem konnte die Treppenbau AG aus Ganterschwil im englischen Cambridge einen Auftrag für einen Weltkonzern ausführen. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Adrian Scherrer, Geschäfts- und Projektleiter der Treppenbau AG in Ganterschwil. Bild: Urs M. Hemm

«Wir wurden bei den Bauherren von einem renommierten Schweizer Architekturbüro für diesen Auftrag vorgeschlagen. Ohne diese Empfehlung, hätten wir vermutlich nicht einmal von diesem Bauprojekt erfahren und wären nie vom Generalunternehmer angeschrieben worden», sagt Adrian Scherrer, Geschäfts- und Projektleiter der Treppenbau AG in Ganterschwil.

Die Rede ist vom Bau und der Installation von Treppen in einem neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum eines weltweit operierenden Pharmakonzerns im englischen Cambridge. Der Bau wird nach der Fertigstellung – geplant ist im Jahr 2023 – über 1,3 Milliarden Franken gekostet haben.

Treuhänder für rechtliche Absicherung

«Es war sicherlich ein prestigeträchtiger Auftrag. Durch die Corona-Lockdowns und sehr komplizierte und aufwendige rechtliche Vorgaben aber auch sehr anstrengend», gesteht Adrian Scherrer, der für die Erledigung der Arbeit unzählige Male zwischen dem Firmensitz in Ganterschwil und der Baustelle in Cambridge hin und her pendelte – das erste Mal im Jahr 2017. Oftmals alleine für Sitzungen, oftmals aber auch mit seinen Mitarbeitenden, «ohne deren Bereitschaft, Flexibilität und deren Engagement der Auftrag nicht zu realisieren gewesen wäre», sagt Adrian Scherrer.

Um bei allen rechtlichen Fragen auf der sicheren Seite zu sein, hatte die Treppenbau AG für diesen Auftrag extra ein Treuhandbüro engagiert, das sich mit der englischen Gesetzgebung gut auskennt. Doch nicht nur die Gesetze, sondern auch die Bauweise auf englischen Baustellen unterscheide sich sehr von der auf Schweizer Bauplätzen.

Die Treppenbau AG konnte mehrere solcher Treppen im Gebäude realisieren. Bild: Hufton and Crow

«Zugegeben, es war eine riesige Baustelle. Aber braucht es rund 400 Bauführer? Zudem hatte ich oft das Gefühl, dass sie mit der Arbeit gar nicht fertig werden wollten. Denn, solange sie diesen Job haben, haben sie ein gesichertes Einkommen», weiss Adrian Scherrer. Insofern könne er die Arbeiter dort verstehen. Wenn man sich aber die effiziente Bauweise in der Schweiz gewohnt sei, sei es dennoch gewöhnungsbedürftig.

Arbeitssicherheit am Limit des Sinnvollen

Auch der Bereich Arbeitssicherheit habe viel Geduld abverlangt. «Alles musste abgesegnet werden: Jedes Werkzeug, das wir auf der Baustelle einsetzen wollten, wurde überprüft. Jedes einzelne Teil, das wir verbauen wollten, musste von einem Prüfer abgenommen werden, bevor wir es montieren durften», erzählt Adrian Scherrer. Das habe natürlich alles viel Zeit gebraucht, habe sich in einem Fall aber als sehr sinnvoll erwiesen, als bei der Kontrolle einer gemieteten Hebebühne ein Defekt gefunden wurde.

Andere Dinge habe er aber als absurd erachtet. Beispielsweise wurde anhand von Vibrationswerten von Bohrern oder Fräsen genau vorgeschrieben, dass ein Arbeiter nach zehnminütigem Gebrauch eines dieser Geräte fünf Minuten Pause machen musste, um Schäden an den Nerven zu vermeiden. «Die Sicherheit und die Gesundheit meiner Mitarbeitenden sind mir das Wichtigste. Aber das fand ich schon etwas übertrieben», sagt Scherrer.

Neuen Grossauftrag an Land gezogen

Nebst all diesen Erschwernissen sei dann auch noch der Corona-Lockdown dazugekommen, während dem die Arbeiten auf der Baustelle für drei Monate eingestellt wurden. «Danach bin ich drei Monate mit meiner ganzen Familie nach Cambridge gereist, damit wir die verlorene Zeit haben einholen können», sagt Adrian Scherrer. Es sei eine anstrengende Zeit gewesen. Aber er sei froh gewesen, seine Familie dabei zu haben, die ihn, wie seine Mitarbeitenden vor allem in stressigen Phasen unterstützt hätten.

Die tadellose Erfüllung dieses Auftrages hat der Treppenbau AG offenbar einen guten Ruf verschafft. Denn jetzt ist der Ganterschwiler an einem nächsten Grossprojekt beteiligt, das wiederum für einen Weltkonzern durchgeführt werden soll. «Auch in diesem Fall darf ich aus vertraglichen Gründen nicht sagen, um welche Firma es sich genau handelt. Um aber für weitere Grossprojekte dieser Art gewappnet zu sein, haben wir mit dem Bau einer Zusatzhalle von 17 mal 35 Meter begonnen», verrät Adrian Scherrer.

