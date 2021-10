Wildhaus: Artillerie- und Trainsoldaten feierten Jubiläum

Am Sonntag trafen sich 68 ehemalige Train- und Artilleriesoldaten zur 100-Jahr-Jubiläums-Tagung in Stump's Alpenrose in Wildhaus. Regierungsrat Fredy Fässler überbrachte die Gratulation und Grussworte des Kantons St.Gallen.

Christiana Sutter Aktualisiert 18.10.2021, 17.05 Uhr