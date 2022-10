Region Wil/Toggenburg: Zurückhaltung bei erneuter Maskenpflicht

Wil/Toggenburg Trotz Corona-Herbstwelle – Pflegeeinrichtungen und Verkehrsbetriebe äussern sich kritisch zu einer generellen Maskenpflicht Die Coronazahlen steigen wieder. Ob es neuerlich zu einer Maskentragpflicht kommt, entscheiden die Gesundheitsdirektoren der Kantone am Donnerstag. Die regionalen Senioreneinrichtungen und die ÖV-Anbieter sind gewappnet. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

In den regionalen Alters- und Pflegeheimen wäre man auf eine neuerliche Verpflichtung zum Maskentragen genauso vorbereitet, wie es die Busbetriebe sind. Symbolbild: Georgios Kefalas/Keystone

37'032 neue, amtlich festgestellte Covid-Fälle in der vergangenen Woche, acht Prozent mehr als in der Vorwoche – 543 Spitaleintritte, was einem Plus von 37 Prozent entspricht. Mit den tieferen Temperaturen kehrt das Coronavirus zurück und mit ihm die Diskussionen um eine Wiedereinführung einer Maskentragpflicht. Denn, obwohl die dominierende Omikron-Variante BA.5 weniger tödlich ist, drohen krankheitsbedingte Personalausfälle die Infrastruktur zu gefährden.

Am Donnerstag diskutieren die Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren der Kantone über mögliche Massnahmen. Ginge es nach dem Massnahmenplan der Kantone würde – nebst einer Maskenpflicht in Spitälern sowie Senioreneinrichtungen – eine Empfehlung zum Maskentragen im ÖV und in Innenräumen ausgesprochen.

Gravierende Einschränkungen

In den regionalen Seniorenheimen gibt man sich am Tag vor möglichen Entscheiden gelassen. «Sollte es zu einer erneuten Maskentragpflicht kommen, wären wir bereit», sagt «Risi»-Heimleiter Georg Raguth. In der Wattwiler Alters- und Pflegeinstitution gibt es derzeit keine Regelung.

«Die Bewohnerinnen und Bewohner haben den Booster erhalten und fühlen sich sicher», sagt Raguth. Wobei man selbstverständlich sofort reagieren würde, falls eine besondere Situation, wie etwa eine Covid-Infektion, eintreten sollte.

Georg Raguth, Leiter des Alters- und Pflegeheims Risi in Wattwil. Bild: Ralph Ribi (16.4.2020)

Obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner die vergangenen Coronawinter nicht mit negativen Erinnerungen verbänden, wolle man eine Ausdehnung der Maskenpflicht über die Mitarbeitenden hinaus auf die Bewohnenden wenn möglich vermeiden, sagt Georg Raguth und ergänzt:

«Die Einschränkungen für betagte Menschen sind nun einmal gravierend.»

Dem pflichtet Kurt Marty bei. Der Leiter des Seniorenzentrums Uzwil macht bewusst, dass das Maskentragen nicht nur die Atmung beeinträchtige, sondern vor allem die zwischenmenschliche Kommunikation erschwere. Auch hier werden Masken derzeit nur dann getragen, wenn Mitarbeitende erkältet sind. «Da sind sie, nebst der konsequenten Einhaltung der Hygienemassnahmen, ein einfacher und wirkungsvoller Schutz», sagt Marty.

Obwohl auch das Uzwiler Seniorenzentrum eine Maskenpflicht umgehend umsetzen könnte, hofft der scheidende Heimleiter auf eine Empfehlung. Diese ermöglichte es den Institutionen, situativ Massnahmen einzuführen und diese wieder zu lockern.

Grosse Immunität erreicht

Im Spital Wil gilt, im Gegensatz zum Universitätsspital Zürich oder dem Kantonsspital Winterthur, wo Personal und Besuchende bereits wieder zum Maskentragen verpflichtet sind, keine generelle Maskenpflicht. Wobei René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland Toggenburg einräumt, dass das Tragen einer chirurgischen Maske bei Vorliegen von Symptomen sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch beim Personal zum Standard gehöre.

Ausserdem habe man schon bisher bei Übertragungen im Spital oder bei Häufungen von Covid-19-Fällen unter anderem mit einer Maskenpflicht auf betroffenen Stationen reagiert. Grundsätzlich sagt er aber:

«Stand jetzt ist die Wiedereinführung einer flächendeckenden, generellen Maskenpflicht im Spital Wil aus unserer Sicht nicht erforderlich.»

Niemand weiss, macht Fiechter klar, was uns mit Blick auf den Winter erwartet. Auch was die Grippesaison betrifft.

René Fiechter, CEO Spitalregion Fürstenland, Toggenburg. Bild: Tobias Garcia (15.3.2022)

«Sicher ist aber: Die Situation lässt sich in Bezug auf Covid nicht mit den Vorjahren vergleichen. Auch wenn die Fallzahlen aktuell wieder steigen, haben wir eine sehr grosse Immunität in der Bevölkerung und dürfen optimistisch sein, dass ein Grossteil der schweren Krankheitsverläufe auch in Zukunft verhindert werden kann.»

Schweizweit identische ÖV-Regelungen

Was den öffentlichen Verkehr betrifft, schüfe die Wiedereinführung der Maskenpflicht zumindest organisatorisch kaum Probleme. Sollten der Bund oder die Kantone sich dazu entschliessen, wäre man vorbereitet, sagt Conradin Knabenhans, Mediensprecher der Schweizerischen Südostbahn AG (SOB). «Wir sind auch kurzfristig in der Lage, über die Infoscreens in den Fahrzeugen oder an Bahnhöfen auf solche Regelungen aufmerksam zu machen.»

Das Tragen der Schutzmaske sei während der Pandemiejahre breit akzeptiert und gut umgesetzt worden, erinnert sich Knabenhans. Der SOB sei es aber wichtig, dass bei einer erneuten Maskenpflicht schweizweit die gleichen Regeln gälten. «Dies erleichterte die Umsetzung nicht nur den Reisenden, sondern auch dem Personal.»

Mehr Selbstverantwortung

Ähnlich einfach wäre eine zeitnahe Anpassung an neue Massnahmen beim Gossauer Verkehrsbetrieb Regiobus, der mit den Linien 729 und 731 die Strecken Wil–Uzwil beziehungsweise Wil–Kirchberg betreibt. Geschäftsführer Bruno Huber spricht im Interview mit dem Ostschweizer Fernsehsender TVO von rund zwei Tagen, welche die Beschriftung der Fahrzeuge beanspruchten. Einer flächendeckenden Verfügung der Maskenpflicht steht er dennoch eher kritisch gegenüber. Er sagt:

«Die Leute sind inzwischen den Umgang mit Corona gewohnt und es wäre gut, wenn ihnen die politisch Verantwortlichen mehr Selbstverantwortung überliessen.»

