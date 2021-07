Wilen-Watt Wo sich Chauffeure, Jasser und Go-go-Girls die Klinke reichten: Die «Linde» ist endgültig Geschichte Das Restaurant Linde in Wilen-Watt zwischen Niederuzwil und Flawil hat bewegte Jahre hinter sich. Das einzige Restaurant in Wilen-Watt muss nun einer Neuüberbauung weichen. Philipp Stutz 08.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Linde in Wilen-Watt hat seine besten Zeiten längst hinter sich und wird nun abgebrochen. Bild: Philipp Stutz

Das einzige Restaurant in Wilen-Watt, nahe bei Niederglatt, blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. «Einst war dies ein Restaurant mit grossem Parkplatz. Chauffeure machten hier gerne Halt», erinnert sich Leo Schlauri, der während Jahrzehnten die angrenzende Wilen-Garage geführt hat. Am Stammtisch wurde oft ein Jass geklopft. Das Restaurant habe auch einmal einen Rekord im Dauerjassen angestrebt, um einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde zu erlangen, weiss Schlauri.

Leo Schlauri, Nachbar der «Linde» in Wilen-Watt.

Der Liegenschaft war ursprünglich ein Schweine-Mastbetrieb angegliedert gewesen, der danach umgenutzt wurde. Unter anderem war darin eine Bauernstube mit Röhrenradio eingerichtet und eine ebenso nostalgisch anmutende «Rehbock-Schiessanlage» aus den Sechzigerjahren aufgebaut. Auch wurde dort Billard gespielt.

Die Gäste fanden sich früher auch gerne in der lauschen Gartenwirtschaft unter der schattigen Linde ein. Dort konnten sie nach einer Wanderung Rast machen. Leo Schlauri weiss:

«Der mächtige Baum wurde vom Blitz getroffen.»

Darauf blieben Stamm und Geäst morsch. Und die Linde musste schliesslich gefällt werden.

An der Fasnacht für Aufsehen gesorgt

Später sorgte die «Linde» durch ihre Fasnacht für Aufsehen. Während der närrischen Tage tanzten hier Go-go-Girls und stellten dabei nackte Haut zur Schau. Das galt damals im katholisch-konservativ geprägten Dorf als anrüchig.

In der Folge gaben sich verschiedene Pächter die Türklinke in die Hand. Aus der «Linde» entstand im Gleichgewicht mit Modetrends ein Pub. «Oft haben sich schillernde Figuren ein Stelldichein gegeben», erinnert sich Schlauri. Der geschäftliche Erfolg war aber meist nur von kurzer Dauer. Anfängliche Lobpreisungen endeten oft im Fiasko. Und mit dem Restaurant ging’s stetig bergab.

Zuletzt war die «Linde» eine Kontaktbar und zählte zum Rotlichtmilieu. Bild: Philipp Stutz

Zuletzt war das Lokal an der viel befahrenen Durchgangsstrasse eine Kontaktbar und dem Rotlichtmilieu zuzuordnen. Sextourismus machte sich breit. «Das hat vereinzelt zu Reklamationen aus der Bevölkerung geführt», bestätigt Cornel Egger, Gemeindepräsident von Oberuzwil.

Nun ist eine Gesamtüberbauung geplant

Heute befindet sich das Gebäude in schlechtem baulichem Zustand. Vergangenes Jahr wurde es veräussert. Christian Zogg, Bauma, verkaufte die Liegenschaft mit 1396 Quadratmetern Fläche an die ESD Immo AG in Wil.

Letztere beabsichtigte, die alte Liegenschaft abzubrechen und einen Neubau mit Wohnungen zu realisieren. Inzwischen hat sich, wie heute nicht unüblich, bereits wieder ein Wechsel angebahnt. Neue Eigentümerin ist die Plaustra AG in Zürich.

Erst müssen Altlasten entsorgt werden

Zwei angrenzende Bauparzellen mit einer Gesamtfläche von rund 1500 Quadratmetern Fläche befanden sich im Eigentum der Gemeinde Oberuzwil. Sie hat die Grundstücke verkauft. Die Zustimmung zum Kaufvertrag wurde allerdings erst gültig, als eine rechtskräftige Baubewilligung für eine Gesamtüberbauung der drei Grundstücke vorlag.

Diese ist nun vorhanden, und deshalb konnte dieser Tage mit dem Abbruch der «Linde» begonnen werden. Doch sind Grundstücke im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. «Ehe mit dem Hochbau begonnen werden kann, müssen die Altlasten beseitigt werden», sagt Cornel Egger.

Der Aushub müsse analysiert und fachgerecht entsorgt werden. Die Arbeiten unterlägen strengen Auflagen und würden vom Amt für Umwelt überwacht. Bei den Altlasten handelt es sich um Giessereisand aus der nahen Uzwiler Industrie und weitere Abfälle wie etwa Hauskehricht.

Ländlich geprägtes Dorf verliert sein Restaurant

Wilen-Watt zählt zusammen mit Niederglatt etwa 300 Einwohner und gehört zur Politischen Gemeinde Oberuzwil. Die Landwirtschaft dominiert. Der Ort ist nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen. An der Durchgangsstrasse befindet sich seit Jahren eine Garage. Die Poststelle und ein Coiffeursalon wurden schon vor Jahren geschlossen. Noch früher machte auch ein Lebensmittelladen dicht.

Mit den neuen Wohnbauten sind Neuzuzüger zu erwarten. Doch die Tage der «Linde» sind gezählt. Leo Schlauri hat einen Grossteil seines Lebens im Dorf verbracht. Der 74-Jährige empfindet den Wegfall des Lokals trotz aller negativen Vorzeichen als einschneidend:

«Der Abschied ist mit Wehmut verbunden. Ein Stück Dorfleben geht verloren.»