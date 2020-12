Wintersport Es gibt Alternativen zum Skifahren – und dafür muss man nicht einmal weit fahren Nicht jeder kann dem Vergnügen auf den Skipisten etwas abgewinnen und mit der Schliessung der Skigebiete rücken andere sportliche Betätigungen in den Vordergrund. In der Region kann einiges gemacht werden. Sabine Camedda/Beat Lanzendorfer 11.12.2020, 05.00 Uhr

Auf dem Ricken gibt es mehrere Langlaufloipen, unterschiedlich lang und mit mehr oder weniger Aufstiegen und Abfahrten. Bild: Ruben Schönenberger

Das Toggenburg bietet nicht nur Abwechslung für alle, die gerne mit Ski und Snowboard über die Pisten sausen. Gerade im Obertoggenburg gibt es zahlreiche Routen für Skitouren, auf denen die unberührte Natur genossen werden kann. Auch derjenige, der Langlaufsport frönen möchte, findet in unserer Region attraktive Loipen in unterschiedlicher Länge und auf unterschiedlichen Terrains. Gespurt sind diese jeweils für Skating wie auch für den klassischen Stil.

So ist Langlaufen im Talgrund zwischen Unterwasser und Starkenbach möglich. Auch auf der Alp Sellamatt sowie im Wildhauser Munzenriet gibt es eine Spur für den nordischen Skisport. Wer Langlaufen gerne mit einem Blick auf die Berge geniessen will, ist entweder auf der Säntisloipe in Rietbad bei Ennetbühl oder auf der Panoramaloipe im Scherb/Bendel zwischen Hemberg und Ebnat-Kappel an der richtigen Adresse.

Zu einem kleinen Langlauf-Mekka hat sich der Ricken entwickelt. Dort sind mehrere Loipen gespurt, je nach Anspruch der Sportlerinnen und Sportler kann eine längere oder kürzere, eine flachere oder geländegängigere Runde gewählt werden. An mehreren Orten, beispielsweise in Alt St.Johann, in Schönengrund und auf dem Ricken, gibt es übrigens Nachtloipen, die das Laufvergnügen auch bei einbrechender Dunkelheit ermöglichen. Alle Loipen verfügen über Internetseiten, auf welchen Informationen über den Pistenzustand zu finden sind.

Mit dem Schlitten durch verschneite Wälder sausen

Für viele Menschen ist es im Winter auch ein besonderer Reiz, auf eine Anhöhe zu wandern und mit dem Schlitten herunter zu fahren. Einige Skigebiete, die im Haupttext beschrieben sind, haben besondere Pisten für Schlittlerinnen und Schlittler. Es gibt noch weitere bekannte Schlittelpisten. Eine davon führt von der Schneit nach Nesslau.

Bei frischem Schnee macht Schlitteln viel Spass. Bild: Philipp Schmidli

Beliebt ist auch eine Wanderung vom Parkplatz bei der Wasserfluhstrasse auf den Köbelisberg und von dort mit dem Schlitten durch den Wald herunterzufahren. Eine längere Tour führt vom Wissboden oberhalb Wattwil über den Chatzenschwanz bis in den Schönenberg. Der Aufstieg führt über einen gespurten Winterwanderweg. Informationen zu den Schlittelpisten finden sich auf der Internetseite von Toggenburg Tourismus.

Elegant über das Eisfeld gleiten

Ob draussen oder in der Halle: Schlittschuhlaufen ist eine gute Alternative zum Skifahren. Bild: Thi My Lien Nguyen

Auch zum Schlittschuhlaufen gibt es im Toggenburg eine Möglichkeit. Das Ausseneisfeld beim Curlingzentrum in Wildhaus hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Auch Eisstockschiessen für Gruppen wird auf Anfrage angeboten.

Schlittschuhlaufen ist für Gäste aus dem unteren Toggenburg auch in der Region Wil möglich. Die Kunsteisbahn Uzehalle an der Sportstrasse in Nieder­uzwil, ist bereits seit September geöffnet, und die Eishalle Bergholz in Wil lädt auf 1800 Quadratmetern Fläche während des ganzen Winterhalbjahres zum Eislaufen ein.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.toggenburg.swiss, www.uzwil.ch und www.bergholzwil.ch.