Wirtschaft «Nachfolgeregelung optimal gelöst»: Kappeler + Jud aus Ebnat-Kappel übernehmen die Geschäfte von Blöchlinger Radio/TV in Nesslau Per 31. Mai schliesst das Geschäft Blöchlinger Radio/TV in Nesslau. Künftig werden dessen Kunden durch die Kappeler + Jud AG in Ebnat-Kappel betreut. Urs M. Hemm 20.05.2021, 12.00 Uhr

Patricia und Mario Blöchlinger von Blöchlinger Radio/TV, Nesslau, arbeiten künftig mit Silvan Kappeler und Beda Jud von Kappeler + Jud AG, Ebnat-Kappel, zusammen (von links). Bild: Urs M. Hemm

«Die Zusammenarbeit mit der Kappeler + Jud AG war das Beste, was uns passieren konnte», sagt Mario Blöchlinger, Inhaber von Blöchlinger Radio/TV, dem Multimediafachgeschäft in Nesslau. Die Liegenschaft an der Hauptstrasse 15, in der sich Mario und Patricia Blöchlingers Geschäft befindet, wurde verkauft. Für den neuen Besitzer kam der Kauf aber nur in Frage mit Ladenlokal, das er selbst nutzen kann.

«Für uns war es aber keine Option, einen neuen Laden aufzubauen, weshalb wir uns für die Zusammenarbeit mit Silvan Kappeler und Beda Jud entschieden haben», sagt Mario Blöchlinger. Per 31. Mai wird das Geschäft in Nesslau nach 16 Jahren geschlossen. Neu werden die Kunden Blöchlinger Radio/TV durch die Kappeler + Jud AG in Ebnat-Kappel betreut. «Es ist die beste Lösung für unsere Kunden. Denn Silvan Kappeler und Beda Jud ticken im Bereich Kundenservice genau gleich wie wir – die Nachfolgeregelung ist also optimal gelöst.» Mario Blöchlinger wird bei Bedarf weiterhin für die Kunden im Einsatz sein.

«Es geht um das Vertrauen der Kunden»

Grund für das perfekte Zusammengehen beider Betriebe ist die gemeinsame Philosophie. «Uns geht es nicht darum, dem Kunden das teuerste Fernsehgerät zu verkaufen. Unser Anliegen ist es, dem Kunden das Gerät zu verkaufen, das er braucht und seinen Bedürfnissen entspricht», sagt Silvan Kappeler.

«Manchmal verkaufen wir auch nichts, weil wir das alte Gerät noch reparieren können.»

Genau diesem Credo folgten auch Patricia und Mario Blöchlinger: «Es geht ums Vertrauen der Kunden. Wenn diese merken, dass wir ehrlich mit ihnen sind, dann kommen sie bei Bedarf wieder für Service oder Reparaturarbeiten auf uns zurück», sagt Mario Blöchlinger.

Ein Geschäft, das auf Vertrauen aufbaut, ist beiden Partnern wichtig. «Wir verkaufen keine Geräte, die wir nicht selbst ausprobiert haben und auch daher mit gutem Gewissen dahinterstehen können», sagt Silvan Kappeler. Wichtig seien auch die Beziehungen zu Lieferanten, um die benötigten Ersatzteile zu beschaffen.

«Es gibt Marken, für die die Beschaffung von Ersatzteilen schwierig bis unmöglich ist. Aber das ist ihr Geschäftsmodell. Ist einmal ein Gerät kaputt, muss ein neues gekauft werden. Solche Geräte bieten wir aber gar nicht erst an.»

Nicht jedes Gerät muss in den Müll

Ein guter Kundendienst, insbesondere im Bereich Reparaturen von Elektrogeräten, ist auch Beda Jud wichtig. «Nicht jedes Gerät muss in den Müll geworfen werden. Oft gibt es Möglichkeiten, auch ein älteres Gerät zu reparieren.» Darauf basiere ein Teil ihrer Geschäftskundenbindung. Es handelt sich dabei schon fast um eine familiäre Beziehung zum Kunden, der dem Rat der Firma vertraue.

Am Ende müsse aber immer der Kunde entscheiden. «Entsorgungsfirmen haben zweistellige Zunahmen in Prozenten an Elektroschrott. Dies, weil viele Hersteller Reparaturen gar nicht mehr möglich machen. Wir stehen dieser Praxis entgegen», sagen Silvan Kappeler und Mario Blöchlinger unisono. «Bei uns wie auch bei Silvan Kappeler und Beda Jud steht der Service im Vordergrund. Natürlich wollen wir auch Produkte verkaufen. Aber die beste Lösung für den Kunden steht für uns immer im Vordergrund, denn guter Service bringt treue Kunden. Und das ist am Ende mehr als schneller Gewinn.»