IST AG eröffnet erste Produktionsstätte in den USA.

IST eröffnet erste Übersee-Produktionsstätte: Innert weniger Monate hat das Ebnat-Kappler Unternehmen eine Produktionshalle in den USA ausgebaut Die Innovative Sensor Technology beliefert einen Kunden mit Sensoren, die in einem neuen Werk bei Indianapolis fabriziert werden. Um diese Produktionshalle einzurichten, hatten Pascal Winteler und sein Team nur wenig Zeit. Sabine Camedda 18.04.2022, 05.00 Uhr

Neben dem Mutterhaus in Ebnat-Kappel (Bild) richtet die IST AG eine Produktionsstätte in den USA ein. Bild: Sabine Camedda

Es ist noch kein Jahr her, dass die IST AG beschloss, dem Wunsch eines Kunden aus den USA nachzukommen, Sensoren für ihn vor Ort zu produzieren. Schon in Kürze könne die Produktion aufgenommen werden, sagt Jörn Lützen, CEO der IST AG.

Dies sei so schnell möglich gewesen, weil die IST AG ein leeres Gebäude in einem Campus des Mutterunternehmens Endress+Hauser beziehen konnte. So mussten der Leiter Technischer Dienst, Pascal Winteler, und sein Team sich nicht mit einem Neubau beschäftigen, sondern «lediglich» mit dem Innenausbau, zu dem unter anderem ein Reinraum gehörte.

Pascal Winteler war als Leiter Technischer Dienst verantwortlich für den Aufbau der Produktionsstätte in den USA. Bild: PD

Dafür reiste Pascal Winteler für mehrere Wochen in die USA. «Das war eine spannende Erfahrung», sagt er. Die Einrichtung und die Maschinen, die für die Produktion der Sensoren benötigt wurden, standen zuvor unter anderem in den Produktionshallen der IST in Ebnat-Kappel und in Tschechien. Dort wurden die 25-Tonnen-Maschinen abgebaut, in 40 Transportkisten verpackt und per Luftfracht in die USA geflogen.

Der Aufbau der Maschinen verlief mehrheitlich reibungslos, das ganze Projekt brachte aber einige Hürden für den Projektleiter mit sich. «In den USA gibt es für die Stromversorgung andere Spannungen und Frequenzen als in Europa», erzählt Pascal Winteler ein Beispiel.

Dafür habe es zwei Lösungen gegeben: Entweder passt man jedes einzelne Gerät an, was eine neue Zertifizierung für jedes Gerät nach sich zieht, oder man macht eine zentrale Lösung. «Wir haben dann einen Transformator zwischengestellt, um die Stromzufuhr für unsere Maschinen auf unsere gewohnten Spannungen und Frequenzen zu ändern», sagt Pascal Winteler.

Für den Aufbau und die Qualifikation der Anlagen seien Spezialisten aus der Schweiz und aus Tschechien beschäftigt gewesen. Später sollen acht bis neun Mitarbeiter die Maschinen bedienen.

Beim Start, der voraussichtlich in diesem Sommer erfolgt, werden vorerst die von diesem Kunden bestellten Sensoren hergestellt. Jörn Lützen schliesst aber nicht aus, dass die Produktionsstätte noch ausgebaut werden könnte, sodass auch weitere Produkte dort produziert werden. «Das ist aber noch Zukunftsmusik», sagt Jörn Lützen.

