Wintersaison Das Hoffen auf Frau Holle – so geht es den Skiliftbetrieben im Raum Wil und Toggenburg Der Dezember hat sich schon länger verabschiedet, die Sportferien gingen vor zwei Wochen zu Ende. Nach einem durchzogenen Winter mit wenig Schnee, stellt sich die Frage, wie es den lokalen Betreibern der Skilifte geht. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Ganz so weiss, wie hier am Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel, ist es zurzeit nicht. Bild: PD

Diese Woche steigt das Thermometer über zehn Grad. Von Schnee können Schneesportfreunde nur träumen. Natürlich ist es in den hoch gelegenen Skigebieten immer noch weiss, doch im Raum Wil und im Toggenburg fehlt das glitzernde Pulver. Einige Lifte standen noch gar nicht in Betrieb. Die Nullerjahre – ein Jahr, in dem so wenig Schnee fällt, dass man den Skilift nicht betreiben kann – häufen sich.

Die Wolzenalp sei ein Spezialfall, so Betriebsleiter Fridolin Früh. Denn das Skigebiet spare jedes Jahr finanzielle Mittel, damit sie den Betrieb sicherstellen können. Mal habe man mehr, mal weniger Betriebstage. «Wir betreiben den Skilift seit 30 Jahren jede Saison», sagt Früh dazu. Doch auch die Wolzenalp müsse zu ihren Finanzen schauen, denn die Energiepreise steigen. «Vor allem Treibstoff und Elektrizität fallen mehr ins Gewicht», sagt er.

In Degersheim ist die Situation nicht rosig. Die Skilift Degersheim AG konnte ihr Skigebiet nicht öffnen. Verwaltungsratspräsident Marco Stutz gibt aber Entwarnung: «Der Skilift steht finanziell auf gesunden Beinen.»

Dank der vergangenen guten Jahre, des Fördervereins und der Sponsoren gelang es, die finanziellen Einbussen in Grenzen zu halten. Doch auch er muss eingestehen, dass es schwieriger wird: «Es zeigt sich, dass sich die Nuller-Saisons seit 2000 häufen.» Bisher habe es vier solcher Jahre gegeben.

Für den Skilift Hemberg verlief die Saison bisher gut. «Wir hatten trotz des wenigen Schnees gute Tage und gute Pistenverhältnisse. Zudem stehen wir dank der Aktionäre auf finanziell gesunden Füssen», sagt Betriebsleiter Hansueli Rechsteiner. Genaue Zahlen könne er noch nicht nennen. Er selbst ist zufrieden mit dem Ergebnis. Ganz besonders aufgefallen ist ihm die gute Laune der Gäste.

Die gestiegenen Kosten wolle man nicht wegen der Energiepreise zu sehr auf die Kundschaft abwälzen. Einzig der Preis der Familien- und Erwachsenenkarten wird um zwei Franken erhöht.

Angesprochen auf die Nullerjahre sagt Rechsteiner: «Wir hatten eines vor fünf Jahren. Die vergangenen drei Saisons verliefen gut.»

Wie auch bei dem Skilift in Hemberg geht es der Skilift Oberhelfenschwil AG noch gut, wie Präsident Johannes Sonderer auf Anfrage bestätigt. Unter der Woche arbeitet Personal im Stundenlohn und auf Abruf. Am Wochenende leisten die Aktionäre Fronarbeit. Sonderer ordnet ein: «Somit sind beim Stillstand des Liftes nur die Gebühren für Versicherungen, Steuern, Grundtarife Strom und Wasser, und die obligatorischen Kontrollen kostenwirksam.»

Es gebe zwar jedes Jahr Schnee, aber die Winter sind zu warm auf 850 Metern über Meer. Er sagt: «Der Schnee schmilzt bei einer Wärmephase auf unserer Höhe schnell wieder weg. Wären die Winter immer kalt, so könnte man den Skilift viel länger betreiben. Diese Saison hatten wir bis jetzt einen einzigen Betriebstag.»

Anders sieht es in Mosnang aus. Präsident Lukas Birchler sagt auf Anfrage: «Der Lift war bisher noch nicht in Betrieb.» Er kann nur zustimmend antworten, dass der Winter bisher nicht so war, wie man sich ihn wünscht. Dennoch bleibe man zuversichtlich. «So hoffen wir noch immer auf die gute Frau Holle», sagt Birchler.

Auch wenn der benötigte Schneefall ausbleiben sollte, sei man dank des Teams aus Freiwilligen finanziell gut aufgestellt. «Hinzu kommen die möglichst tiefgehaltenen Fixkosten», ergänzt Birchler.

Daniel Hartmann vom Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel schätzt die Lage als «aktuell noch stabil» ein. Auch finanziell sei das so. Trotzdem schaue man auf die Kosten. Vor einigen Jahren integrierte der Skilift ein Kamerasystem, welches den Betreibern erlaubt, die Bergstation von der Talstation aus zu überwachen. «So sparen wir Personal», sagt Hartmann.

Um den Betrieb längerfristig zu sichern, arbeite man aktiv am Verbessern der Systeme. Konkret geht es um ein Pistenbully. Heuer konnte dieses Gerät zum ersten Mal getestet werden. Damit könne man in Zukunft auch bei wenig Schnee die Pisten präparieren. Wie es weitergeht, wird noch mit den Grundstückbesitzern besprochen.

Dem Skilift in Gähwil geht es heuer nicht so gut. Manuela Meile, Genossenschaftspräsidentin des Skilifts, sagt: «Wir konnten den Lift die ganze Saison nicht betreiben.» Das liege unter anderem daran, dass der Lift auf 750 Metern über Meer liegt. Trotz der Nullerjahre ist die Präsidentin zuversichtlich: «Vergangenes Jahr schrieben wir schwarze Zahlen. Vor drei Jahren hatten wir gar ein Rekordjahr.»