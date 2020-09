Wirtewechsel in Ebnat-Kappler Dorfbeiz: «Der Schützengarten soll als Beiz so bleiben, wie er ist» «Schützengarten» Ebnat-Kappel: Das Wirtepaar Jrena Niedermann und Frank von Bülow übernimmt von Elisabeth Grob das Traditionsrestaurant an der Buechenstrasse 10. Urs M. Hemm 18.09.2020, 17.00 Uhr

Jrena Niedermann (links) und Frank von Bülow treten als Wirtepaar die Nachfolge von Elisabeth Grob im Restaurant Schützengarten in Ebnat-Kappel an. Die Wiedereröffnung soll am 9.Oktober sein. Bild: Urs M. Hemm

«Es ist für alle die ideale Lösung: Ich kann mich etwas früher zur Ruhe setzen und Jrena und Frank sind beide noch in einem Alter, in dem sie eine neue Herausforderung in Angriff nehmen können», sagt Elisabeth Grob. Während knapp 23 Jahre lenkte sie mit Engagement und Hingabe die Geschicke des Restaurants Schützengarten in Ebnat-Kappel.