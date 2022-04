Wildhaus Knotenpunkt Dorfplatz Wildhaus gibt im Vorfeld der Abstimmung zu reden Das Stimmvolk der Gemeinde Wildhaus - Alt St.Johann stimmt am 15. Mai über einen Kredit von 1.45 Mio. für den Umbau des Dorfplatztes Wildhaus ab. Am Dienstag informierte Gemeindepräsident Rolf Züllig die Einwohner im Mehrzweckgebäude Chuchitobel über das Projekt. Christiana Sutter 27.04.2022, 10.46 Uhr

Die Verkehrssituation auf der Passhöhe Wildhaus soll verbessert und zudem der Dorfplatz attraktiver gestaltet werden. Bild: PD

Der Dorfplatz Wildhaus, der Kulminationspunkt auf der Passhöhe, ist ein Knotenpunkt. Und er interessiert. Seit mehreren Jahren wird immer wieder über eine Neugestaltung diskutiert. 3600 Fahrzeuge, davon 4,2 Prozent LKW befahren täglich den Kulminationspunkt auf der Passhöhe Wildhaus. Er ist Ausgangspunkt für Wanderungen, Schulwege führen darüber, Gewerbebetriebe sind dort ansässig und er ist optisch geprägt von einem grossen Parkplatz.

Nun hat der Kanton im Rahmen des 17. Strassenbauprogramms ein Sanierungsprojekt für die Kantonsstrasse und für die Postautohaltestelle ausgearbeitet. In diesem Zusammenhang will die Gemeinde den Dorfplatz umgestaltet. Am 15. Mai stimmen die Bürgerinnen und Bürger über einen Kredit von 1,45 Millionen Franken ab. Im Vorfeld dieser Abstimmung lud die Gemeinde zu einer Informationsveranstaltung. Rund 120 Interessierte fanden sich im Mehrzweckgebäude ein.

Mehr Raum für Fussgänger, umgestalteter Parkplatz

Gemeindepräsident Rolf Züllig stellte das Projekt anhand von Plänen vor. Der Kanton plant, den Radius der markanten Kurve auf der Passhöhe so zu verändern, dass die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs reduziert wird. Plätze und Trottoir würden sich farblich von der Fahrbahn abheben.

Durch die neue Strassenführung würden die Fussgänger mehr Bewegungsraum erhalten, der durch Rabatten vom Fahrbahnbereich abgetrennt wird. Weiter ist vorgesehen, dass die Bushaltestelle bei der alten Post in Wildhaus behindertengerecht ausgebaut würde.

Die Gemeinde hat ihrerseits ein Projekt ausgearbeitet, um die Einlenker der Schönenbodenstrasse und der Dörflistrasse sicherer zu gestaltet. Eine Veränderung soll es bei der Parkierungssituation geben. Der öffentliche Parkplatz würde in einzelne Sektoren mit entsprechender Nutzung aufgeteilt.

Einbahnverkehr auf der Dörflistrasse und der Schönenbodenstrasse

Wie im Gesetz vorgesehen, hat die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann ein öffentliches Mitwirkungsverfahren durchgeführt. «Einige der Ideen, die in diesem Rahmen eingebracht wurden, sind in das Projekt miteingeflossen», sagte Rolf Züllig.

Eine davon betrifft die Verkehrsführung: So soll neu der Verkehr vom Schönenboden im Einbahnverkehr über die Schönenbodenstrasse auf den Dorfplatz geführt werden. Wer in die Gegenrichtung fahren will, muss die Dörflistrasse nutzen. Diese wird ab der Post ebenfalls im Einbahverkehr geführt.

Die aktuelle Situation soll nicht verschlechtert werden

Nach der halbstündigen Information des Gemeindepräsidenten waren die Anwesenden eingeladen, ihre Voten einzubringen. Diese Möglichkeit wurde rege genutzt, wobei die meisten Redner Bedenken und Unverständnis ausdrückten. Grund dafür ist grossmehrheitlich die Einbahnstrassenführung der Dorf- und Schönenbodenstrasse.

Anstatt mehr Sicherheit sehen viele Personen eine Verschlechterung der aktuellen Situation. Wie beispielsweise soll ein Lastwagen mit Anhänger kommend von der Schönenbodenstrasse in die Dorfstrasse einbiegen? Wie soll der Fussgängerfluss bei der alten Post bewältigt werden können?

Weiter sind Lösungen betreffend der Schneeräumung gefragt. Mit all den Rabatten und Bollern für eine Entschleunigung des Verkehrs sei eine Schneeräumung so nicht mehr möglich, gab ein Redner zu Bedenken. Bei all den Einwänden betreffend Strassenführung und Sicherheit wurde die Gestaltung eines Dorfplatzes als Treffpunkt vernachlässigt. Auch die Parkplatzfrage ist in den Hintergrund gerückt.

Bauarbeiten dauern wohl zwei Jahre

Die Kosten des Projektes, für welches die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann zuständig ist, belaufen sich auf 1,45 Mio. Franken. Ein Schätzung des Zeitaufwandes ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da noch unklar ist, ob zusätzliche Arbeiten an Werkleitungen anfallen werden. Der Gemeindepräsident geht von zwei Jahren aus. Baubeginn wäre im besten Fall im Frühling 2023. Doch zuerst muss das Volk dem Baukredit zustimmen.

Rolf Züllig stellte am Schluss der Informationsveranstaltung klar:

«Wird der Baukredit am 15. Mai abgelehnt, ist das Projekt der Gemeinde gestorben.»

Der Kanton werde die Mängel auf der Strasse aber auf jeden Fall beheben und die Postautohaltestelle behindertengerecht bauen. Welche konkreten Folgen dies für die Einlenker der Schönenbodenstrasse und der Dörflistrasse sowie für die aktuelle Parkierungssituation auf dem Dorfplatz hat, blieb offen.