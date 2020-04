Interview «Wir sind mit der Saison zufrieden» – Volley Toggenburg bleibt in der Nationalliga A Trainer Marcel Erni und Co-Präsidentin Maja Hedinger schätzen die Situation bei Volley Toggenburg ein. Beat Lanzendorfer 05.04.2020, 13.00 Uhr

Volley Toggenburg kann eine weitere Spielzeit in der Nationalliga A planen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach einem dreijährigem Unterbruch spielten die Frauen von Volley Toggenburg in dieser Saison wieder in der Nationalliga A. Nachdem der Verband entschieden hat, die Saison wegen des Coronavirus abzubrechen, gibt es auch keine Meister. Zusätzlich werden auch keine Auf- und Absteiger ermittelt. Marcel Erni (Trainer und Co-Präsident) sowie Maja Hedinger (Co-Präsidentin) äussern sich zur letzten Saison, wagen aber auch einen Ausblick.

Die Volleyballsaison ist wegen des Coronavirus zuerst abgebrochen und letzte Woche als beendet erklärt worden. Dies bedeutet, dass Volley Toggenburg ohne Auf-/Abstiegsspiele definitiv in der Nationalliga A bleibt. Sind Sie zufrieden?

Marcel Erni: Ja, wir sind zufrieden, denn durch den verletzungsbedingten Ausfall von Jasmine Fiechter hätten wir noch einiges investieren müssen, damit wir in den Auf-/Abstiegsspielen gegen die Teams aus der Nationalliga B hätten bestehen können.

Maja Hedinger: Wir hätten zwar den «Medical Joker» ziehen können, der es uns erlaubt hätte, eine weitere Ausländerin zu verpflichten, dies wäre aber mit Kosten zwischen 8000 und 10000 Franken verbunden gewesen. Wir sind froh, mussten wir diese Option nicht einlösen. Durch das abgekürzte Verfahren konnten wir eine Stange Geld sparen.

Bringt der vorzeitige Saisonabbruch weitere finanzielle Vorteile?

Erni: Wir haben weniger Aufwand beim Spielbetrieb, etwa bei den Schiedsrichterkosten. Und dann konnten wir unsere beiden Chinesinnen, mit ihrem Einverständnis, rund einen Monat früher nach Hause schicken. Dadurch sparten wir einiges an Lohnkosten.

Dann kann das Jahresbudget des Vereins eingehalten werden?

Hedinger: Ich rechne damit. Nach meinen bisherigen Erkenntnissen sind die Ausgaben tiefer als budgetiert. Spannend wird sein, wie gut uns die Sponsoren noch gesinnt sind, wenn wir die Coronakrise irgendwann überstanden haben. Erfreulich ist, dass uns aus einer Stiftung ein grösserer Betrag zugeflossen ist, der zweckgebunden der Juniorenabteilung zukommen muss.

Was ziehen Sie sportlich für ein Fazit nach der ersten Saison in der Nationalliga A nach dreijährigem Unterbruch?

Erni: Die Spielerinnen haben weitere Fortschritte erzielt. Wir konnten in dieser Saison immerhin zwei Spiele gewinnen. Das ist uns in den beiden Jahren, in denen wir letztmals der obersten Liga angehörten, nicht mehr gelungen. Die Spielerinnen haben auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie den Weg in der Nationalliga A weitergehen möchten. Wir sind uns aber bewusst, dass es mit nur zwei Ausländerinnen weiterhin schwierig wird, einen Schritt nach vorne zu gehen.

Zeichnen sich schon Veränderungen für die kommende Spielzeit ab?

Erni: Jasmine Fiechter wird den Verein mit grosser Wahrscheinlichkeit verlassen. Nach dem sie die Matura in der Tasche hat, geht ihre Tendenz Richtung Kanada oder die USA, wo sind in Verbindung mit einem Studium weiterhin Volleyball oder Beachvolleyball spielen möchte.

Hedinger: Die übrigen Kadermitglieder haben zugesagt, Volley Toggenburg die Treue zu halten.

Was ist mit den Ausländerinnen?

Erni: Rong Yi, unsere Passeuse, würden wir gerne behalten. Wir haben ihr dies vor ihrer Abreise auch kundgetan und werden nächstens mit ihr das Gespräch suchen. Das Interesse ist durchaus gegenseitig. Liu Xinrui wird hingegen nicht mehr ins Toggenburg zurückkehren.

Maja Hedinger: Die kommenden Wochen werden dazu verwendet, mit den zuständigen Stellen Gespräche zu führen und die nötigen Vorbereitungen für die benötigten Arbeitsbewilligungen zu treffen. Denn um eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen zu können, bräuchten wir drei Ausländerinnen.

Wie geht es Ihren Spielerinnen? Sind alle gesund?

Erni: Gesehen habe ich die meisten schon länger nicht mehr. Aber gemäss den diversen Chats sind alle wohlauf.

Die beiden Chinesinnen sind wieder in ihre Heimat zurückgekehrt? Haben Sie noch Kontakt mit Ihnen?

Hedinger: Ja, sie mussten wie alle, die aus dem Ausland nach China zurückkehren, in eine zweiwöchige Quarantäne. Nach unseren Informationen geht es ihnen aber gut. Sie konnten am letzten Freitag die Quarantäne verlassen durften dann auch wieder ihre Familien treffen.

Trainings sind zurzeit verboten. Wann soll es bei Volley Toggenburg wieder losgehen?

Erni: Die Schulen und damit verbunden die Turnhallen, sind zurzeit geschlossen. Ich gehe davon aus, wenn die Schule wieder auf Normalbetrieb umschaltet, werden auch die Mannschaftstrainings in den Turnhallen wieder möglich sein. Ich hoffe, dass dies irgendwann im Mai der Fall sein wird. Mit der Vorbereitung zur neuen Saison beginnen wir Anfang Juli, der eigentlich Startschuss fällt dann aber erst nach den Sommerferien.