Interview «Wir haben das Potenzial für die NLA»: Volley Toggenburg-Trainer Marcel Erni vor dem Start in die neue Saison Die Toggenburger Volleyballerinnen starten am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Volley Lugano in die Meisterschaft – Ziel ist das Erreichen der Playoffs. Dieses soll dank der Verpflichtung dreier neuen Ausländerinnen gelingen. Beat Lanzendorfer 03.10.2020, 05.00 Uhr

Volley Toggenburg, Saison 2020/21, oben, von links: Gabriela Maciagowski, Joanna Mazzoleni, Jasmin Kuch, Jil Inauen, Martina Koch, Loredana Cantoni. Unten, von links: Laura Condotta, Tamara Riesen, Romina Schnyder, Rudy Renko-Ilic, Annouk Erni. Bild: PD

Die vergangenen Monate waren für die Sportlerinnen und Sportler nicht einfach. Wie geht Volley Toggenburg mit dem Coronavirus um?

Marcel Erni: Wir mussten uns an ein von Swiss Volley erstelltes Schutzkonzept halten, das strenge Vorgaben vorsah und in grossen Teilen weiterhin Gültigkeit hat. So musste sich zum Beispiel jede Spielerin für die Trainings anmelden.

«Wir als Verein waren zudem verpflichtet, jeweils eine Präsenzkontrolle durchzuführen.»

Das alles war und ist mit einem nicht zu unterschätzenden administrativen Aufwand verbunden.

Marcel Erni, Trainer Raiffeisen Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Dann war die Vorbereitung auf die am Wochenende beginnende Meisterschaft anders als in den Vorjahren?

Wir haben wie jedes Jahr mit dem Training im Mai begonnen. Bis im Sommer war es uns allerdings nicht gestattet, die Garderoben zu nutzen. Zusätzlich haben wir über einen längeren Zeitraum die Bälle desinfiziert. Zu enge Kontakte waren zu vermeiden und wer sich nicht zu hundert Prozent fit fühlte, liess auch mal ein Training aus.

Wie ist die Vorbereitung generell verlaufen?

Wir starteten mit wöchentlich fünf Trainings. Davon waren drei in der Halle und zwei dienten dem Kraftaufbau. Im Juli hatten die Spielerinnen dann vier Wochen Ferien.

«Ab August wurde die Kadenz erhöht. Wir haben Spielerinnen, die trainieren seither bis zu elf Mal wöchentlich.»

Nebst den normalen Einheiten kommen individuelle Technik-Trainings und jene in den Sportschulen hinzu.

Konnten auch Testspiele stattfinden?

Nur vereinzelt. Wir waren als Teilnehmer bei einem Turnier in Düdingen vorgesehen. Wegen des Schutzkonzepts waren dann aber weniger Personen in der Halle erlaubt. Deshalb hat uns der Veranstalter eine Absage erteilt. Wir sind aber in der glücklichen Lage, ein NLA- und ein 1.-Liga-Team stellen zu können. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass wir uns in gegenseitigen Vergleichen sehr gut auf die jeweiligen Meisterschaften vorbereiten können.

Sommerzeit ist auch Transferzeit. Gab es Abgänge?

Die beiden Chinesinnen Rong Yi und Liu Xinrui sind nicht mehr dabei. Rong Yi hätten wir gerne noch einmal verpflichtet, sie erhielt von ihrem chinesischen Heimatverein aber keine Freigabe. Jasmine Fiechter hat uns auch verlassen. Sie setzt ihre Prioritäten auf das Beachvolleyball und möchte ihr Glück sobald als möglich in den USA versuchen. Ihre Pläne sind durch das Coronavirus etwas durcheinandergeraten. Weitere Abgänge sind Jana Pfyl und Miriam Reiser.

Und wie sieht es mit Neuverpflichtungen aus?

Mit der Mittespielerin Joanna Mazzoleni, der Aussenangreiferin Jil Inauen und Libera Romina Schnyder konnten wir drei vielversprechende Schweizerinnen verpflichten.

«Zudem gehören mit der Kanadierin Laura Condotta, der Polin Gabriela Maciagowski sowie der Kroatin Rudy Renko-Ilic drei Ausländerinnen zum Kader.»

Konnten sich die Ausländerinnen schon etwas akklimatisieren?

