Wintersaison In Mosnang übernimmt die junge Generation, vielerorts steigen die Preise: Skilifte und Langlaufloipen im Toggenburg sind bereit für den Saisonstart Die zahlreichen regionalen Skilifte und die Toggenburger Langlaufloipen erwarten sehnlichst den ersten Schnee. Die Betreiber hoffen auf eine gute Saison mit vielen Wintersporttreibenden im Tal. Alec Nedic 08.12.2022, 05.00 Uhr

Schneemassen für die Skilifte und Langlaufloipen sollen her – wie hier 2020 auf dem Laui Älpli. Bild: PD/Roland Lichtensteiger

Der Winter klopft an, die Temperaturen fallen und die Gipfel der Churfirsten sind bereits weiss gepudert. Die Toggenburger Skilifte und Loipen sind bereit für die Wintersaison und hoffen auf viel Schnee. Dieser lässt nämlich insbesondere in den nierigeren Gefilden des Tals immer länger auf sich warten.

Mosnanger Skilift in jungen Händen

Neben den bekannten Obertoggenburger Bergbahnen in Wildhaus und Unterwasser werden in der Region fast ein Dutzend kleinere Skilifte betrieben – die meisten davon bereits seit Generationen. Zu ihnen gehört der Skilift Hochwacht in Mosnang. Ab dieser Saison weht dort ein frischer Wind. Der langjährige Verwaltungsratspräsident Martin Bollhalder gab sein Amt ab. Ihm folgt der 22-jährige Lukas Birchler.

Auch die beiden entstandenen Lücken durch die abgetretenen Verwaltungsräte Christian Widmer und Hans Streuble konnten neu durch Maurice Rüegg und Fabian Brändle geschlossen werden. Man sei erfreut, dass die drei jungen und engagierten Mosliger sich für das künftige Weiterbestehen des Skiliftes einsetzen, wie es in einer Medienmitteilung des Skiliftes Hochwacht heisst.

Maurice Rüegg, Beisitzer; Lukas Birchler, Verwaltungsratspräsident; Fabian Brändle, Kassier; Simon Huser, Betriebsleiter; Max Gmür, Vertreter Gemeinderat; Christian Rüthemann, Leiter Unterhalt (von links). Bild: PD

Da Mosnang relativ niedrig gelegen ist, wurden grosse Schneemassen in den vergangenen Jahren immer mehr zur Seltenheit, was die Zukunft des Skiliftes ungewiss erscheinen lässt. Trotzdem nimmt Lukas Birchler seine neue Aufgabe als Verwaltungsratspräsident gerne wahr. Für ihn und seine gleichaltrigen Freunde im Verwaltungsrat habe der Skilift eine wichtige Bedeutung. Er erklärt:

«Wie die meisten Mosliger Kinder verbrachten wir während unserer Kindheit ganze Tage am Skilift. Das sollen auch die nächsten Generationen erleben können.»

Geplant sei, den Betrieb so am Laufen zu halten wie bisher, sagt Lukas Birchler. Kleinere Anlässe und «Festli» am Skilift, wie man es auch schon aus der Vergangenheit kennt, sind auch künftig vorgesehen. Der Skilift ist bereits jetzt einsatzbereit und wartet auf den ersten Schneefall.

Skilifte in den Startlöchern

Nachdem die meisten Anlagen zu Beginn dieser Woche betriebsbereit gemacht wurden, warten auch die anderen Skiliftbetreibenden in der Region darauf, dass Frau Holle ihre Kissen über dem Tal ausschüttelt. So sagt beispielsweise Theo Messmer vom Skilift Gähwil:

«Wir sind bereit, die Knöpfe zu betätigen, jetzt braucht es nur noch Schnee.»

Fast alle Skilifte im Toggenburg erhöhen in dieser Wintersaison die Ticketpreise um einige Franken. Der Grund dafür: Die hohen Energiepreise machen auch den regionalen Skiliften zu schaffen. So teilt Hans Brunner vom Skilift Bächli Hemberg mit, dass eine moderate Preisanpassung nach oben nötig ist, um den Liftbetrieb noch möglichst lange zu erhalten.

Traditionsreiche Skilifte im Toggenburg Gondelbahn Gamplüt, Skilift Tanzboden, Skilift Hemberg, Skilift, Bächli Hemberg, Skilift Mosnang, Skilift Gähwil, Skilift Oberhelfenschwil, Skilift Krinau, Skilift Mogelsberg.

Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel. Bild: PD

Langlaufloipen rechnen mit Andrang

In den vergangenen Wintern gewann der Langlaufsport an Beliebtheit. Dies bemerkte man auch beim SC Speer und investierte in den letzten Jahren immer wieder in die Infrastruktur und den Maschinenpark, um die Loipen auch bei tieferen Schneehöhen präparieren zu können. Der Neubau der Scherbhütte habe sich bewährt und stosse auf Interesse, wie der SC Speer in einer Medienmitteilung berichtet.

Langlauf im Toggenburg: Panoramaloipe auf der Sellamatt. Bild: Christiana Sutter

Der SC Speer betreibt das Loipennetz Scherb/Bendel, dessen hügelige Landschaft für die klassische und die Skating-Technik geeignet ist. Auf der gegenüberliegenden Talseite liegt die Thurloipe in einem eher einfachen und flachen Gebiet zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil. Mit Schlaufen von 10, 12 und 17 km existieren verschiedene Streckenvarianten in beiden Techniken.

Auch die Betreibenden der Säntisloipe hoffen, dass der Schnee bald liegen bleibt. Der Vorverkauf der Langlaufpässe sei nämlich sehr gut angelaufen, teilt die Säntisloipe auf Anfrage mit. «Während der Coronajahre wurde das Langlaufen immer populärer.» Die Loipenbetreiber in Alt St.Johann-Unterwasser und in Wildhaus warten ebenso auf die ersten Schneemassen, sind aber bereit, den Betrieb aufzunehmen.