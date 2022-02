Die Nutzung der Gemeinde-Tageskarten steigt wieder

Wil/Toggenburg Während der Lockdowns ist die Nutzung der Gemeinde-Tageskarten stark eingebrochen – kurz vor der Abschaffung des Angebots erholen sich die Zahlen Während der Lockdowns ist die Auslastung der Gemeinde-Tageskarte stark zurückgegangen. Deshalb haben manche Gemeinden den Preis gesenkt, andere haben ihre Anzahl Tageskarten reduziert. Mittlerweile haben sich die Nutzungszahlen erholt. Die Gemeinden bedauern die Abschaffung des Angebots per Ende 2023. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Die Nutzung der Gemeinde-Tageskarten ist wieder gestiegen. Bild: Zvg / Aargauer Zeitung

Es ist ein Angebot, das geschätzt und genutzt wurde: die SBB Tageskarten der Gemeinden. So war es zumindest vor Corona. Doch wenn man nun auf die Gemeinde-Websites schaut, sieht man, dass kaum ein Tag komplett ausgebucht ist. An vereinzelten Samstagen sind alle Tages-GA schon weg, doch unter der Woche sind meistens noch Karten zu haben. Ganz anders als früher, wo man sich sogar zwei Wochen vor der Reise bemüht hat, eine zu ergattern.

Eine Gemeinde-Tageskarte ist eine SBB-Fahrkarte, die einen Tag lang in der ganzen Schweiz gültig ist. Die Karte kann entweder reserviert werden oder kurzfristig am Abend zuvor bei der Gemeinde gekauft werden. In der Region Wil/Toggenburg liegen die Kosten für ein solches Tages-GA bei 40 bis 46 Franken.

Einbruch während der Lockdowns

Vor der Pandemie gingen die Tageskarten weg wie heisse Weggli. Das berichten die Gemeinden der Region. Die Nutzung betrug im Jahr 2019 in den meisten Gemeinden sogar über 90 Prozent.

Doch während der Lockdowns brachen diese hohen Zahlen zusammen. Es gab kaum Anfragen. Deshalb wurde in der Gemeinde Rickenbach der Verkauf zwei Monate lang komplett eingestellt. Nur in den Sommermonaten, in denen es weniger Coronamassnahmen gab, war die Nachfrage fast auf Vorpandemie-Niveau, wie Andreas Breitenmoser, Ratsschreiber von Lütisburg, berichtet:

«Sobald es Lockerungen gab, entspannte sich die Situation jeweils. In den letzten zwei Jahren war es somit ein auf und ab.»

Heute haben sich die Zahlen etwas erholt, wie von den Gemeinden zu vernehmen ist. Jasmine Kempter vom Einwohneramt in Mosnang berichtet, dass die Nutzung noch nicht gleich hoch sei wie vor der Pandemie. Sie räumt aber ein: «Der Verkauf nimmt stetig zu.» Auch in Wil sieht man ein Licht am Horizont. Aktuell laufe der Verkauf insbesondere an den Wochenenden sehr gut, wie die Stadt mitteilt.

Einige Gemeinden haben Preise heruntergefahren

Um der tieferen Nutzung entgegenzuwirken, haben einige Gemeinden den Preis der Tageskarten gesenkt, zum Beispiel Münchwilen. Dort seien die Tageskarten, laut Michaela Giger vom Einwohneramt, im Jahr 2021 in den Monaten Februar und März zu einem Aktionspreis von 22.50 Franken verkauft worden, um die Verkäufe anzukurbeln.

Auch in Sirnach wurde die Karte in diesen Monaten zum halben Preis angeboten. Der Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann sagt: «Erfreulicherweise haben wir damit während der Aktion eine Auslastung von 100 Prozent erreicht.»

Beliebt war in den Jahren 2020 und 2021 vor allem das Angebot, die Tageskarten erst am Vorabend der Reise zu kaufen. Da die Durchführung vieler Veranstaltungen noch unklar war, wollten die Menschen nicht umsonst im Voraus eine Tageskarte reservieren und kaufen. Deshalb nutzten sie lieber dieses günstige Last-Minute-Angebot.

Die Anzahl Karten wurde reduziert

Doch nicht alle sind mit dem Preis zurückgegangen. Roland Hardegger, Gemeindepräsident von Zuzwil, erklärt: «In den Monaten, in denen die Auslastung der Tageskarten aufgrund der Pandemielage sehr niedrig war, sollte vom BAG aus in der Regel sowieso so wenig wie möglich gereist werden.» Aus diesem Grund habe man die Bevölkerung auch nicht mit tieferen Preisen zum Reisen animieren wollen.

Viele Gemeinden mussten aufgrund der tiefen Auslastung ihre Anzahl Karten reduzieren. In Flawil wurden vor der Pandemie 13 Karten angeboten, heute sind es noch zehn. In Degersheim mussten sie von fünf auf drei Karten am Tag heruntergehen und in Kirchberg sogar von fünf auf zwei.

Abschaffung wird bedauert

Per Ende 2023 werden die Gemeinde-Tageskarten abgeschafft, wie die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swisspass im Jahr 2020 bekannt gab. Der Grund für die Abschaffung seien neue Angebote, wie die Sparbillette, die in der Bevölkerung beliebter geworden seien. SBB versprechen aber, neue Angebote zu schaffen, welche die Tageskarte ersetzen.

Bei den Gemeinden ist das versprochene Alternativangebot im Moment aber noch nicht in Sicht, wie Jonschwil mitteilt. Die Gemeinden hoffen auf ein Alternativangebot, das dem jetzigen gerecht wird.

Grundsätzlich bedauern alle befragten Gemeinden die Abschaffung der Tageskarte, denn sie sei sehr beliebt. Gemeinden berichten, dass vor allem ältere Menschen und Personen ohne Halbtax gerne auf dieses Angebot zurückgegriffen hätten. Es gibt aber auch einen positive Aspekt: Da die Gemeinden SBB die Tageskarten abkaufen, machen sie am Ende minus, wenn sie nicht alle verkaufen. Mit der Abschaffung entfällt also auch ein finanzielles Risiko für die Gemeinden.

