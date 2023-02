Solidarität nach Brand einer Wildhauser Schreinerei ist gross

Wildhaus «Wenn die Gemeinde helfen kann, dann steht sie in zehn Minuten bereit»: Nach Schreinerei-Grossbrand ist die Solidarität im Dorf gross In Wildhaus ist am vergangenen Mittwochmorgen eine ganze Schreinerei niedergebrannt. Die Ursache wird zurzeit noch untersucht. Am gleichen Tag sprach man im Dorf schon von einer Spendenaktion. Der Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann sichert volle Unterstützung zu. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 02.02.2023, 17.00 Uhr

Am Tag nach dem Brand ist die Zerstörung noch besser zu sehen. Bild: Theres Bachmann

Am Mittwoch kurz nach 6 Uhr brannte die Schreinerei in Wildhaus bereits. Kurz darauf trafen die Rettungskräfte vor Ort ein, doch das Gebäude war nicht mehr zu retten. Bis am Mittag waren rund 80 Feuerwehrkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Während dieser Zeit kommen der Feuerwehr Wildhaus ihre Nachbarn zur Hilfe. So leitete die Feuerwehr Grabs den Verkehr auf der Hauptstrasse um, wie der Wildhauser Feuerwehrkommandant Markus Wenk am Folgetag bestätigt. Neben Grabs sind auch die Feuerwehren von Nesslau, Gams und Wattwil-Lichtensteig im Einsatz. Patrick Wick von der Feuerwehr Nesslau ist, genauso wie sein Kollege Wenk, zufrieden mit der Zusammenarbeit. Sie haben erfolgreich verhindern können, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift.

Die Ursache des Feuers ist nach wie vor nicht geklärt. Die Untersuchungen des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen laufen noch, wie Kapo-Mediensprecher Simon Anderhalden auf Anfrage bestätigt.

Sitzung soll über weiteres Vorgehen entscheiden

Die Anwohnenden bemerken das Feuer am Morgen schnell. So zum Beispiel Vreni Schlegel, die von «FM1Today» befragt wurde: «Man konnte nur noch zusehen, wie alles brannte.» So dachte wahrscheinlich nicht nur Schlegel, sondern auch andere Anwohner. Man spricht am Mittwoch bereits von einer Crowdfunding-Aktion. Doch zu diesem Zeitpunkt ist nichts konkret.

Am Donnerstag hat sich die Lage bereits wieder verändert. Laut einer Hotelbesitzerin, welche ihr Hotel gegenüber der abgebrannten Schreinerei hat, halten die Anwohner am Donnerstagabend eine Sitzung ab, um zu entscheiden, wie man den Leuten helfen will. Weitere Infos verspricht sich die Hotelbesitzerin für Freitag.

Die Gemeinde hilft wo sie kann

Rolf Züllig ist Gemeindepräsident von Wildhaus. Bild: PD

Wie die Anwohner fühlt sich Rolf Züllig, der Gemeindepräsident von Wildhaus: «Wenn die Gemeinde die Schreinerei unterstützen kann, dann steht sie in zehn Minuten bereit.» Er hat dem Unternehmer «jede Unterstützung zugesichert». Vorweg müsse aber noch einiges geklärt werden. So stehe der Bericht für die Versicherungen aus. Im nachfolgenden gehe es um Fragen wie, ob man Aufträge auslagern kann und wie man die Mitarbeiter weiterhin beschäftigen kann.

Ein weiteres Problem wäre es laut dem Gemeindepräsidenten, wenn die Schreinerei nicht weiter produzieren könne. Doch Züllig ist guter Hoffnung: «Ich glaube absolut nicht, dass das hier der Fall sein wird.» Und ergänzt: «Es ist ja nicht nur die politische Gemeinde aktiv.» Prioritär gehe es auch darum, die Untersuchungen zur Brandursache voranzutreiben.

Züllig gibt auch gleich ein Beispiel, wie sich die Solidarität der Wildhauser bei einem früheren Brand zeigte. Damals sei ein Bauernhof abgebrannt. «Dann bin ich zu dem Bauern auf den Hof, habe ihm ein paar ‹Stutz› in die Hand gedrückt. Damit er was zu essen hat. Schnell sind die Bewohner zusammengekommen und haben dem Bauern mit einer koordinierten Spendenaktion geholfen.» Die Ähnlichkeiten zu heute sind nicht zu übersehen.

