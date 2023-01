24 Teams an der Feuerwehr-Skimeisterschaft in Wildhaus

Wildhaus Zwischen Gehirnjogging und Slalomstangen: 96 Angehörige der Feuerwehr an der Skimeisterschaft in Wildhaus Der Sieg ging in die Flumserberge, die Silbermedaille aber ins Toggenburg: An der 36. Feuerwehr Skimeisterschaft im Oberdorf, Wildhaus, massen sich am Samstag 24 Mannschaften in verschiedenen team- und vertrauensbildenden Disziplinen. Christiana Sutter 29.01.2023, 12.05 Uhr

Nur mit Gebärden einen Feuerwehrbegriff erklären? Dass dabei ordentlich gelacht wurde, versteht sich von selbst. Bild: Christiana Sutter

Das Skigebiet in Wildhaus zeigte sich am Samstag von seiner besten Seite. Dies obwohl die Nebeldecke am Morgen bis zum Gipfel des Gamserruggs reichte. Just am Mittag lichteten sich die Wolken und machten der Sonne platz. Die Skipisten waren dank technischer Beschneiung der letzten Tage wieder in sehr gutem Zustand.

Die Feuerwehr Skimeisterschaften sind bei vielen Angehörigen der Feuerwehr ein fixer Bestandteil in der Jahresagenda. So waren es letztlich 24 Teams aus mehreren Kantonen der Ostschweiz und dem Raum Zürich, die sich in Wildhaus trafen. Seit einigen Jahren nimmt auch ein Löschzug aus dem Kanton Aargau teil. Die Feuerwehrleute aus Seengen waren es denn auch, welche die Zutaten für ein Outdoor-Fondue mitgebracht hatten. Die Stärkung gönnten sich die Mannschaften während einer der vier Disziplinen des Wettkampfs bei der Alphütte, etwas ausserhalb der Skipiste. Dort wurden das Allgemeinwissen getestet sowie Fragen zum Thema Feuerwehr gestellt.

Bechertransport und Ratespiel

Im Oberdorf waren zwei Posten stationiert. An einem der Posten musste im Zweiergespann ein Becher mit Wasser auf einem Hindernissparcour transportiert werden. Der Person mit dem Becher wurden die Augen verbunden. Damit das Ganze nicht zu einfach war, gab es diverse Hindernisse, die zu überstiegen waren. Hier war das Vertrauen unter den Kameraden gefragt.

Für den zweiten Posten im Oberdorf war OK-Präsident Heiri Vetsch verantwortlich. Für diese Aufgabe wurde in der Gruppe ein Schauspieler oder eine Schauspielerin gesucht. Diese Person musste nur mit Gebärden und Pantomime einen Feuerwehrbegriff erklären. Dafür hatten sie vier Minuten Zeit. Dass an diesem Posten die Lachmuskeln strapaziert wurden, versteht sich von selbst.

Die 96 Angehörigen der Feuerwehr legten sich auch *in den Disziplinen abseits der Piste mächtig ins Zeug. Bild: Christiana Sutter

Ein Highlight ist natürlich immer das Skirennen. Dieses findet jeweils auf einer unpräparierten Piste am Freienalphang statt. Trotz des wenigen Schnees ausserhalb der präparierten Pisten, konnten ein paar Tore gesetzt werden. Die Gruppe muss Kontrollposten passiert, die Zeit des letzten Skifahrers oder der letzten Snowboarderin wird jeweils gestoppt.

Silbermedaille für einheimische «Elite-Schlüüch»

Für die Verantwortlichen der Wildhauser Feuerwehr Skimeisterschaften soll mit diesem Anlass die Pflege der Kameradschaft gefördert werden. Denn während den Feuerwehrübungen oder ernsten Einsätzen ist das nicht möglich, dort zählt oft jede Sekunde. Nebst der Allgemein-Kategorie gibt es auch eine Ehemaligen-Kategorie. Dieses Jahr nahmen drei Gruppen teil. Werner Gantenbein aus Schwellbrunn war zum 34. Mal dabei.

An allen vier Posten werden Rangpunkte vergeben. Es ist nicht nur das Skifahren das zählt, sondern Geschicklichkeit, Fachwissen, Teamgeist und Vertrauen. Sieger der diesjährigen 36. Feuerwehr Skimeisterschaft ist die Gruppe Acherä aus den Flumserbergen. Silber gewinnt die Gruppe Elite-Schlüüch von der Feuerwehr Wildhaus-Alt St.Johann und den Bronzeplatz belegt die Gruppe aus Schwende/AI. Bei den Ehemaligen gewinnt die Gruppe Schnallä 23 von der Feuerwehr Zell.

www.fire-ski.ch