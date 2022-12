Loipe Kirchberg: Neu ohne Beleuchtung

Wintersport «Für die wenigen Betriebstage lohnt sich eine solche Investition nicht» – die Langlaufloipe in Kirchberg ist ab jetzt ohne Licht Die Nachtloipe in Kirchberg gibt es nicht mehr. Weil die Technik veraltet war, liess der Verein Nordic-Sport die Beleuchtung diese Woche abbauen. 16.12.2022, 18.00 Uhr

Dieses Wochenende wird die Loipe in Kirchberg noch nicht in Betrieb sein. Bild: PD

Sie war über 30 Jahre alt und entsprach nicht mehr dem technischen Stand von heute: die Beleuchtung der Langlaufloipe in Kirchberg. Deshalb hat der Verein Nordic-Sport Kirchberg, der die Loipe seit 45 Jahren betreibt, an der Hauptversammlung Anfang November einstimmig entschieden, die Lichtanlage abzubauen.

Diese Woche ist das nun geschehen. Der Vereinspräsident Franz Egli sagt auf Anfrage dieser Zeitung:

«Die Beleuchtung zu erneuern wäre sehr teuer geworden.»

Fehlender Schnee

Der Verein hätte nicht nur die Leitungen im Boden erneuern, sondern auch die «uralten» Scheinwerfer mit LED-Lichtern ausstatten müssen. «Das waren richtige Stromfresser», so Egli. Den Entscheid beeinfluss hat auch der fehlende Schnee. Egli sagt: «Für die wenigen Betriebstage im Jahr lohnt sich eine solche Investition nicht.» In den letzten beiden Wintern war die Loipe 18 Tage in Betrieb, in der Saison 2019/2020 sogar keinen einzigen Tag.

Auf das Langlaufen im Dunkeln muss künftig aber niemand verzichten. Das Licht muss man einfach selbst mitbringen. Egli sagt:

«Mit einer Stirnlampe kann die Loipe nach wie vor am Abend benutzt werden.»

Schon jetzt brachten gemäss Egli viele Läuferinnen und Läufer ihre Stirnlampe mit. Die Beleuchtung habe schon länger nicht mehr die gesamte Loipe ausgeleuchtet, so der Präsident. Der Grund: Die Streckenführung habe sich in den letzten Jahren stetig verändert.

Gemeinde kommt für Rückbau auf

Die Gemeinde Kirchberg unterstützt den Langlauf-Verein jedes Jahr mit einem finanziellen Beitrag für Betrieb, Unterhalt und Fahrzeuge. Weil die Gemeinde den Rückbau der Beleuchtung befürwortet, übernimmt sie nun auch sämtliche Kosten von rund 3200 Franken.

Wann die Loipe diesen Winter öffnet, steht übrigens noch nicht fest. Zwar wird es dieses Wochenende wohl weiter schneien. Doch für den Langlaufbetrieb reicht es noch nicht. Egli sagt: «Der Schnee reicht noch nicht.» Zudem müsse dieser härter sein und der Boden im Idealfall gefroren. (law)