Rudy Renko-Ilic hinterliess in den Trainingseinheiten einen hoffnungsvollen Eindruck. Wenn sie diesen in der Meisterschaft bestätigen kann, werden wir noch viel Freude an ihr haben. Bei Condotta und Maciagowski braucht es noch etwas Geduld, weil sie aufgrund der Pandemie in ihrem Heimatland mehr als fünf Monate nicht trainieren konnten und deshalb zuerst etwas Spielpraxis benötigen.

Nun startet am Sonntag die Meisterschaft. In den vergangenen Jahren hiess das Ziel jeweils «erreichen der Playoffs». Wie sieht es in diesem Jahr aus?

Das Ziel bleibt dasselbe, allerdings wäre es in diesem Jahr noch wichtiger, dieses zu erreichen. Die NLA besteht aus zehn Teams. Die ersten Acht bestreiten die Playoffs. Der Sieger in einem Playout zwischen dem neunten und zehnten schafft den Ligaerhalt. Der Verlierer hingegen kämpft mit zwei Teams aus der Nationalliga B um den letzten Platz in der höchsten Liga. Weil der NLB-Verein Volero Züri Unterland massiv aufgerüstet hat und vier Ausländerinnen und mehrere Schweizer Nationalspielerinnen im Kader hat, ist davon auszugehen, dass den Zürchern der Aufstieg in die Nationalliga A gelingt.

«Falls es irgendwie möglich ist, möchten wir dem Duell gegen Züri Unterland ausweichen.»

Wie schätzen Sie die Chancen ein, die Playoffs zu erreichen?

Die vier Topteams sind weiterhin Pfeffingen, Düdingen, Schaffhausen und Neuchâtel. Aufgrund dessen, was sich auf dem Transfermarkt bisher getan hat, traue ich uns das Erreichen der Playoffs absolut zu. Viele unserer Konkurrenten waren bisher sehr zurückhaltend, was sicherlich mit dem Coronavirus zusammenhängt. Die Sponsorengelder fliessen halt nicht mehr so üppig wie vorher. Ich bin überzeugt, dass wir das Potenzial haben, uns irgendwo zwischen Position 5 und 8 einzureihen.

Apropos Sponsoring. Wie steht es um die Finanzen bei Volley Toggenburg?

Wir können nach wie vor nicht mit der grossen Kelle anrühren, sind aber weiterhin darum bemüht, neue Sponsoringkanäle anzuzapfen. Mit attraktivem Volleyball möchten wir das Toggenburg zu einer attraktiven Adresse machen, was dann hoffentlich auch von der regionalen Wirtschaft honoriert wird.

Wie stark schätzen Sie Lugano, ihr erster Heimspielgegner am 4. Oktober, ein?

Die Tessiner gehörten zu jenen Vereinen, die an der Transferfront äusserst aktiv waren.

«Ich denke der Vergleich ist eine gute Standortbestimmung.»

Danach wissen wir, wohin die Reise in etwa geht.

Sind alle Spielerinnen einsatzbereit?

Aktuell sind alle Spielerinnen fit. Ich hoffe, dass wir am Sonntag vollzählig antreten können. Wir sind bereit und freuen uns, dass es los geht.

Mussten Sie für Ihre Heimspiele auch ein Schutzkonzept erarbeiten?

Selbstverständlich. Einiges ist noch in der Schwebe, wir haben aber noch etwas Zeit, um alles aufzugleisen. Von Swiss Volley gibt es zum Beispiel zwei Schutzkonzepte – eines für regionale, eines für nationale Spiele. Für die Festwirtschaft hingegen müssen wir das Schutzkonzept von Gastro Suisse anwenden.

«Zu guter Letzt gilt es noch abzuklären, ob sich auf der Galerie auch Zuschauer aufhalten dürfen.»

Es gilt eine generelle Maskenpflicht für Personen über 12 Jahren und eine strikte Präsenzkontrolle. So gehen wir davon aus, dass wir keine Zuschauerinnen und Zuschauer abweisen müssen.

Sonntag, 4. Oktober, 16.30 Uhr, Volleyball NLA, Rietsteinhalle Wattwil: Raiffeisen Volley Toggenburg – Volley Lugano.

Mehr Informationen zu Volley Toggenburg sind hier zu finden.