Mit dem Pistenbullyfahrer am Gamserrugg

Wintersport «Die Skipiste führte früher praktisch 50 Meter neben meinem Daheim durch»: Unterwegs mit Pistenbullyfahrer Oliver Vetsch Trotz suboptimalen Schneeverhältnissen haben die Pistenbullyfahrer im Obertoggenburg reichlich zu tun. So auch Oliver Vetsch aus Unterwasser, der damit seinen Bubentraum verwirklichen konnte. Lukas Hohmeister Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Der hochmoderne «Parkbulli» wird nebst der Pistenpräparation auch für schwere Materialtransporte genutzt. Bild: Lukas Hohmeister

Über Wildhaus ist es bereits dunkel geworden. Auch wenn jetzt die Landschaft nach dem warmen Winterstart mittlerweile weiss ist, sind die Schneeverhältnisse für den Bergsport am Rücken des Gamserrugg noch nicht perfekt.

Im Skigebiet Wildhaus laufen zwar seit kurzem alle der sechs Ski- und Sessellifte, aber nur gut ein Drittel der 23 Pistenkilometer sind befahrbar. Dennoch gibt es für das sechsköpfige Pistenbullyfahrer-Team der Bergbahnen genug zu tun. Denn die kalten Temperaturen lassen das künstliche Beschneien zu.

Ein Bubentraum ging in Erfüllung

An den dunklen Skihängen fahren gerade fünf hell leuchtende Pistenbullys. Einer von ihnen bewegt sich auf die Bergstation Oberdorf zu, um dort eine der insgesamt 40 Schneekanonen im Skigebiet aufzuladen. Am Steuerknüppel dieses Pistenbullys sitzt Oliver Vetsch aus Unterwasser, der in seiner zweiten Saison Pisten in Wildhaus präpariert.

«Die Skipiste führte früher, als ich ein Kind war, praktisch 50 Meter neben meinem Daheim durch», sagt Vetsch. Insofern liegt es nahe, dass sich der Junge schnell für die imposanten Maschinen interessierte. «Mit einem Bekannten durfte ich dann an den Wochenenden im Bully mitfahren».

Jahre später und nachdem er einen zweitägigen Kurs absolviert hatte, sitzt der Obertoggenburger selbst am Steuerknüppel eines Pistenbullys. «Ich konnte meinen Bubentraum erfüllen», sagt Vetsch mit einem Lachen im Gesicht. Der 29-Jährige fährt mit dem Fahrzeug, dass soeben eine zirka 700 Kilo schwere Schneekanone mühelos hochhob, los. Entlang des mit Pfosten markierten Pistenrandes steuert er den Pistenbully umgeben von der Dunkelheit bergaufwärts.

Das Radio läuft und DJ Ötzi singt gerade über einen Stern. Vetschs wichtigster «Begleiter» in den dunklen Stunden ist die Musik. Das Genre spiele keine Rolle. Vor kurzem habe das Radio nicht mehr funktioniert, «das war schon recht langweilig», sagt Vetsch und lacht.

Digitale Anzeigen und «intelligente» Schneekanonen gehören zum modernen Skigebiet. Bilder: Lukas Hohmeister

Etwas rumpelig tuckert das Raupenfahrzeug mit etwas mehr als 10 km/h die Skipiste hoch. Das Ziel des Kanonentransports ist die Nummer 56 der rund 60 Schächte im Skigebiet. Auf dem Weg zum Schacht zeigt die digitale Anzeige in der Kabine an einer steilen Stelle eine Steigung von 26 Prozent an. «Das ist nicht mal die steilste Stelle im Skigebiet», sagt der Bullyfahrer unbeeindruckt.

Schnee neben der Piste ist nur gering verfügbar

Gut eine Viertelstunde nach der Abfahrt hält Vetsch den Pistenbully etwa 100 Meter vom Ziel entfernt auf der Piste Munggepfiff an. Weiter geht es nicht, denn ein Kollege präpariert gerade den oberen Teil der Skipiste. Der Obertoggenburger greift zum Funkgerät in der Kabine und sagt: «I bi mit de Kanone una am Pfiff.» Der Kollege antwortet: «I mach de Pfiff z’erst no fertig.»

Der 29-Jährige stellt die Kanone vorerst ab, wendet den Bully und fährt bergabwärts zur Sesselliftstation Freienalp. Dort muss er die Zufahrt zum Lift vorbereiten. Allein für den kurzen Abschnitt vor dem Skilift muss der Pistenbullyfahrer mehrmals am Pistenrand den Schnee holen, den die Skifahrer tagsüber nach aussen verteilten.

Schneekanonen sind per Handy ansteuerbar

Gerade als Vetsch fertig wird, meldet sich der Kollege vom Munggepfiff wieder. Die Kanone könne hochgebracht werden. Mit der Schneekanone am Ziel angekommen, wartet bereits ein anderer Kollege, um zu helfen. Vetsch platziert die Kanone auf der Piste.

Mit einem Schlauch für den Wasseranschluss und zwei Kabeln für Strom und Datenübertragung schliessen sie die Beschneiungsmaschine am Schacht an. Ein in der Kanone integriertes Messsystem wertet verschiedene Wetterfaktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus.

So kann sie sich, beispielsweise wenn es zu warm, automatisch abschalten. Eine Ansteuerung per Handy ist ebenfalls möglich.

Über Funk bleibt Oliver Vetsch mit den anderen Bullyfahrern verbunden. Bild: Lukas Hohmeister

Eine Hand wäscht die andere

Nach einer kurzen Pause am Stammtisch im Berggasthaus Gamsalp machen sich die Pistenbullyfahrer an ihre letzten Aufgaben: Zur Sicherheit der Skifahrerinnen und Skifahrer muss das Team Sicherheitsmatten an den Schneekanonen befestigen und die Schlauch- und Kabelverbindungen zum Schacht mit Zäunen absichern.

Auf dem Zielhang zum Feierabend spricht Vetsch nochmals den Bekannten an, den er früher begleiten durfte. Mittlerweile habe jener mit dem Pistenbullyfahren aufgehört. Sein Sohn sei jedoch bereits mit Vetsch mitgefahren. Mit einem Lachen im Gesicht sagt Oliver Vetsch: «Ich konnte mich also noch revanchieren.»

