Coronafälle in Skilager einer Wiler Schule

Wil/Toggenburg Im Skilager einer Wiler Schule gab es Coronafälle – die meisten Schulhäuser in der Region halten trotz Pandemie an der Durchführung fest In Uzwil, Ebnat-Kappel und Wattwil wurde das Skilager bereits abgesagt. In Wil sind schon drei Klassen ins Schneesportlager gefahren, in einer davon wurden drei Kinder positiv auf Corona getestet. Eine Übersicht, in welchen Schulen das Skilager stattfindet. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die meisten Schulen in der Region Wil/Toggenburg wollen das Skilager durchführen. Bild: Melanie Burgener

Uzwil hat es bereits getan. «Schweren Herzens haben wir entschieden, auf das Skilager zu verzichten», sagte die Schulratspräsidentin Marion Harzenmoser gegenüber dieser Zeitung. Auch in den Primarschulen in Ebnat-Kappel und der Primarschule Wis in Wattwil wurden die Lager gestrichen, wie sie bereits Mitte Dezember kommunizierten. Doch so sieht es nicht überall aus. Die Kinder in Wildhaus-Alt St.Johann stehen in diesen Tagen auf der Piste und in Wil sind die ersten drei Lager bereits passé.

Corona in einem Wiler Skilager

In Wil sei es im Lager des Schulhauses Tonhalle in der vergangenen Woche zu drei Coronafällen gekommen, wie Donat Ledergerber, Leiter des städtischen Departements für Bildung und Sport, mitteilt. Vor dem Lager seien alle drei Kinder negativ gewesen, wie ihre Schnelltests beweisen. Deshalb wisse man nicht, woher das Virus kam, so Ledergerber.

Stefan Chiozza, Leiter Bildung des Departements für Bildung und Sport, Stadt Wil. Bild: PD

Bezüglich der Durchführung der weiteren Skilager der Stadt Wil werde die Situation laufend genau beobachtet, sagt der Departementsleiter. Stefan Chiozza, Leiter Bildung in Ledergerbers Departement, ergänzt: «Wir wollen den Kindern kein so wichtiges Gemeinschaftserlebnis wegnehmen.» Solange es vertretbar sei, sollen die Lager der Schulen in Wil also stattfinden. Zu Gunsten der Kinder, wie Chiozza sagt. Um möglichen Coronafällen vorzubeugen, herrsche aber eine Testpflicht vor dem entsprechenden Lager, wie der Leiter Bildung ergänzt. Möglichst zeitnah vor der Abreise müsse ein Schnelltest gemacht werden.

Diese Strategie habe sich in den anderen bereits durchgeführten Skilagern der Schulhäuser Rossrüti und Lindenhof bewährt. Im Skilager der Schule Rossrüti habe es keinen Coronafall gegeben. Auch in der Schneesportwoche des Schulhauses Lindenhof seien keine Fälle bekannt.

Schulen in Jonschwil und Zuckerriet werden ins Skilager fahren

In der Oberstufe Sproochbrugg in Zuckerriet sind die beiden Skilager nach Davos und Disentis nach wie vor geplant. Schulleiter Freddy Noser sagt: «Wir werden alles dafür tun, dass wir das Lager dieses Jahr durchführen können.»

Peter Haag, Schulratspräsident und Gemeinderat Jonschwil. Bild: PD

Auch das Skilager der Oberstufe Jonschwil wird wie geplant Ende Januar stattfinden, wie Schulratspräsident Peter Haag mitteilt. «Am vergangenen Freitag wurde aber der Entscheid gefällt, dass das Skilager der Primarschule auf Ende März verschoben wird», sagt Peter Haag. Der Grund für diese Verschiebung sei die grosse Anzahl Schülerinnen und Schüler, die ein höheres Risiko für einen Coronaausbruch berge.

Im Toggenburg wird kaum abgesagt

In der Oberstufe Kirchberg wird das Lager, gemäss Schulleiter Christoph Gerber, stattfinden. «Wir mussten das Skilager zwei Jahre in Folge absagen, dieses Jahr wollen wir es durchführen», sagt Gerber. Die Oberstufe hoffe, dass sich die Situation mit Omikron bis zur Durchführung des Lagers Mitte März entspanne. Zur Sicherheit werde von den Teilnehmenden ein negativer Schnelltest verlangt, sagt Gerber. Das Skilager sei für viele Schülerinnen und Schüler ein Highlight. Der Schulleiter sagt:

«Das Skilager bleibt ihnen sicher mehr im Gedächtnis als eine Mathestunde.»

Auch die Oberstufe Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg hält weiterhin an der Durchführung des Skilagers fest, wie die stellvertretende Schulleiterin Maja Vettiger mitteilt. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Schule BuGaLu am 7. März nach Arosa fahren.

Skitage begeistern Kinder in Wildhaus-Alt St.Johann

Im Schulhaus Wildaus-Alt St.Johann gibt es seit Ausbruch der Pandemie Skitage an Stelle des traditionellen Skilagers. Diese Möglichkeit bietet sich an, wenn das Skigebiet direkt vor der eigenen Haustür liegt. Diese Skitage wurden und werden in der vergangenen und in der aktuellen Schulwoche durchgeführt.

Jürg Raschein, Schulleiter Schule Wildhaus-Alt St.Johann. Bild: PD

Schulleiter Jürg Raschein teilt mit, dass bis jetzt alles sehr gut vonstattenging. Das Wetter und der Schnee hätten ideal mitgespielt, wie der Schulleiter sagt. Abgesehen vom Unterschied, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause übernachten, sei das Programm ähnlich wie in einem Lager. Jürg Raschein sagt: «Obwohl es Skitage sind und kein Lager, sind die Kinder begeistert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen