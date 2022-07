Das berichten Reisebüros aus der Region über die Sommerferien

Wil/Toggenburg «Pro Person gab unsere Kundschaft 2000 Franken für den Urlaub aus»: Das berichten Reisebüros aus der Region über die diesjährigen Sommerferien Seit dieser Woche sind Sommerferien. Die Reisebüros in der Region Wil/Toggenburg stellen auch in diesem Jahr fest: Urlaub am Strand ist beliebt. Ein reibungsloser Reiseablauf ist aktuell aufgrund des Chaos an den Flughäfen besonders wichtig. Samantha Wanjiru 13.07.2022, 17.45 Uhr

Die Koffer sind gepackt, der Flug ist gebucht: Für viele Reisefreunde der Region Wil/Toggenburg geht es dieses Jahr ins Ausland in die Ferien. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Sommer, Sonne, Strand. Ein grosser Teil der Bevölkerung hat für diese und die nächsten Ferienwochen die ersten grossen Reisepläne nach zwei Jahren Pandemie. Auslandreisen sind mit Blick auf die internationale Coronalage mit wenigen bis keinen Einschränkungen wieder möglich. Das gestiegene Reisefieber und die personellen Folgen der Pandemie bei der Reisebranche führten aber zuletzt zu überfüllten Flughäfen in London, Amsterdam und Frankfurt.

Das Reisebüro Kuoni in Wil und das Reisebüro Lichtensteig schafften es, ihre Kundschaft durch die stressige Flughafensituation zu begleiten und berichten darüber, welche Domizile die Bevölkerung aus der Region für den diesjährigen Urlaub gewählt hat.

Der Strandurlaub bleibt beliebt

Markus Flick,Mediensprecher des Reisebüros Kuoni in Wil Bild:Pd

Nach zwei Jahren Urlaub in den Bergen und Tälern der Schweiz sehnten sich die meisten Personen nach einem Strandurlaub. Markus Flick, Mediensprecher des Reisebüros Kuoni in Wil, sagt:

«Die griechischen Inseln gehören dieses Jahr zu den Top-Destinationen.»

Auch Kundinnen und Kunden, welche die Hochsaison an den Flughäfen vermeiden wollten, hätten sich für einen Urlaub an einer Küste entschieden. «Einige Kurzentschlossene haben sich für Ziele im angrenzenden Ausland wie Sardinien, Korsika oder die Adriaküste entschieden», sagt Flick. Statt Stunden am Flughafen zu verbringen, seien diese mit dem Auto in den Urlaub gefahren.

Auch 2022 ist der Strandurlaub bei den Reisenden aus Wil und Toggenburg sehr beliebt. Bild:IMAGO/Jöran Steinsiek

Bei den Toggenburgerinnen und Toggenburgern sind dieses Jahr neben den griechischen Inseln vor allem die Sandstrände Mallorcas und der Südtürkei beliebt. Stefan Schmid vom Reisebüro Lichtensteig sagt: «Durchschnittlich gingen die meisten unserer Kunden für 7 bis 14 Tage in die Badeferien.» An den Kosten hätten die meisten trotz der Pandemie nicht gespart. «Pro Person gab unsere Kundschaft 2000 Franken für den Urlaub aus. Das ist etwas mehr als in den Vorjahren vor Corona.»

Anreise hat bisher bei allen geklappt

Gerade in der Hauptferiensaison fiebern die Verantwortlichen der Reisebüros mit ihren Klienten mit, ob diese auch gut an ihrem gewünschten Ziel ankommen. «Wir machen alle Personen, die während der Sommerferien reisen möchten, darauf aufmerksam, dass sie früher als gewohnt zum Flughafen gehen müssen, um den Stau an den Gates zu vermeiden», sagt Martin Flick. Bisher kamen alle Kunden des Reisebüros Kuoni ohne Probleme an ihrem Ferienort an. Nur in einem Fall musste eine achtköpfige Reisegruppe ihren Flug umbuchen, da es zu einem Flugausfall kam. Flick sagt:

«Das Umbuchen ohne Reisebüro wäre sicher mühsam geworden.»

Stefan Schmid vom Reisebüro Lichtensteig berichtet, dass es bei den Reisen seiner Kundinnen und Kunden bisher ebenfalls keine Probleme gab.

Stefan Schmid, Firmeninhaber Reisebüro Lichtensteig Bild:Pd

Auch heute noch würden viele Reisende die Urlaubsbuchung über ein Reisebüro bevorzugen. «Die Kommunikation zwischen den Hotels, dem Fluganbieter und dem Kunden wird durch uns vereinfacht», sagt Schmid. Beispielsweise hinterlege man bei allen Reisen beim Touroperator oder bei der Fluggesellschaft die Handynummer des Kunden. So könne der Reisende proaktiv über Flugverschiebungen informiert werden.

Die Rückreise seiner Kundschaft bereitet Martin Flick ebenfalls keine Sorgen. Er sagt: «Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet.»