Wil/Toggenburg Warum die Orientierungsläufer der Region Wil weiterhin nicht vom Weg abkommen und neu von einer Frau geführt werden Mit der 48-jährigen Anita Rüegg steht erstmals eine Frau an der Spitze der OL Regio Wil – sie tritt die Nachfolge von Pirmin Schneider aus Ebnat-Kappel an. Beat Lanzendorfer 08.03.2021, 17.00 Uhr

Anita Rüegg dürfte es als Präsidentin der OL Regio Wil in Zukunft nicht langweilig werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Mitglieder der OL Regio Wil, die sich dem Orientierungslauf verschrieben haben, bleiben auch in Zukunft nicht orientierungslos. Was hingegen neu ist: Erstmals in der 33-jährigen Vereinsgeschichte übernimmt mit der 48-jährigen Anita Rüegg eine Frau das Präsidentenamt.