Bergbahnen Wildhaus: Unterwegs mit einem Pistenretter

Wintersport «Alles tun, damit die Patienten am Leben bleiben»: Wenn sich auf den Pisten in Wildhaus jemand verletzt, ist Köbi Giger oft der Erste am Unfallort Jedes Jahr verunfallen 68'000 Menschen auf Schweizer Pisten. Erste Hilfe leisten in der Regel die Pistenretter. Zu Besuch beim Chef des Rettungstrupps der Bergbahnen Wildhaus.

Köbi Giger rettet in seinem Schlitten pro Jahr zwischen 60 und 100 Personen. Bild: Arthur Gamsa

Die Sonne scheint, die Kälte lässt den Atem vor dem Mund zu Wölkchen kondensieren – ein perfekter Skitag im Skigebiet Wildhaus. Wegen des fehlenden Schnees Anfang Jahr sind an diesem Freitag im Februar zwar bloss 11 von 15 Pisten geöffnet, aber immerhin. Um 10 Uhr morgens reihen sich unzählige Kinder in die Schlange vor der Talstation ein, machen sich bereit für den Tag in der Skischule.

Ein paar Meter abseits vom Getümmel steht ein oranger Schlitten. Ein Jugendlicher liegt darin, das Gesicht kalkweiss, die Lippen leicht verzerrt. Er hat sich beim Skifahren den Oberschenkel geprellt. Ein drahtiger Mann mit Skihelm, Sonnenbrille und Funkgerät an der Hüfte kniet neben ihm auf dem Boden. Seine Wangen sind von der vielen Zeit im Freien leicht gerötet. «Geht's bei dir?», fragt er. Der Jugendliche nickt.

Auf Wildhauser Skipisten kommt es am Tag durchschnittlich zu zwei Unfällen. Wie man in diesen Situationen reagieren soll, darüber gibt der Rettungschef im Video Auskunft. Video: Sarah Wagner

Der Mann heisst Köbi Giger, er ist der Pistenrettungschef der Bergbahnen Wildhaus. Der Jugendliche ist an diesem Tag sein erster Patient. «Womöglich», sagt Giger, «wird es nicht der letzte sein.» Bei schönem Wetter sind er und sein Team im Schnitt zweimal pro Tag im Einsatz. Den verunfallten Jugendlichen von diesem Morgen übergibt Giger kurz darauf zwei Rettungssanitätern, welche den Patienten zur Ärztin im Dorf bringen.

Viele Unfälle, wenige Todesfälle

Dass Skifahrerinnen, Schlittler und Snowboarderinnen verunfallen, kommt in der Schweiz nicht selten vor. Dies zeigen Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU). In den Jahren 2015 bis 2019 – den aktuellsten Zahlen der Beratungsstelle – verunfallten im Durchschnitt rund 68’000 Menschen pro Jahr. Köbi Giger schätzt, dass er in den vergangenen acht Jahren zwischen 60 und 100 Personen im Jahr gerettet hat.

Dass ein Wintersportunfall tödlich endet – wie jener Ende Januar auf dem Chäserrugg, bei dem ein 67-Jähriger ums Leben kam, oder jener ein paar Tage später, unterhalb der westlichen Churfirsten, bei dem ein Schneeschuhwanderer starb – geschieht vergleichsweise aber selten. Zwischen 2012 und 2021 kamen beim Skifahren jährlich fünf und beim Snowboarden und Schlitteln weniger als eine Person ums Leben. Auf Skitouren waren es 17. Auch das zeigen Zahlen der BfU. Giger selbst hat noch nie einen Toten bergen müssen. «Zum Glück», sagt er.

Pistenretter seit 23 Jahren

Die Basis der Pistenretter in der Bergstation Gamsalp: Auch Büroarbeit gehört zu Köbi Gigers Job. Bild: Arthur Gamsa

Seit 23 Jahren ist Köbi Giger Pistenretter, 19 davon bei den Bergbahnen Wildhaus. Seit vier Jahren ist er der Chef des Rettungstrupps. Und er würde nichts anderes machen wollen. Giger ist keiner, der gern rumsitzt. Die Arbeit im Freien, die Abwechslung gefallen ihm gut.

Als Pistenretter ist Giger jedoch Saisonnier. Weil er und seine Familie vom Lohn im Winter nicht durch den Sommer kommen würden, hat Giger noch eine andere Arbeit. Eigentlich muss man sogar sagen: Pistenretter ist sein Zweitjob. Zusammen mit seiner Frau, mit der er vier Kinder hat, führt er auch noch einen Bauernhof mit 30 Kühen in Wildhaus.

Giger ist es gewohnt, hart zu arbeiten. Die Kühe müssen auch im Winter versorgt sein. Jeden Morgen in der kalten Jahreszeit stehen er und seine Frau um 5 Uhr auf, erledigen Arbeiten auf dem Hof. Spätestens um acht beginnt Gigers Arbeit auf den Pisten. Nach seinem Feierabend als Bergretter steht er wieder im Stall.

Wer viel überlegt, ist im falschen Job

Für den Job als Pistenretter braucht es aber nicht nur harte Arbeit, sondern auch starke Nerven. Der 47-Jährige weiss nie, was ihn an einem Unfallort erwartet. Am späten Nachmittag an diesem Tag etwa wird jemand von der Bergstation Oberdorf auf dem Nottelefon der Pistenretter anrufen. Ein Skifahrer habe sich an der Hand verletzt. Etwas Kleines, vermutet Giger. Als er zum Verunglückten kommt, stellt sich heraus, dass dieser sich die Schulter ausgerenkt hat. Etwas Grosses, sagt Giger dann.

