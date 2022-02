Thurgauer Firma produziert Deckel für Coca Cola

Um die Umwelt zu schützen, soll man die Deckel von PET-Flaschen in Zukunft nicht mehr ganz abschrauben können. So will es eine neue EU-Richtlinie und auch in der Schweiz werden bald solche Flaschen auf den Markt kommen. Die Deckel für die Flaschen werden in Eschlikon produziert.

FM1Today 09.02.2022, 12.00 Uhr