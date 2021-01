Wildhaus Im Januar haben die Lernenden das Sagen: Das Hotel Hirschen in Wildhaus setzt in einem Projekt auf die Verantwortung der jungen Menschen Für einmal stehen Simone und Michael Müller-Walt im Hintergrund und überlassen die Führung des 4-Stern-Hauses den Lernenden. Diese nehmen die Herausforderung gerne an und setzen eigene Ideen um. Beispielsweise lancierten sie einen Take-away mit asiatischen Speisen. Sabine Camedda 11.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der täglichen Besprechung haben die Lernenden das Zepter. Michael und Simone Müller-Walt (ganz rechts) geben nur Inputs. Bild. Sabine Camedda

In der Hotellerie ist derzeit wegen der Coronapandemie vieles ungewohnt. Nicht alles ist aber derzeit im Hotel Hirschen auf der Wildhauser Passhöhe anders. Wie an jedem Tage setzen sich kurz vor zehn Uhr Simone und Michael Müller-Walt und die Mitarbeiter in ein Sitzungszimmer für eine tägliche Besprechung.

Doch im Moment sind die Gastgeber Zaungäste. Sie haben während des Januars die Verantwortung für das Traditionshotel in die Hände der Lernenden gelegt. «Wir sind natürlich jeden Tag im Haus und geben Inputs und Ratschläge. Die Entscheidungen fällen aber die Lernenden», erklären Simone und Michael Müller-Walt.

Unternehmerisches Denken und Handeln der Lernenden fördern

Die aktuelle Situation mit einem ruhigeren Januar und den vom Bund verordneten Massnahmen wegen Corona hätten die Chance für dieses Projekt geboten, sagt Michael Müller. «Wir bieten den Lernenden die Möglichkeit, sich zu profilieren und fördern ihr unternehmerisches Denken und Handeln.»

Dazu lassen sich die sechs jungen Leute nicht zweimal bitten. Bei der Sitzung mit dem Hotelierpaar kommt einiges zur Sprache. Wie viele Zimmer sind belegt? Wie viele der Gäste haben ein Halbpensions-Arrangement, bei dem es ein festes Abendmenü gibt? Wie viele zusätzlich essen à la carte? Die Lernenden haben den Überblick und halten den Betrieb am Laufen.

Sie zeigen aber auch Weitsicht. Valérie Hirt, KV-Lernende im dritten Lehrjahr, wirft einen Blick auf den Arbeitsplan für das Wochenende, an dem das Haus recht gut gefüllt sein wird. «Wie können wir unsere freien Tage klug einteilen?», fragt sie und blickt zu ihrem Vorgesetzten Michael Müller. «Machen Sie einen Vorschlag», gibt er die Aufgabe gleich zurück.

Valérie Hirt und Marc Müller bereden in der Reception eine anstehende Aufgabe. Bild: Sabine Camedda

Auch Marc Müller, angehender Hotelkommunikationsfachmann im zweiten Lehrjahr, spricht das Wochenende an. «Angesichts der Gästezahl haben wir uns überlegt, am Sonntagsmorgen ein Frühstücksbüffet anzubieten», sagt er mit Blick auf Kochlehrling Jannik Hasler. Der Vorschlag wird mit einem Nicken von Michael Müller abgesegnet.

Unterstützung kommt, wenn die Lernenden sie verlangen

Viel Zeit, um sich auf diese neue Aufgabe vorzubereiten, hatten die Lernenden nicht. Über die Feiertage standen die Gäste im Mittelpunkt, dazwischen mussten die angehenden Fachpersonen möglichst viel von den Teamleitern, ihren jeweiligen Betreuern, abschauen, lernen und fragen, damit sie am 4. Januar bereit waren.

«Jeder von uns ist seiner Ausbildung entsprechend für einen Bereich zuständig», erklärt Valérie Hirt. Dies sei zwar gut, weil sie sich so ideal ergänzen. Aber: Es fehle jemand für den Bereich Hauswirtschaft und darum seien sie mit den Arbeiten im Hintertreffen, gibt sie zu. Die Gäste merken davon aber nichts. Und:

«Wenn wir merken, was uns fehlt, dann erhalten wir von unseren Chefs Hilfe und Unterstützung.»

Es sei auch nicht so, dass die sechs Lernenden alle Aufgaben allein ausführen müssen. «Unsere Mitarbeitenden bauen Überstunden ab und sind in Kurzarbeit. Aber sie stehen uns selbstverständlich zur Verfügung, wenn wir sie brauchen», sagt Michael Müller.

In fünf Tagen ein Take-away-Angebot aufgebaut

Auf Initiative der Lernenden bietet das Hotel Hirschen seit Freitag ein Take-away-Angebot mit asiatischen Gerichten an. Michelle Ban, angehende Hotelkommunikationsfachfrau im dritten Lehrjahr, hat dafür die Fäden in den Händen. Die Vorbereitungszeit war mit fünf Tagen sehr kurz, doch sie und ihre Kollegen haben an fast jedes Detail gedacht.

Michael Müller (links) bereitet mit Michelle Ban und Jannic Hasler die asiatischen Menüs zu. Bild: Sabine Camedda

Für die Zusammenstellung der Speisen holten sie Hilfe bei Michael Müller, der in China gearbeitet hat. Auch für die thailändischen und indischen Speisen haben sie Rezepte von Personen erhalten, die mit der Küche des jeweiligen Landes vertraut sind. Michelle Ban bespricht mit ihren Kollegen und den Vorgesetzten den Ablauf für die Bestellungen, die über Whatsapp, per Telefon oder E-Mail gemacht werden können.

Asiatische Küche ist ideal, weil die Zubereitung nicht lange dauert

«Denkt ihr daran, den Kunden auch die Wartezeit mitzuteilen?», fragt Simone Müller-Walt dazwischen. Wartezeiten könnten entstehen, weil die Speisen auf Bestellung zubereitet werden. «Die asiatische Küche ist dafür ideal, denn sie muss nicht lange kochen», erklärt Michael Müller. Aber: Die Vorbereitungen sind nicht zu unterschätzen. Darum zieht er sich mit Jannic Hasler und Michelle Ban in die Küche zurück für eine Lehrstunde. Zudem definieren sie, wie die Speisen ausgeliefert werden. Entsprechendes «Geschirr» steht schon bereit.

Die tägliche Besprechung ist somit zu Ende, jeder der Lernenden weiss, was er zu tun hat. Sollten sie nicht mehr weiterwissen, so stehen Simone und Michael Müller-Walt zur Stelle. «Wir finden es toll, wie die Lernenden die Herausforderung annehmen und durch dieses Projekt einen anderen Blick hinter die Kulissen eines Hotelbetriebs erhalten», sagen sie. Fehler machen sei übrigens erlaubt, denn aus Fehlern lerne man viel, weiss das Hotelierpaar aus Erfahrung.

Hinweis

Am Projekt im Hotel Hirschen in Wildhaus sind insgesamt sechs Lernende beteiligt. Es sind dies: Michelle Ban, angehende Hotelkommuniksationsfachfrau im 3. Lehrjahr; Mara Büsser, angehende Hotelfachfrau im 2. Lehrjahr; Jannik Hasler, angehender Koch im 3. Lehrjahr; Valérie Hirt, angehende Kauffrau im 3. Lehrjahr; Lukas Meier, Praktikant Hotelkommunikationsfachmann; Marc Müller, angehender Hotelkommunikationsfachmann im 2. Lehrjahr.