Funktionieren muss Giger in jedem Fall. Früher, vor 20 Jahren, war er manchmal nervös, wenn er sich die Ski anschnallte und zum Schlitten griff. In der Regel fahren Pistenretter allein zu einer Unfallstelle, die Versorgung der Patienten in den ersten Minuten liegt ganz in ihren Händen.

Sie sichern die Unfallstelle ab, indem sie ihre Ski oberhalb der Unfallstelle gekreuzt in den Schnee stecken. Danach untersuchen sie die Patienten auf Verletzungen. Legen wenn nötig Verbände an. Bringen die Verunfallten in eine stabile Lage. «Wir müssen schlicht alles tun, damit die Patienten am Leben bleiben», beschreibt der Rettungschef ihre Aufgaben.

Wenn Köbi Giger zu einer Verletzten oder einem Verletzten kommt, sichert er als Erstes die Unfallstelle mit einem Kreuz aus seinen Ski. Bild: Arthur Gamsa

Nervös ist Giger mittlerweile nicht mehr. Mit den Jahren hat er gelernt, die Gefühle auszublenden. «Wenn man zu viel überlegt, ist man im falschen Job», sagt er.

Der Regaeinsatz am Mittag

Inzwischen sitzt der 47-Jährige zusammen mit einem weiteren Pistenretter und einem Mann von der Bahn in einem kleinen Raum im Untergeschoss der Bergstation Gamsalp. Mittagspause, Männergespräche. Einer aber fehlt in der Runde. Peter Frei, ein Retter aus Köbi Gigers Team, ist zu einem Einsatz unterwegs.

Aus Gigers Funkgerät rauscht und krächzt es. Peter Frei gibt den Stand der Dinge durch. Eine Frau ist abseits der Piste in einem kleinen Wäldchen in einen Baum geprallt. Peter Frei vermutet, dass sie sich die Hüfte gebrochen hat. Wie stets lässt er für einen solchen Unfall die Rega kommen. Giger sagt: «Früher, vor zehn Jahren, haben wir alles im Schlitten ins Tal transportiert. Doch wir sind vorsichtiger geworden.»

Die Pistenretter sichern sich ab

Giger und sein Team unternehmen, was sie können, damit es auf den Pisten in Wildhaus gar nicht erst zu Unfällen kommt. Sie spannen Sicherheitsnetze, polstern Bahnmasten, fahren die Pisten ab und halten nach gefährlichen Stellen Ausschau. Aber natürlich lässt sich auch so nicht verhindern, dass Skifahrer ineinander prallen. Oder Snowboarderinnen unglücklich stürzen.

Gemäss des Schweizer Unfallversicherers Suva verletzen sich die Menschen auf den Skipisten in der Tendenz immer schwerer. Vor allem die Unfälle mit Mehrfachverletzungen haben zugenommen, zwischen 2004 und 2019 hat sich deren Zahl verdoppelt. Dies ergab eine Auswertung im vergangenen Jahr. Solche Verletzungen, schrieb die Suva damals in einer Mitteilung, hätten öfters Spitalaufenthalte zur Folge als Unfälle mit «nur einem verletzten Körperteil». Betroffen sind vor allem die über 55-Jährigen, die Generation der Babyboomer. Womöglich sind heute schlicht mehr ältere Menschen auf den Pisten unterwegs als vor 15 Jahren.

Solche Beobachtungen machen Köbi Giger und sein Team im Skigebiet Wildhaus nicht. «Die Art der Verletzungen hat sich eigentlich nicht gross verändert», sagt der Pistenrettungschef.

Die Art der Verletzungen auf den Pisten hat sich gemäss Giger nicht gross verändert in den letzten Jahren. Trotzdem kommt heute öfters die Rega als früher. Bild: Arthur Gamsa

Was sich dagegen verändert hat, ist die Zahl der Sicherheitsnetze. «Vor zehn Jahren stellten wir vielleicht ein Netz im ganzen Gebiet auf. Heute sind es zehn bis fünfzehn», sagt Giger. Auch die Rega fliegt heute öfters ins Skigebiet in Wildhaus. Und die Polizei ist häufiger auf den Pisten im Einsatz. Warum das so ist, hat Köbi Giger schnell erklärt: «Die Leute suchen viel rascher nach einem Schuldigen.» Mit den zusätzlichen Netzen, der Polizei und der Rega wollen die Retter der Bergbahnen Wildhaus sich absichern.

Im letzten Jahr wollte ein Vater Giger nach einem Schlittenunfall zum Beispiel verklagen. Der Mann und sein Sohn kamen mit dem Schlitten von der Bahn ab und flogen über das 2,5 Meter hohe Netz hinaus. Giger liess auch die Polizei zum Unfallort kommen, das Bauchgefühl. Deren Dokumentation verhinderte letztlich die Klage des Mannes. «Ihm wurde klar, dass er im Unrecht war», sagt Giger.

Ein guter Tag

An diesem Tag bleibt es bei einem Rega-Einsatz am Mittag. Zwei weitere Verletzte bringen die Pistenretter zur Talstation und die Rettungssanitäter anschliessend zur Arztpraxis im Dorf. «Es war ein guter Tag», sagt Giger. Sie konnten alle Verletzten ohne Zwischenfälle übergeben.

Mittlerweile ist es fast halb fünf, die Pisten haben sich geleert. Einmal noch muss Gigers Team nach oben auf den Gamserrugg und mit den Ski hinunterfahren. Die Piste räumen, wie sie es nennen. Wenn die Pistenfahrzeuge später kommen, darf niemand mehr unterwegs sein. Das wäre zu gefährlich. Feierabend hat Giger aber auch danach noch nicht. Für ihn heisst es dann: ab in den Stall.