Ab Samstag kann man den Warmtobel Jam befahren

WILDHAUS Warmtobel Jam: Hindernisse können in einem Zug gemeistert werden Der Anlass für die Freunde des Freestyles bleibt sich treu. Es gibt keinen Contest, es gilt vielmehr Spass zu haben und Tricks auszuprobieren. Robert Kucera 11.03.2022, 17.00 Uhr

Die Arbeiten für die Piste des Warmtobel Jam schritten dank den fleissigen Helfern zügig voran. Bild: Jürg Schustereit

Ab Samstag stehen den Freunden des Freestyle-Skifahrens 1,7 Kilometer reiner Fahrspass mit 30 Hindernissen für neun Tage (12. bis 20. März) zur Verfügung. Der Warmtobel Jam kann erstmals seit 2019 wieder durchgeführt werden. Jürg Schustereit von den Bergbahnen Wildhaus äussert sich begeistert:

«Unsere Vorfreude ist gross.»

Bereits vorletzte Woche habe man die Verhältnisse vor Ort auf Herz und Nieren geprüft. Rasch wurde der Entscheid gefällt, dass dem Anlass nichts im Wege steht. «Wir haben nicht überdurchschnittlich Schnee – aber die Schneelage ist gut», erklärt Schustereit. Er nennt in diesem Zusammenhang den Vorteil des schattigen Tals, in welchem der Warmtobel Jam zur Austragung kommt.

Im Obertoggenburg steht nun ein Vulkan

Von Mittwoch bis Freitag ist der Aufbau der Cliffs, Corners, Kickers, Bonks und Bowls erfolgt. Schustereit spricht von einer Herausforderung, die Hindernisse effizient innert drei Tagen zu bauen. Doch mit viel Maschinen- und Manpower schritten die Arbeiten zügig voran.

Für die grossen Hindernisse braucht es entsprechend viel PS. Bild: Jürg Schustereit

Ein eigentliches Prunkstück sei nicht auszumachen. Doch der Napoli-Kicker – erstmals 2019 erbaut – und der Vulkan der von allen Seiten zu befahren und zu bespringen ist, zählen zu den Hinguckern des Warmtobel Jams. Mit der Erstellung des Parks zeigt sich Jürg Schustereit zufrieden und hält fest:

«Ideal für schöne und chillige Stunden.»

Dafür sorgen auch bis zu 15 Helfer, die nicht nur im Vorfeld an der Strecke werkelten, sondern auch während den nächsten neun Tage den Park in Schuss halten. Das so genannte Shaping findet jeden Tag statt.

Auf den 1,7 Kilometern konzentriert bleiben

Das Fahrvergnügen kann also beginnen. Jürg Schustereit ist froh, dass es dem Anlass im obersten Toggenburg heuer nicht so ergangen wird, wie es 2020 geschah. Denn damals konnte man den Warmtobel Jam nicht zu Ende führen. Mittendrin im Anlass erfolgte vor zwei Jahren der schmerzliche Lockdown.

Umso ausgelassener dürfte die Stimmung der Freestyle-Fans dieses Jahr sein. Es gilt aber, auf den 1,7 Kilometern die Konzentration zu wahren. Schustereit hält fest:

«Zwei, drei Sprünge sollten nur erfahrene Freerider machen.»

Zudem weist er auf den Umstand hin, dass der Streckenabschnitt in diesem Tal auch ohne Hindernisse eine schwarze Piste sei und man gut Skifahren und Boarden können müsse.

Mit fotografieren und filmen Preise gewinnen

Das Vergnügen bleibt klar im Vordergrund. Der Warmtobel Jam ist kein Contest. «Wir stellen das Tal den Freestylern zum Spass haben und Tricks ausprobieren zur Verfügung», erläutert Schustereit. Den einzigen Wettbewerb stellen Fotos und Filme dar, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Bergbahnen Wildhaus bis Sonntag, 27. März, zuschicken können.

Bis zuletzt wird an Details gefeilt, um beste Bedingungen zu schaffen. Bild: Jürg Schustereit

Auch wenn es die zehnte Austragung ist, habe man sich nicht auf Experimente eingelassen. Das Motto ist klar:

«So gut wie möglich die ursprüngliche Form beibehalten.»

Dazu gehört auch die Linienwahl. Man kann zwar in einem Zug die Hindernisse meistern – doch alle auf einmal geht nicht. Es gibt verschiedene Routen. Für eine müsse man sich jeweils entscheiden.

Für Abwechslung ist gesorgt, das mehrmalige Befahren der Strecke ist Pflicht. Der Barbetrieb im Funpark komplettiert die vergnüglichen Stunden im Obertoggenburg. Einer der Hauptsponsoren wird zudem im Funpark präsent sein, und er stellt für Testfahrten die Skis und Bretter der nächsten Saison zur Verfügung.