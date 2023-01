Winterzauber Die Tore des Winterzaubers in Bazenheid sind geschlossen, die Bilanz: 15'000 Besucher, ein beliebtes Eisfeld und zufriedene Veranstalter Vergangenes Wochenende fand die dritte Durchführung des Winterzaubers ein Ende. Man sei sehr zufrieden, resümiert der Veranstalter. Nicht zuletzt da Schneesportbegeisterte von der Piste aufs Eisfeld in Bazenheid flüchteten. Alec Nedic 24.01.2023, 15.00 Uhr

Trotz der milden Temperaturen im Advent zog der Winterzauber viel Publikum an. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Winterzauber Bazenheid, welcher in der Saison 2022/23 zum dritten Mal durchgeführt wurde, ging am vergangenen Sonntag zu Ende. Das Grande Finale hatte es in sich: Am Samstagabend spielte die Rockband Megawatt ein Konzert auf dem Eisfeld des Winterzaubers, das durch das Schneetreiben ein winterliches Gewand übergeworfen bekam.