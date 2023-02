Wildhaus: Spendenaktion nach Schreinereibrand

Wildhaus «Kinder haben sogar ihre Sparschweine geleert»: Nach dem Schreinerei-Brand in Wildhaus lancieren Nachbarn einen Spendenaufruf «Andreas Bischof soll sehen: Er steht nicht allein da, wir halten zusammen.» Die Betroffenheit der Nachbarn des Schreiners, der beim Brand vor gut einer Woche seine Existenz verloren hat, ist noch immer gross. Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, haben sie nun eine Spendenaktion initiiert. Robert Kucera Jetzt kommentieren 08.02.2023, 17.00 Uhr

Ein Opfer der Flammen: Die Schreinerei von Andreas Bischof. Die Nachbarschaft will nun mit ihrem Spendenaufruf Geld sammeln, um den Verlust etwas abzufangen. Bild: Bild: Lukas Hohmeister

Am Mittwoch, 1. Fe­bruar, brannte die Schreinerei von Andreas Bischof nieder. Für alle Beteiligten, dazu zählen auch die Nachbarn des Gebäudes, waren es schreckliche Bilder, die sich tief eingebrannt haben. So tief, dass die Geschäftsführerin des Hotels auf der an­deren Strassenseite, Susanne Mühlestein, Hotel & Restaurant Schönau, noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kein Auge zugebracht hat.

So ein Schicksalsschlag gehe einem sehr nahe, sagt sie und hält fest: «Wir konnten aus nächster Nähe sehen, wie die Schreinerei abgebrannt ist. Aus­serdem haben wir einiges mitgekriegt, da wir den Rettungskräften bei uns Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben.» Weiter beschreibt sie ein stetes Wechselbad der Gefühle. «Ich habe einige Male Hühnerhaut gekriegt und mir wurde vor Aufregung schlecht.»

«Kinder haben ihre Sparschweine geleert»

Hautnah am Brand, hautnah am Stützpunkt der Rettungskräfte. Doch für Susanne Mühlestein noch nicht hautnah genug. Sie hat zusammen mit ihrer Familie einen Spendenaufruf lanciert. Mit dabei sind weitere Nachbarn.

Susanne Mühlestein Geschäftsführerin Hotel & Restaurant Schönau Wildhaus Bild: PD

Angefangen hat alles in ihrem Etablissement mit einem Spendenkorb und der Solidarität der Gäste, die sie immer wieder fragten, wie man helfen könne. Da es kein Brand einer Wohnung gewesen ist, seien Sachspenden nicht notwendig, wie Mühlestein betont. Es gilt, dem Schreinermeister Andreas Bischof mit Geld unter die Arme zu greifen. «Kinder haben sogar ihre Sparschweine geleert», berichtet sie von den Geschehnissen im Hotel. «Wir sind froh um jeden Franken», sagt die Geschäftsführerin Hotel & Restaurant Schönau in Wildhaus. Ihr gehe es auch nicht ums Geld, wie sie betont:

«Es kommt nicht drauf an, wie viel Geld aufs Konto kommt. Es geht um die mentale Unterstützung für Andreas Bischof, sodass er sieht: Er steht nicht allein da. Wir halten zusammen.»

Küchen, Haustür und Werkzeug nicht versichert

Mit dem gespendeten Geld, so erklärt Susanne Mühlestein weiter, soll der erlittene Verlust etwas abgefangen werden. Dieser sei immens, weiss sie. Denn nicht alles war versichert. So gingen buchstäblich zig Ar­beitsstunden in Rauch auf. Zum Beispiel wurden zwei fast fertige Küchen in der Schreinerei ein Raub der Flammen. Zudem war im ausgebrannten Transportbus eine nigelnagelneue Haustür drin. Diese habe man am Abend zuvor in den Transporter verladen, um sie anderntags dem Kunden auszuliefern.

Nicht versicherter Schaden gab es auch beim Arbeitsmaterial. Mühlestein hält fest, dass die privaten Werkzeugkisten der Lehrlinge ebenfalls vernichtet wurden. Mit dem ins Leben geru­fenen Spendenaufruf will die Nachbarschaft der abgebrannten Schreinerei, wie es Susanne Mühlestein formuliert, eine grosse Anzahl Leute erreichen. Zudem werden im Dorf noch Flyer in die Haushalte verteilt. Dies schliesst auch die Zweitwohnungen mit ein. Denn viele kennen Andreas Bischof von Aufträgen an die Schreinerei.

Wiederaufbau «sehr wahrscheinlich»

Doch wie geht es nun mit dem Betrieb des Schreinermeisters weiter? Weitergearbeitet wird selbstverständlich am Hauptsitz in Unterwasser. Zudem wird der Schreinerei in Alt St.Johann eine Halle zur Verfügung gestellt, wo das Wildhaus-Team die nächsten Arbeiten in Angriff nehmen kann. Ein Wiederaufbau der Schreinerei, so Mühlestein, sei «sehr wahrscheinlich.» Doch ob dieser am selben Standort sein werde, sei fraglich. Als positives Signal wertet sie folgendes Ziel von Bischof: «Er will nach dem Unglück niemanden entlassen und die Arbeitsplätze erhalten.»

Spendenkonto: Politische Gemeinde Wildhaus - Alt St.Johann, Alt St.Johann, CH40 8080 8005 6956 6265 0, Zweck: Spende Andreas Bischof

