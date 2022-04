Er arbeitet am liebsten, wenn die anderen noch schlafen: Unterwegs mit Peter Bösch beim Freiräumen der Strassen

Noch einmal ist über das Wochenende der Winter zurückgekehrt. In höhren Gebieten mussten auch die Strassen vom Schnee befreit werden. In Ebnat-Kappel nimmt sich Landwirt Peter Bösch dieser Aufgabe an - noch vor dem Frühstück.