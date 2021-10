Impfdurchbrüche in Altersheimen in der Region Wil/Toggenburg

Wil/Toggenburg Impfdurchbrüche in Alters- und Pflegeheimen: Zwei Todesfälle, mehrere Erkrankte Nicht alle Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen in der Region waren nach der zweiten Coronaimpfung vor dem Virus geschützt. Dies zeigt eine Umfrage dieser Zeitung. Lara Wüest 03.10.2021, 13.49 Uhr

Noch sind Impfdurchbrüche eher selten. Doch das Coronavirus kann auch Geimpften gefährlich werden. Bild: Keystone

In vielen Alters- und Pflegeheimen sind fast alle Bewohnenden zweimal gegen Covid-19 geimpft. Doch nicht alle sind vor einer Erkrankung geschützt. Die Meldungen von Impfdurchbrüchen in der Schweiz sind zwar selten, doch sie haben sich in den letzten Wochen gehäuft, wie Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigen. Betroffen sind auch Bewohnende von Pflegeinstitutionen. So zum Beispiel im Kanton Zürich, Wallis oder Aargau. Es kam auch zu Todesfällen bei doppelt Geimpften.