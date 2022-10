Raser von Wil: Lernfahrausweis nur gegen Gutachten

Wil/Toggenburg 14-Jähriger war mit 213 km/h auf der A1 unterwegs: Bekommt der Raser den Lernfahrausweis später als sonst üblich? Wer ein Raserdelikt begeht, obwohl er noch keinen Führerausweis hat, muss für den Lernfahrausweis ein verkehrspsychologisches Gutachten vorweisen, das ihm die Eignung zum Autofahren bestätigt. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Ob bei Tag oder wie im Bild bei Nacht: auch jugendliche Raser müssen mit Konsequenzen rechnen. Bild: Jorg Greuel/Stone RF

Ende September blitzt die Polizei in der Nacht auf der A1 bei der Raststätte Thurau einen Raser, der mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde unterwegs ist. Der Besitzer des Autos dürfte allerdings überrascht gewesen sein, als ihm Post vom Kanton ins Haus flatterte, denn er hatte nicht selber auf die Tube gedrückt.

Vielmehr hatte der 14-jährige Sohn das Auto seines Vaters behändigt und war damit aus dem Toggenburg nach Wil gefahren. Dort wechselte er auf die A1 nach Oberbüren, verliess die Autobahn und raste dann zurück in Richtung Äbtestadt. Auf dem Weg von Oberbüren nach Wil wurde er vom Radar erfasst. Einen Unfall baute der Teenager nicht, aber den Rasertatbestand hatte er erfüllt: dort wo Tempo 120 gilt, ist das bei 200 Kilometern pro Stunde der Fall.

Raserdelikte führen zu einem mindestens zweijährigen Entzug des Fahrausweises. Dem 14-Jährigen konnten die Behörden den Fahrausweis natürlich nicht abnehmen. «Vergeben und vergessen» ist allerdings aus der Sicht des Strassenverkehrsgesetzes nichts, wie Tobias Angehrn erklärt.

Angehrn ist Leiter Administrativmassnahmen/Rechtsdienst im Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt. Er nimmt aber aus Gründen des Amtsgeheimnisses und des Persönlichkeitsschutzes zum konkreten Fall keine Stellung.

Verkehrspsychologische Untersuchung verlangt

Laut Tobias Angehrn ist die Rechtslage klar. Wenn jemand ein Raserdelikt begeht und keinen Führerausweis der Kategorie B hat, wird dem Betreffenden der Lernfahrausweis für zwei Jahre verweigert:

«Dies bedeutet, dass die Person erst ab 19 Jahren, anstatt 17 Jahren, einen Führerausweis der Kategorie B erhält.»

Zudem verlangen die Behörden in solchen Fällen ein positives verkehrspsychologisches Gutachten. Sonst gibt es keinen Lernfahrausweis. «Bezahlen muss die Person die Untersuchung selber, da sie Anlass zur Abklärung gegeben hat. Die Kosten zur Abklärung der Fahreignung werden nicht von der öffentlichen Hand übernommen.» Ein solches Gutachten kann schon mal 800 bis 1000 Franken kosten. Wer als Raser schon den Führerausweis für Motorfahrräder erworben hat, muss diesen für zwei Jahre abgeben.

Es gibt ein gesamtschweizerisches Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ). Dort werden alle Führerausweisentzüge eingetragen. Das IVZ speichert sie mindestens zehn Jahre lang. Mit einem neuen Entzug beginnt die Frist wieder von vorne.

Führerausweisentzüge häufiger bei Männern

Der 14-Jährige ist wahrscheinlich der jüngste Raser in der Schweiz. Fest steht aber, dass er nicht den Geschwindigkeitsrekord hält. 2011 war ein Schweizer in der Romandie auf der A1 mit 324 Kilometern pro Stunde unterwegs und filmte sich dabei. Vor Gericht argumentierte er erfolglos, er sei nicht der Fahrer gewesen. Letztes Jahr wurde auf der A1 bei Goldach ein 18-jähriger Kosovare mit 227 Km/h erwischt, und ein Deutscher hatte bei Zuzwil fast auf 160 Km/h statt 80 Km/h beschleunigt.

Raser seien erfahrungsgemäss vor allem jüngere Männer, weiss Leo-Philippe Menzel, Jugendanwalt und Medienbeauftragter der Staatsanwaltschaft. Über die Nationalität von Rasern führe die Staatsanwaltschaft keine Statistik. 2020 gab es total 422 Raserdelikte in der Schweiz. In nur elf Fällen sassen Frauen am Lenkrad. Auch bei den Führerausweisentzügen hatten die Männer die Nase vorn, und zwar im Verhältnis 4:1. Diese Statistik stammt aber von 2019.

