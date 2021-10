Der Winterzauber in Bazenheid wird durchgeführt

Winterzauber Bazenheid ist nicht St.Gallen: Warum dem Winterzauber in diesem Jahr nichts im Wege steht Vor einigen Tagen hat St.Gallen die Absage des Eiszaubers verkündet. Der Winterzauber in Bazenheid kann jedoch wie geplant stattfinden. Der Organisator ist überzeugt, dass das Bedürfnis dafür vorhanden ist. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 08.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach der Premiere im Jahre 2019 kommt es nun zur Fortsetzung des Bazenheider Winterzaubers. Bild: Beat Lanzendorfer

In St.Gallen muss der diesjährige Eiszauber wegen der fehlenden Baubewilligung ausfallen. Nicht so in Bazenheid, wo vom 12. November bis 23. Januar die Kombination aus Eislauf und Chalet als Winterzauber zum zweiten Mal durchgeführt wird.

Gemäss Organisator Simon Thalmann lägen alle Bewilligungen vor und sein Team sei mit Hochtouren an der Vorbereitung. Zur Absage in St.Gallen möchte sich Thalmann nicht äussern, weil er mit den genauen Umständen, die zur Absage führten, nicht vertraut ist.

Baubewilligung war in Bazenheid nicht erforderlich

In Bazenheid werde keine Baubewilligung benötigt, weil es sich beim Winterzauber um mobile Bauten handle. Thalmann sagt: «Unser Winterzauber findet in jedem Fall statt, weil uns die Zertifikatspflicht in den Innenräumen die nötige Sicherheit gibt.» Die aktuellen Covid-Zahlen würden ihn ebenfalls positiv stimmen. «Vor einem Jahr waren sie zum damaligen Zeitpunkt im Steigen begriffen, aktuell sind sie eher rückläufig.»

Um aber allen Menschen den Besuch des Winterzaubers zu ermöglichen, seien im Vergleich zur ersten Austragung Anpassungen vorgenommen worden. «Wir haben von der Bar aus eine direkte Ausgabestelle nach aussen, damit sich Besucherinnen und Besucher ohne Zertifikat im Aussenbereich aufhalten können.»

Zusätzlich werde eine gedeckte Zone eingerichtet, falls das Wetter einmal nicht mitspiele. Apropos Wetter: Wenn es die Situation erlaubt, wird auch im Freien eine Festwirtschaft mit Bedienung eingerichtet.

Trotzdem ist sich Thalmann bewusst, dass die Zertifikatspflicht auf die Besucherzahl Einfluss haben könnte. «Es geht aber noch über einen Monat bis zum Startschuss, ich hoffe, bis dann sind noch einige mehr im Besitz eines Zertifikats.»

Rahmenprogramm wird fortlaufend ergänzt

Fix im Veranstaltungsprogramm ist bis jetzt die Ankunft des Bazenheider «Chlaus Ischelle» beim Areal des Winterzaubers am 4. Dezember sowie das Konzert der «Stubete Gäng & Partyhelden» am 26. Dezember. Dazu Thalmann:

Simon Thalmann, Organisator Bazenheider Winterzauber. Bild: Natascha Gmür

«Weil wir lange Zeit nicht wussten, was möglich ist, waren wir bei der Gestaltung des Rahmenprogramms zurückhaltend. Das wird sich in den kommenden Wochen ändern. Jetzt geben wir Vollgas.»

Erfreut ist der Organisator darüber, dass das Eisfeld erneut allen Besucherinnen und Besuchern gratis zur Verfügung steht. «Das ist nur dank der grosszügigen Unterstützung aus der Gemeinde und der Region möglich. Wir glauben an den Anlass und sind überzeugt davon, dass unser Konzept aufgeht. Die Menschen sehnen sich zurück nach der Normalität. Die zurzeit stattfindende Olma ist das beste Beispiel dafür, dass die Leute dankbar sind, wenn wieder etwas läuft», sagt Simon Thalmann abschliessend.