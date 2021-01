Wintersport «Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit»: Rettungschef aus Wildhaus erklärt, worauf bei einer Ski- oder Schneeschuhtour geachtet werden sollte Der viele Schnee lockt nicht nur Wintersportler auf die Piste, sondern auch Menschen mit Tourenski und Schneeschuhen in die Berge. Beat Oehler, Rettungschef aus Wildhaus, erklärt, welche Voraussetzungen es für einen möglichst unbeschwerten Genuss braucht. Sabine Camedda 22.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gerade der frisch gefallene Schnee lockt viele auf eine Ski- oder Schneeschuhtour. Bild: Sabine Camedda

Sonnenschein und Pulverschnee – die Verhältnisse am vergangenen Wochenende waren für Wintersportler perfekt. Kein Wunder, zogen schon kurz nach Betriebsbeginn die ersten Freerider ihre Spuren durch die Hänge abseits der gesicherten Pisten. Einer hat dieses Treiben mit grosser Sorge beobachtet: Beat Oehler, Rettungschef der Rettungsstation SAC Wildhaus-Amden. «Die Lawinensituation war mit der Stufe 4 als gross eingestuft. Das heisst, die Experten gehen davon aus, dass Lawinen an steilen Hängen leicht ausgelöst werden können.»

Beat Oehler, Rettungschef Rettungsstation Wildhaus-Amden Bild: PD

Auch wenn es im Toggenburg an diesen und den folgenden Tagen zu keinen Lawinenabgängen mit betroffenen Personen gekommen ist, war Beat Oehlers Sorge nicht unbegründet. In den Medien waren mehrere Meldungen von Wintersportlern zu lesen, die abseits der gesicherten Pisten von Lawinen verschüttet wurden und dies nicht überlebt haben. «Für diese Menschen steht der Spass im Vordergrund», sagt Beat Oehler.

«Sie sind sich nicht bewusst, was sie tun und was sie damit auslösen können.»

Nicht auszudenken, wenn eine Lawine, die von einem Variantenskifahrer ausgelöst wird, eine befahrene Piste verschüttet.

Vorbereitung auf Touren ist sehr wichtig

Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich, das gilt auch in den Bergen. Beat Oehler empfiehlt darum, Ski- und Schneeschuhtouren sorgfältig zu planen. Es gelte, die Route anhand seines Könnens und seiner Physis festzulegen, die Wetterprognosen und das Wetter zu beobachten sowie das Lawinenbulletin zu Rate zu ziehen. «Den Dienst, den das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF anbietet, ist top», sagt Beat Oehler.

Fachpersonen beobachten in verschiedenen Regionen die Situation, schätzen die Gefahr ein und erstellen so ein Bulletin, das laufend aktualisiert wird. Trotzdem solle die Lage auf der Tour immer wieder neu eingeschätzt werden. «Ich gehe davon aus, dass die erfahrenen Tourengänger dies so handhaben und im Zweifelsfall umkehren», sagt Beat Oehler.

Eine Ski- oder Schneeschuhtour im Gelände sollte nicht alleine unternommen werden. Bild: Leandre Duggan / KEYSTONE

Es gibt oft verschiedene Routen, um an das Ziel zu gelangen

Erfahrung spielt in seinen Augen eine wichtige Rolle. Im Internet würde man sehr viele Touren finden, was es gerade für Leute, die das Skitouren und Schneeschuhlaufen erst gerade für sich entdecken, nützlich sei. Gehe man aber in die Berge, empfiehlt der Rettungschef gerade Unerfahrenen, sich einer Gruppe oder einem Bergführer anzuschliessen.

«Die Bergführer oder die Tourenleiter kennen das Gelände und können auf den Gast oder die Gruppe eingehen.»

Meistens gebe es verschiedene Routen, um an ein Ziel zu kommen. Ausserdem kenne der Bergführer oder Tourenleiter sich in der Regel auch mit der Lawinensituation aus.

Doch nicht immer sind nur Lawinen die Gefahr. Es komme auch immer wieder vor, dass Personen über Abhänge abstürzen. Mit den technischen Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet, sei es einfacher, sich im Gelände zurechtzufinden. «Man kann sich die Karte der Tour herunterladen und entsprechend der Route laufen», erklärt Beat Oehler. So umgehe man auch die Wildruhezonen. Das ist dem Rettungschef, der auch Jäger ist, ein weiteres Anliegen. Gerade bei den aktuellen Schneemengen sollte das Wild keinesfalls aufgescheucht werden.

Sicherheitsausrüstung ist ein Muss auf der Tour

Wenn es mit der Tour losgeht, sollte nicht nur die Ausrüstung in einem guten Zustand sein. Der Tourengänger sollte ein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), eine Schaufel und eine Sonde mitnehmen. Beat Oehler sagt:

«Wenn jemand in eine Lawine gerät und kein eingeschaltetes LVS bei sich hat, ist er fast nicht zu finden.»

Bei einem Lawinenunfall zähle jede Minute, darum sei die Kameradenrettung das A und O. Nach Alarmierung dauere es gerne einmal eine halbe Stunde, bis die Rettungskolonne mit dem Helikopter auf den Schadensplatz angekommen sei und mit der Suche loslegen könne. Wenn das Wetter keinen Flug zulässt, müssen die Retter zu Fuss zur Unglücksstelle laufen und das dauert noch länger. «Tourenskifahrer sollen Hänge darum nur einzeln befahren. Wenn einem etwas passiert, können die anderen alarmieren und mit der Suche beginnen.»

Kommt es zu einem Lawinenunfall, wird mit Sondierstangen und dem LVS nach verschütteten Personen gesucht. Bild: Manuela Jans

Wer gerne mit Tourenski oder Schneeschuhen in der freien Natur unterwegs sei, für den lohne es sich, einen Lawinenkurs zu besuchen, findet Beat Oehler.

«Mit jeder Tour gewinnt man zudem an Erfahrung.»

Er selbst sei am liebsten in der näheren Umgebung unterwegs, wo er das Gelände sehr gut kennt.

Inzwischen hat sich der Schnee gesetzt, die Lawinengefahr ist auf Stufe 3 erheblich reduziert worden. Weniger gefährlich werde es dadurch nicht. Die meisten Lawinenunfälle ereignen sich in dieser Stufe, sagt Beat Oehler, denn dann seien auch Personen unterwegs, die zuvor nicht ins Gelände gegangen sind. «Man muss die Vernunft walten lassen und das Risiko nicht herausfordern», sagt Beat Oehler. So könne die Gefahr reduziert werden. Aber:

«Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie.»